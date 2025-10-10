ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם תיקון משמעותי בדרך? מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב מזהיר את המשקיעים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ג'יימי דיימון

תיקון משמעותי בדרך? מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב מזהיר את המשקיעים

ג’יימי דימון סיפר שהוא "מודאג הרבה יותר מאחרים" מהסיכונים להתרסקות השוק • "יש הרבה דברים שם בחוץ שיוצרים הרבה בעיות שאין לנו דרך ברורה לענות עליהן"

בועז בן נון 17:14
ג'יימי דיימון, מנכ''ל ג'י.פי מורגן / צילום: Reuters, Mikala Compton
ג'יימי דיימון, מנכ''ל ג'י.פי מורגן / צילום: Reuters, Mikala Compton

ג’יימי דימון, מנכ"ל בנק ג'יי.פי.מורגן , אמר אתמול ל-BBC כי קיימת סבירות גבוהה לנפילה משמעותית בשוק המניות האמריקאי בשנה-שנתיים הקרובות, וסיפר שהוא "מודאג הרבה יותר מאחרים" מהסיכונים להתרסקות השוק.

הזהב, המניות והביטקוין שוברים שיאים שלא נראו מעולם. מי ייסוג ראשון?

בריאיון נדיר ורחב היקף, דימון גם ציין כי ארה"ב הפכה להיות שותפה פחות אמינה בזירה העולמית. הוא הביע דאגה מתונה לגבי האינפלציה, אך הדגיש שהוא בטוח שהפדרל ריזרב תישאר עצמאית, למרות הביקורת החוזרת של ממשל טראמפ כלפי יושב ראש הפד, ג’רום פאוול.

עם זאת, בתמונה הרחבה יותר, הוא ציין סיכונים מוגברים שהשווקים האמריקאיים חמים מדי. "אני מודאג מזה הרבה יותר מאחרים," אמר.

הוא ציין שיש "הרבה דברים שם בחוץ" היוצרים אווירת חוסר ודאות, כולל סיכונים גיאופוליטיים, הוצאות פיסקליות ותהליך החזרת צבאיות עולמית. "כל הדברים האלה יוצרים הרבה בעיות שאין לנו דרך ברורה לענות עליהן," הוסיף. "לכן לדעתי רמת חוסר הוודאות צריכה להיות גבוהה יותר ממה שרוב האנשים חושבים כרגיל".

חלק מהצמיחה המהירה בשוק המניות בשנים האחרונות נבע מהשקעות בבינה מלאכותית (AI). הבנק המרכזי של אנגליה השווה לאחרונה בין הבום של חברות הדוטקום בשנות ה-90 לבין העלייה בחברות AI, ואמר כי שווי חברות הטכנולוגיה בתחום ה-AI נראה מוגזם , עם סיכון גובר ל"תקון חד".

דימון ציין: "לדעתי, ה-AI אמיתי, ובסך הכול הוא יניב תוצאות, בדיוק כמו שהמכוניות והטלוויזיות הביאו תוצאות, אך רוב המשתתפים לא הרוויחו". הוא הוסיף שחלק מההשקעות ב-AI "כנראה יאבדו".

תחום הביטחון הגלובלי היה מוקד נוסף לדימון, והוא הזהיר במכתב לבעלי מניות מוקדם יותר השנה כי ארה"ב עלולה להיגמר ממטילי טילים תוך שבעה ימים במלחמה בים סין הדרומי .

בהקשר זה, הוא הדגיש את הצורך בהשקעה צבאית מוגברת: "אנשים מדברים על אגרות קריפטו או נכסים דיגיטליים, אני תמיד אומר שאנחנו צריכים לאגור כדורים, רובים ופצצות . העולם הרבה יותר מסוכן כיום, ואני מעדיף ביטחון על פני חוסר ביטחון."

דימון היה בבורנהמות’ בעת שהכריז על השקעה של כ-350 מיליון פאונד בקמפוס של הבנק בעיר, וכן על השקעה פילנתרופית של 3.5 מיליון פאונד בעמותות מקומיות. לפני הריאיון הופיע דימון באולם הקמפוס, כשהוא לובש חולצה עם צווארון פתוח וג’ינס, מחלק חיבוקים וברכות לעובדים - נוכחות המזכירה יותר כוכב רוק מחוץ למופע מאשר מנכ"ל בנק, כך סיפרו ב-BBC. בנוגע לכלכלה הבריטית, דימון ציין שהוא מעריך שרייצ’ל ריבס עושה עבודה מצוינת והביע אופטימיות לגבי ניסיונות הממשלה לעודד חדשנות ולהפחית רגולציה.

דיימון לא לבד

גם קן גריפין, מייסד ומנכ"ל קרן הגידור סיטאדל הביע אתמול דאגה. אמר כי יותר ויותר משקיעים מתחילים להתייחס לזהב כ"נכס של חוף מבטחים" יותר מהדולר - מגמה שהוא מגדיר כ"מדאיגה מאוד".

גריפין טוען שהעליות במחיר הזהב הן בעצם ראיה לחשש שמדינאים ובנקים מרכזיים יבחרו באינפלציה כדרך הקלה להתמודד עם בעיות החוב ומנהלי רזרבות בבנקים מרכזיים חוששים להסתמך על ארה"ב בלתי צפויה בזמן משבר. "אנחנו רואים אינפלציה בנכסים שמתרחקת מהדולר, כאשר אנשים מחפשים דרכים למעשה להפחית תלות בדולר או להקטין סיכונים בתיקים שלהם מול הסיכון הריבוני של ארה"ב", אמר בריאיון לבלומברג. הוא ציין שזה הוביל משקיעים לא רק לזהב אלא גם לנכסים חלופיים לדולר כמו ביטקוין, שלדבריו זה "בלתי ייאמן".

"לזהב יש חיים משל עצמו, כשאתה רואה מדינות, בנקים מרכזיים ומשקיעים פרטיים בעולם אומרים - אתם יודעים מה? אני רואה בזהב מקלט בטוח, כפי שבעבר ראיתי בדולר. וזה מה שמדאיג אותי באמת", אמר גריפין.