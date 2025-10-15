בדרך לבורסה: חברת הביטקוין של יוחנן דנינו, רובי ריבלין ויזהר שי

חברת המטבעות הדיגיטליים BitCore Capital מקדמת מהלך לרישום מניותיה בבורסה המקומית לפי שווי של 120 מיליון שקל (אחרי הכסף). כחלק מהמהלך הצטיידה החברה בשורה של דמויות בכירות, כולל נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין (נשיא ויועץ לחברה) ומפכ"ל המשטרה בדימוס יוחנן דנינו (המכהן כיו"ר).

BitCore תרשום את מניותיה למסחר בבורסה המקומית באמצעות מיזוג לשלד הבורסאי פליינג ספארק שבבעלות איש העסקים יריב לרנר. לצד המיזוג תקדם החברה גיוס הון בהיקף של 20 מיליון שקל, לפי שווי 100 מיליון שקל (לפני הכסף). על פי החברה, את הגיוס צפוי להוביל "גוף מוסדי מוביל".

על פי דיווח החברה לבורסה, היא פועלת "בתחומים הנוגעים לביטקוין ומטבעות דיגיטליים יציבים". בין היתר היא מציינת כי הדבר כולל רכישה והשקעה בנכסי ביטקוין, כמו גם הנפקה וניהול של מטבע שקל דיגיטלי הצמוד למטבע המקומי. בנוסף, היא פועלת "לפיתוח ויצירת מערך כלים אוטומטי ובפיקוח המאפשר העמדת הלוואות מגובות ביטקוין ומטבעות דיגיטליים". לבסוף, היא גם מציינת "שיתופי פעולה עסקיים", הכוללים "מודל ציבורי ורגולטורי מלא להשקעה מוסדית בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים".

כאמור, כחלק מהמהלך הצטיידה החברה בשורה של אישים בכירים, ובראשם נשיא המדינה לשעבר, רובי ריבלין, שיכהן כנשיא הייצוגי של החברה הממוזגת ויועץ לדירקטוריון. יוחנן דנינו, שישמש כיו"ר הדירקטוריון, שר המדע לשעבר יזהר שי, שיפעל כדירקטור ואחראי חדשנות ראשי ויהודה שפר, לשעבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שיהיה גם דירקטור בחברה.

לדברי יזהר שי: "BitCore תאפשר לציבור הישראלי חשיפה מנוהלת ומבוקרת, בשקיפות מלאה, לכלים פיננסיים מתקדמים בשווקי הכלכלה הדיגיטלית העולמית".