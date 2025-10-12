שבוע המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות שערים, על רקע האיומים של הנשיא טראמפ בהטלת מכסים של 100% על סין. מדד הנאסד"ק נפל ב-3.6%, מדד S&P 500 איבד 2.7% ומדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.9%. בסיכום שבועי, המדדים המובילים ירדו בשיעור של 2.4%-2.7%.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

אודיטי טק נחלשה בעקבות דוחות חלשים של מתחרה

מניית אודיטי טק איבדה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע 13.4% מערכה, מתוכם 11.3% ביום רביעי, במחזור מסחר גבוה מהממוצע. חברת הטכנולוגיה לעולם היופי (לשעבר איל מקיאג'), המנוהלת על־ידי אורן הולצמן, נסחרת כעת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 2.9 מיליארד דולר. החברה הונפקה לראשונה לפני כשנתיים, לפי שווי של 2 מיליארד דולר ומחיר של 35 דולר למניה; בשיא, לפני כארבעה חודשים, מחיר המניה הגיע ל-77.35 דולר, כך שמאז היא נחלשה ב-34.9%. נזכיר שלפני כחצי שנה, הולצמן מכר חלק מהמניות שהיו לו תמורת 385 מיליון דולר, במחיר של 70 דולר למניה (לעומת כ-50.4 דולר כעת).

האנליסט בריאן טנקילוט מבנק ההשקעות ג'פריס פרסם סקירה על מניית אודיטי טק, בה הסביר את הירידה במניה בשבוע שעבר. להערכתו, מדובר בתגובת יתר של השוק לתוצאות החלשות של חברת Helen of Troy - יצרנית מוצרי צריכה הפועלת גם בעולם היופי וה-wellness - ודיווחה על ירידה בשיעור דו־ספרתי בהכנסות בסגמנטים אלה. להערכתו, אין להסיק מכך על הדוחות הצפויים של אודיטי טק, והוא עדיין מצפה שהיא תציג רבעון טוב.

לדברי האנליסט, ב-Helen of Troy דיברו על ביקוש צרכני חלש, תחרות מוגברת והשפעה של מכסים גבוהים יותר מסין. לדבריו, נראה שאודיטי טק דווקא מגדילה נתחי שוק על רקע זה ואינה מושפעת מהמכסים. המלצתו למניה היא "קנייה", במחיר יעד של 78 דולר, פרמיה של 54.8% על המחיר הנוכחי. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים חיוביים בנוגע למניית אודיטי טק ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 44.4%.

לייבפרסון נחלשה לקראת מהלך איחוד ההון

מניית לייבפרסון נפלה בשני ימי המסחר האחרונים בנאסד"ק ב-24.1% וחוזרת למסחר בבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי. החברה האמריקאית הדואלית, ספקית פתרונות SaaS לארגונים לניהול הקשר עם הלקוחות, נסחרת לפי שווי נוכחי של 61 מיליון דולר. זאת, לעומת שווי של 4.8 מיליארד דולר בשיא שאליו היא הגיעה בשנת 2021.

לאחרונה, על רקע הנפילה במחיר המניה למחיר של פחות מדולר אחד, החברה עדכנה על כוונתה לבצע איחוד הון (ספליט הפוך) במסגרתו יאוחדו כל 15 מניות למניה אחת. לאחרונה, היא קיבלה את אישור בעלי המניות שלה למהלך באסיפה שנערכה, ואיחוד ההון צפוי להתבצע השבוע.

מהלך של איחוד הון מוביל באופן טכני למחיר מניה גבוה יותר. יש לציין שכללי הנאסד"ק להמשך מסחר קובעים שמחיר המניה צריך להיות מעל דולר אחד לאורך זמן. חיסרון של מהלך כזה הוא הקטנת מספר המניות, כך שהסחירות במניה עלולה לקטון.

לייבפרסון מנוהלת בשנים האחרונות על-ידי ג'ון סבינו. ברבעון השני של השנה, הכנסותיה ירדו ב-25.4% ל-59.6 מיליון דולר, ולפי כללי GAAP היא הפסידה 15.7 מיליון דולר, לעומת רווח ברבעון המקביל.

מניית REE עלתה; החברה מבקשת לתגמל את הבכירים למרות הקשיים

מניית REE עלתה ביום שישי ב-5.4% במחזור מסחר גבוה וסיימה את שבוע המסחר בעלייה של 7.9%. מאז השפל אליו צנחה המניה לפני מספר חודשים, REE כבר עלתה ב-55.6%. יחד עם זאת, חברת האוטוטק הישראלית החלה להיסחר בנאסד"ק בשנת 2021, בשווי שוק גבוה משמעותית מהנוכחי - היא מוזגה לחברת SPAC בשווי של 3.1 מיליארד דולר, ונסחרת כיום בשווי של 24 מיליון דולר בלבד.

מוקדם יותר השנה, נקלעה REE לקשיים. החברה דיווחה על ספק מהותי לגבי יכולתה להמשיך כעסק חי ועל הפסקה זמנית של הייצור, לצורך הפחתת עלויות. בהמשך, היא הודיעה על פיטורי מחצית מעובדיה במטרה לפעול במבנה ארגוני מצומצם. החברה, בניהולו של המייסד המשותף דניאל בראל, מפתחת פלטפורמה מודולרית שכוללת את כל מכללי ההנעה לרכב חשמלי.

למרות קשיי החברה, היא מבקשת מבעלי המניות שלה לאשר באסיפה בנובמבר הקצאת בונוס והעלאת שכר למנכ"ל בראל ולשותפו, מנהל הטכנולוגיה והמייסד המשותף אחישי סרדס. בכפוף לאישור, בראל יקבל בונוס של 693 אלף דולר, יוקצו לו מניות חסומות בסך 2 מיליון דולר (שיבשילו רק בתנאים מסוימים), וכן שכרו השנתי יעלה מ-451 אלף דולר ל-500 אלף דולר. סרדס יקבל בונוס של 335 אלף דולר, שכרו השנתי יעלה מ-356 אלף דולר ל-471 אלף דולר, והוא יקבל מניות חסומות בשווי 1.2 מיליון דולר שיבשילו בתנאים מסוימים.

בזימון לאסיפה שפורסם בשבוע שעבר, ציינה החברה כי בראל הצמיח את REE מסטארט-אפ קטן לחברה ציבורית בנאסד"ק, וכי תחת הנהלתו החברה פיתחה בהצלחה את הטכנולוגיה שלה והגיעה להיקף הזמנות (מחייבות ולא מחייבות) של מעל 900 מיליון דולר. עוד נכתב בזימון כי מאז רישום החברה למסחר, הוא לא קיבל בונוס במזומן או הקצאות הון. REE הוסיפה כי הבונוס הוא עבור שנת 2024, בה בראל הוביל גיוס של כ-45 מיליון דולר לחברה.