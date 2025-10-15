ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בהיקף מוערך של יותר מ־200 מיליון דולר: גיל שויד מכר מניות צ'ק פוינט
בהיקף מוערך של יותר מ־200 מיליון דולר: גיל שויד מכר מניות צ'ק פוינט

בסוף הרבעון השלישי החזיק שויד ב-24.6% מהון המניות של צ'ק פוינט - ירידה של יותר ממיליון מניות ביחס להחזקות שלו ברבעון הקודם • שווי המניות הנוכחי שלו: 5.2 מיליארד דולר

שירי חביב ולדהורן 16:42
גיל שויד / צילום: כדיה לוי
גיל שויד / צילום: כדיה לוי

גיל שויד, יו"ר פעיל וממייסדי חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט, החזיק בסוף הרבעון השלישי כ-24.6% מהון המניות של צ'ק פוינט. שויד הוא בעל המניות הגדול בחברה, אך היקף ההחזקה שלו ירד מעט ביחס לסוף הרבעון השני, אז החזיק ב-25.2% מהמניות. בכך נמשכה מגמת הירידה גם מרבעון קודם. כך עולה מדיווח שהעבירה החברה ל־SEC , רשות ניירות הערך של ארה"ב.

הישראלית שצללה בכ-25%, וזו שנפגעה מפרסום דוחות של המתחרה
 מה מחפשים נשיא, מפכ"ל ושר לשעבר בחברה של 100 מיליון שקל?

המשמעות היא שבמהלך הרבעון השלישי, שויד מכר קצת יותר ממיליון מניות צ'ק פוינט. במחיר הממוצע שבו נסחרה המניה בתקופה זו ניתן להעריך שמדובר במימוש בהיקף של כ-205 מיליון דולר; אם המימוש בוצע במחיר השיא של המניה ברבעון, היקף המימוש היה כ-235 מיליון דולר. בסוף הרבעון השלישי, שויד החזיק בכ־26.8 מיליון מניות צ'ק פוינט, שהשווי הנוכחי שלהן בנאסד"ק מגיע ל־5.2 מיליארד דולר. צ'ק פוינט נסחרת בשווי של 20.8 מיליארד דולר.

שויד כיהן כמנכ"ל צ'ק פוינט עד לפני כ-10 חודשים, אז נכנס לתפקיד המנכ"ל נדב צפריר, ושויד עבר לכהן כיו"ר פעיל. לאורך כל השנים האחרונות, שויד קיבל מצ'ק פוינט כמעט רק תגמולים הוניים, כך שהיקף המניות שבידיו גדל בהתמדה (שויד ויתר על שכר, למעט שכר מינימום שמגיע לו לפי חוק). ב-2024 עלות שכרו הייתה 14.4 מיליון דולר, ירידה משנים קודמות בהן קיבל סכומים של 17.9-26.1 מיליון דולר בתגמול ההוני שלו.

נזכיר שצ'ק פוינט הודיעה לאחרונה על רכישת חברת אבטחת סייבר לתחום ה- AI , בעסקה שמוערכת בכ-300 מיליון דולר. החברה הנרכשת, Lakera.AI משוויץ, מאבטחת יישומי agentic AI ויש לה ARR המוערך במיליוני דולרים בודדים. היא תהפוך למרכז המחקר והפיתוח הגלובלי של צ'ק פוינט בתחום אבטחת AI , לצד מרכז הפיתוח בתל אביב.