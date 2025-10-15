נטפים בדרך לידיים ישראליות? הקרן שמועמדת לרכישתה תוך שבועות

חברת נטפים, שפיתחה את הטפטפות ונשלטת כיום על ידי ענקית החקלאות והתשתיות אורביה (Orbia) המקסקינית, עומדת "על המדף" כאשר קרן פורטיסימו של יובל כהן היא המועמדת הבולטת לרכישת השליטה (80%) בה. בעלי מניות המיעוט (20%) בנטפים הם חברי קיבוץ חצרים, שממנו יצאה החברה פורצת הדרך בתחום החקלאות.

אורביה מעוניינת, ככל הנראה, למכור את נטפים, בשל עלויות הריבית הגבוהות כיום, זאת בעוד שהיא רכשה מניותיה בחברה לפני 8 שנים בסכום של 1.5 מיליארד דולר מקרן פרימירה. בעסקה ההיא נרכשו גם חלק ממניות קיבוץ חצרים וקיבוץ מגל בנטפים.

מזה תקופה קיימה פורטיסימו מגעים עם אורביה, אך באורביה המקסיקנית בניהולו של סאמיר בהראדוואג' (Sameer Bharadwaj) קיוו למצוא קונים שישפרו את המחיר עבור נטפים, ולכן פתחו חדר מידע וניסו לעניין גורמים נוספים. ככל הנראה השווי שלפיו תימכר נטפים ינוע בין 1 ל-1.1 מיליארד דולר, סכום שכולל חוב בהיקף שטרם נמסר. עבור קרן פורטיסימו זו עשויה להיות העסקה הגדולה בתולדותיה וההערכות הן שהמשקיעים בקרן יחליטו להשתתף במקביל באופן ישיר במימון העסקה.

הצפי לסגירת העסקה הוא בתוך שבועות בודדים, כאשר אנשי פורטיסימו נמצאים בהליכי בדיקת נאותות מתקדמים ברחבי העולם.

בכמה מכרה נטפים בשנה החולפת?

נטפים עדיין נחשבת לחברת מוצרי ההשקיה הגדולה בעולם, שמתמחה במה שמכונה "השקייה מדויקת", או במילים אחרות: טפטפות. החברה נוסדה ב-1965 בקיבוץ חצרים והיא פעילה ב-33 מדינות ברחבי העולם, מחזיקה ב-19 מפעלים שונים, 2 מפעלי מחזור ומעסיקה 4,500 עובדים.

בעשורים האחרונים התגברה התחרות במוצרי נטפים, וכך צמחה חברת ריווליס (לשעבר: פלסטרו גבת) שנרכשה ונמכרה בהמשך על ידי קרן פימי של ישי דוידי. ובעולם ישנן חברות כמו ג'יין ההודית, לצד יצרנים סינים רבים שמנסים לייצר פתרונות שדומים בתחכום שלהם לאלה של נטפים. שוק ההשקייה עדיין מהווה כר פורה מבחינת הפוטנציאל העסקי, שכן עדיין רק אחוזים בודדים בעולם מהחקלאים משתמשים בטפטפות. עיקר החקלאות בעולם משתמשת בטכנולוגיות פרמיטיביות לצורכי השקייה.

אורביה מקפידה להפריד בין היחידות העסקיות השונות שלה והיא מציגה את תוצאותיהן הכספיות בנפרד. כך ניתן ללמוד שהכנסות נטפים ברבעון השני הסתכמו ב-288 מיליון דולר, עליה של 2% בתוך שנה. והרווח התפעולי שלה ירד בכ-5% לכדי 12 מיליון דולר. הגידול במכירות הגיע בעיקר הודות לשווקים החקלאיים בברזיל, ארה"ב ופרו. הוא הושפע לשלילה מירידה במכירות במקסיקו וצ'ילה וכן מקיטון בפעילות החממות. השחיקה נבעה מתמהיל המוצרים שמכרה החברה.

בשנה שעברה הסתכמו מכירות נטפים ב-1.04 מיליארד דולר, ירידה של 2% ביחס לשנת 2023. והרווח התפעולי נשחק ב-51% ל-6 מיליון דולר. עם זאת הרווח לפני פחת מסים והפחתות (EBITDA) עלה אשתקד ב-6% ל-125 מיליון דולר.