תיקון משמעותי בדרך? מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב מזהיר את המשקיעים

ג’יימי דימון, מנכ"ל בנק ג'יי.פי.מורגן , אמר אתמול ל-BBC כי קיימת סבירות גבוהה לנפילה משמעותית בשוק המניות האמריקאי בשנה-שנתיים הקרובות, וסיפר שהוא "מודאג הרבה יותר מאחרים" מהסיכונים להתרסקות השוק.

● הזהב, המניות והביטקוין שוברים שיאים שלא נראו מעולם. מי ייסוג ראשון?

בריאיון נדיר ורחב היקף, דימון גם ציין כי ארה"ב הפכה להיות שותפה פחות אמינה בזירה העולמית. הוא הביע דאגה מתונה לגבי האינפלציה, אך הדגיש שהוא בטוח שהפדרל ריזרב תישאר עצמאית, למרות הביקורת החוזרת של ממשל טראמפ כלפי יושב ראש הפד, ג’רום פאוול.

עם זאת, בתמונה הרחבה יותר, הוא ציין סיכונים מוגברים שהשווקים האמריקאיים חמים מדי. "אני מודאג מזה הרבה יותר מאחרים," אמר.

הוא ציין שיש "הרבה דברים שם בחוץ" היוצרים אווירת חוסר ודאות, כולל סיכונים גיאופוליטיים, הוצאות פיסקליות ותהליך החזרת צבאיות עולמית. "כל הדברים האלה יוצרים הרבה בעיות שאין לנו דרך ברורה לענות עליהן," הוסיף. "לכן לדעתי רמת חוסר הוודאות צריכה להיות גבוהה יותר ממה שרוב האנשים חושבים כרגיל".

חלק מהצמיחה המהירה בשוק המניות בשנים האחרונות נבע מהשקעות בבינה מלאכותית (AI). הבנק המרכזי של אנגליה השווה לאחרונה בין הבום של חברות הדוטקום בשנות ה-90 לבין העלייה בחברות AI, ואמר כי שווי חברות הטכנולוגיה בתחום ה-AI נראה מוגזם , עם סיכון גובר ל"תקון חד".

דימון ציין: "לדעתי, ה-AI אמיתי, ובסך הכול הוא יניב תוצאות, בדיוק כמו שהמכוניות והטלוויזיות הביאו תוצאות, אך רוב המשתתפים לא הרוויחו". הוא הוסיף שחלק מההשקעות ב-AI "כנראה יאבדו".

תחום הביטחון הגלובלי היה מוקד נוסף לדימון, והוא הזהיר במכתב לבעלי מניות מוקדם יותר השנה כי ארה"ב עלולה להיגמר ממטילי טילים תוך שבעה ימים במלחמה בים סין הדרומי .

בהקשר זה, הוא הדגיש את הצורך בהשקעה צבאית מוגברת: "אנשים מדברים על אגרות קריפטו או נכסים דיגיטליים, אני תמיד אומר שאנחנו צריכים לאגור כדורים, רובים ופצצות . העולם הרבה יותר מסוכן כיום, ואני מעדיף ביטחון על פני חוסר ביטחון."

דימון היה בבורנהמות’ בעת שהכריז על השקעה של כ-350 מיליון פאונד בקמפוס של הבנק בעיר, וכן על השקעה פילנתרופית של 3.5 מיליון פאונד בעמותות מקומיות. לפני הריאיון הופיע דימון באולם הקמפוס, כשהוא לובש חולצה עם צווארון פתוח וג’ינס, מחלק חיבוקים וברכות לעובדים - נוכחות המזכירה יותר כוכב רוק מחוץ למופע מאשר מנכ"ל בנק, כך סיפרו ב-BBC. בנוגע לכלכלה הבריטית, דימון ציין שהוא מעריך שרייצ’ל ריבס עושה עבודה מצוינת והביע אופטימיות לגבי ניסיונות הממשלה לעודד חדשנות ולהפחית רגולציה.

דיימון לא לבד

גם קן גריפין, מייסד ומנכ"ל קרן הגידור סיטאדל הביע אתמול דאגה. אמר כי יותר ויותר משקיעים מתחילים להתייחס לזהב כ"נכס של חוף מבטחים" יותר מהדולר - מגמה שהוא מגדיר כ"מדאיגה מאוד".

גריפין טוען שהעליות במחיר הזהב הן בעצם ראיה לחשש שמדינאים ובנקים מרכזיים יבחרו באינפלציה כדרך הקלה להתמודד עם בעיות החוב ומנהלי רזרבות בבנקים מרכזיים חוששים להסתמך על ארה"ב בלתי צפויה בזמן משבר. "אנחנו רואים אינפלציה בנכסים שמתרחקת מהדולר, כאשר אנשים מחפשים דרכים למעשה להפחית תלות בדולר או להקטין סיכונים בתיקים שלהם מול הסיכון הריבוני של ארה"ב", אמר בריאיון לבלומברג. הוא ציין שזה הוביל משקיעים לא רק לזהב אלא גם לנכסים חלופיים לדולר כמו ביטקוין, שלדבריו זה "בלתי ייאמן".

"לזהב יש חיים משל עצמו, כשאתה רואה מדינות, בנקים מרכזיים ומשקיעים פרטיים בעולם אומרים - אתם יודעים מה? אני רואה בזהב מקלט בטוח, כפי שבעבר ראיתי בדולר. וזה מה שמדאיג אותי באמת", אמר גריפין.