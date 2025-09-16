עסקאות המיזוגים והרכישות בענף אבטחת הסייבר נמשכות, והיום מגיע התור של צ'ק פוינט : החברה בניהולו של נדב צפריר הודיעה על רכישת חברה משוויץ, בעסקה שמוערכת בהיקף של 300 מיליון דולר.

החברה, Lakera.AI, נחשבת לפי הודעת צ'ק פוינט לאחת המובילות בעולם לאבטחת יישומי agentic AI. החברה הוקמה בשנת 2021 על-ידי מומחי AI יוצאי גוגל ומטא, שבנו אותה במיוחד לסביבות AI. כיום היא מספקת הגנה על מודלי שפה גדולים (LLM), סוכני AI ו-MCP שנוגע לקשר בין סוכני AI ומודלי שפה גדולים לדאטה.

החברה הנרכשת מפעילה מרכזי פיתוח בציריך ובסן פרנסיסקו ומעסיקה כ-70 עובדים, ל-11 מהם תואר דוקטור. לפי הערכות, לחברה יש ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של מיליוני דולרים בודדים.

לפי הודעת צ'ק פוינט, "באמצעות הרכישה צ'ק פוינט תייצר סטנדרט חדש באבטחת AI, עם הגנה מקצה לקצה על כלל מערכות ה-AI הפועלות בארגון, וכך תאפשר לארגונים ברחבי העולם לאמץ טכנולוגיות AI בצורה מאובטחת ובקנה מידה רחב".

צ'ק פוינט ציינה שהפלטפורמה של Lakera.AI משלבת הגנה מתקדמת בזמן אמת עם בדיקות תקיפה מתמשכות, ומונעת פעולות לא מורשות או חריגות תוך כדי פעילות ה-AI. היא משרתת לקוחות מ-Fortune 500 ברחבי העולם, ותומכת ביותר מ-100 שפות.

בצ'ק פוינט מוסיפים כי עם השלמת הרכישה, מטה Lakera בציריך יהפוך למרכז המחקר והפיתוח הגלובלי של צ'ק פוינט בתחום אבטחת AI, והוא יפעל לצד מרכז הפיתוח בתל אביב. העסקה תושלם עד סוף השנה הנוכחית בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים. בסוף הרבעון השני היו לצ'ק פוינט בקופה 2.9 מיליארד דולר כך שהיא לא תתקשה לממן את העסקה ממקורותיה העצמיים.

גל עסקאות בשוק הסייבר

נדב צפריר, מנכ״ל צ'ק פוינט, מסר: "צ'ק פוינט הובילה את מהפכת הסייבר בעידן האינטרנט - והיא תוביל את מהפכת ההגנה ב-AI. השילוב בין הארכיטקטורה מבוססת ה-AI של צ'ק פוינט לבין היכולות המתקדמות של Lakera, מאפשר לנו להציע את הפלטפורמה המובילה בעולם לאבטחת AI מקצה לקצה. אנחנו נציב את הרף לאופן בו מגנים על כל מחזור החיים של ה-AI בחברות - מהמודלים, דרך הסוכנים ועד לנתונים עצמם, באופן שיאפשר לכולם להטמיע AI בביטחון, בקנה מידה רחב וללא פשרות".

דיוויד האבר, מייסד שותף ומנכ״ל Lakera, אמר כי ״החיבור לצ'ק פוינט יאפשר לנו להאיץ ולהרחיב את המשימה שלנו בקנה מידה עולמי. יחד, נגן על סוכני AI ו-LLMs, במהירות ובקנה מידה רחב, באופן שיאפשר לארגונים לאמץ AI בביטחון״.

נציין שבחודשים האחרונים בוצעו לא מעט עסקאות בתחום הסייבר, כולל כאלה המערבות חברות מישראל. שתי העסקאות הגדולות ביותר היו רכישת וויז על-ידי גוגל ורכישת סייברארק על-ידי פאלו אלטו נטוורק, ובמקביל בוצעו רכישות בהיקף צנוע יותר על-ידי סנטינל וואן (שרכשה לאחרונה בין היתר את Prompt הישראלית) ו-ורוניס.

צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק בשווי של 21.3 מיליארד דולר ומנייתה נסחרת ביציבות כעת בוול סטריט.

במאי האחרון רכשה צ'ק פוינט את הסטארט־אפ הישראלי וריטי (Veriti) בעסקה שמוערכת בלמעלה מ-100 מיליון דולר, היתה זו הרכישה הראשונה שמבצעת החברה תחת הנהגתו של נדב צפריר, שנכנס לתפקיד המנכ"ל בדצמבר האחרון.