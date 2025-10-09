ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קן גריפין

מחיר הזהב שובר שיאים - והמיליארדר קן גריפין מאוד מודאג

לפי מייסד קרן הגידול סיטאדל, המשקיעים נוטשים את הדולר ובורחים לזהב, "אנחנו על 'היי מסוכר' כלכלי" • גולדמן סאקס: העלייה בהשקעות בקרנות סל זהב משקפת ציפיות להפחתות ריבית מצד הפד

בועז בן נון 16:44
קן גריפין, מנכ''ל קרן הגידור סיטאדל / צילום: Reuters, Lucy Nicholson
קן גריפין, מנכ''ל קרן הגידור סיטאדל / צילום: Reuters, Lucy Nicholson

קן גריפין, מייסד ומנכ"ל קרן הגידור סיטאדל, אמר כי יותר ויותר משקיעים מתחילים להתייחס לזהב כ"נכס של חוף מבטחים" יותר מהדולר - מגמה שהוא מגדיר כ"מדאיגה מאוד".

הזהב, המניות והביטקוין שוברים שיאים שלא נראו מעולם. מי ייסוג ראשון?

גריפין טוען שהעליות במחיר הזהב הן בעצם ראיה לחשש שמדינאים ובנקים מרכזיים יבחרו באינפלציה כדרך הקלה להתמודד עם בעיות החוב ומנהלי רזרבות בבנקים מרכזיים חוששים להסתמך על ארה"ב בלתי צפויה בזמן משבר. "אנחנו רואים אינפלציה בנכסים שמתרחקת מהדולר, כאשר אנשים מחפשים דרכים למעשה להפחית תלות בדולר או להקטין סיכונים בתיקים שלהם מול הסיכון הריבוני של ארה"ב", אמר בריאיון לבלומברג. הוא ציין שזה הוביל משקיעים לא רק לזהב אלא גם לנכסים חלופיים לדולר כמו ביטקוין, שלדבריו זה "בלתי ייאמן".

"לזהב יש חיים משל עצמו, כשאתה רואה מדינות, בנקים מרכזיים ומשקיעים פרטיים בעולם אומרים - אתם יודעים מה? אני רואה בזהב מקלט בטוח, כפי שבעבר ראיתי בדולר. וזה מה שמדאיג אותי באמת", אמר גריפין.

גריפין הדגיש כי האינפלציה גבוהה בהרבה מהיעד, וגם כל התחזיות לשנה הבאה מצביעות על רמות מעל היעד. זה, לדבריו, חלק מהסיבה שהדולר ירד בכ-10% במחצית הראשונה של השנה - הירידה החדה ביותר במטבע האמריקאי בתקופה של שישה חודשים ב-50 השנים האחרונות.

'היי מסוכר' כלכלי

לגריפין יש דאגה נוספת: משקיעים זרים שקונים מניות אמריקאיות כבר לא מגדרים אותן לדולר, אלא למטבעות המקומיים שלהם.

גריפין הסביר שהחשש נובע מכך שאף אחד משני הצדדים הפוליטיים בארה"ב - לא הרפובליקאים ולא הדמוקרטים - אינו מקדם את רפורמות התקציב הנדרשות כדי להחזיר את המדינה למסלול של קיימות ארוכת טווח. זאת בזמן שארה"ב כבר יושבת על רמת חוב גבוהה, בעוד שחוק המס הגדול של הנשיא דונלד טראמפ מהווה "קיצוץ מס פרו-מחזורי מאוחר במחזור הכלכלי". הוא גם הזהיר כי עצמאות הפדרל ריזרב קריטית, משום שעליו לקבל החלטות קשות ששום צד פוליטי לא ירצה לבצע.

גריפין ציין כי ארה"ב מפעילה כיום תמריצים פיסקליים ומוניטריים הדומים יותר למה שנעשה בזמן מיתון, מה שמוביל להתלהבות בשווקים. "אנחנו בהחלט נמצאים כרגע בארה"ב על סוג של 'היי מסוכר' כלכלי", אמר.

גולדמן סאקס: הזהב יגיע ל-5,000 דולר

אנליסטים בגולדמן סאקס טוענים כי לראלי הזהב יש עוד דרך ארוכה, וכעת הם חוזים שהמתכת עשויה להיסחר קרוב ל-5,000 דולר לאונקיה עד סוף השנה הבאה.

"אנחנו מעלים את תחזית מחיר הזהב לדצמבר 2026 ל-4,900 דולר לאונקיה (לעומת 4,300 דולר בתחזית הקודמת), משום שהזרמות ההון שדחפו את הראלי של 17% מאז 26 באוגוסט - זרימות לקרנות סל (ETF) במערב ורכישות מצד בנקים מרכזיים - הן דביקות במסגרת המודל שלנו, ומעלות בפועל את נקודת הפתיחה של תחזית המחיר שלנו", כתבו האנליסטים לינה תומאס ודאן סטרויבן ללקוחותיהם.

הם צופים שזרימות לקרנות ETF יקבלו דחיפה נוספת כאשר הפדרל ריזרב יפחית ריבית ב- 100 נקודות בסיס עד אמצע השנה הבאה. בנוסף, רמות ההחזקות בקרנות הללו כבר משתוות להערכות הריביות של גולדמן, מה שמעיד שהביקוש האחרון אינו מוגזם.

בגולדמן מציינים גם כי הזהב עשוי לעלות עוד יותר, אם משקיעים המחזיקים כיום במניות ובאג"ח יבחרו לגוון חלק מהשקעותיהם לשוק הזהב הקטן בהרבה.