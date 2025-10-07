מחיר הזהב אתמול טיפס לראשונה ל־4,000 דולר לאונקיה, במהלך שמסמן נהירה של משקיעים לנכסים אלטרנטיביים על רקע דאגה באשר לעתיד הכלכלה האמריקאית ולמעמדה בעולם.

מחיר המתכת היקרה זינק השנה ביותר מ־50% - עלייה חדה אף יותר מזו שנרשמה במהלך כמה מהמשברים הגדולים בתולדות ארה"ב. העלייה הנוכחית עוקפת את הראלי בתקופת מגפת הקורונה ואת הזינוק בשנים 2007-2009 במהלך המשבר הפיננסי. למעשה, מאז זעזוע האינפלציה של 1979 לא נסק הזהב בקצב כה חד בתוך שנה אחת.

הפעם לא נרשם משבר כלכלי מיידי שמסביר את הזינוק. במקום זאת, הזהב פרץ מעלה בעיקר בשל חששות כי הנשיא דונלד טראמפ עלול לערער את הסדר הכלכלי העולמי שלאחר מלחמת העולם השנייה, המבוסס על הדולר האמריקאי.

בגולדמן זאקס סבורים שהראלי עוד רחוק מסיומו. בבנק ההשקעות מעריכים כי מחיר הזהב יגיע לכ־ 4,900 דולר לאונקיה עד דצמבר 2026, כאשר בנקים מרכזיים ימשיכו להגדיל את עתודותיהם במתכת היקרה, ומשקיעים נוספים ייכנסו דרך קרנות סל (ETF).

בסקירה שפורסמה ביום שני בערב כתבו לינה תומס ודאן סטרויבן, אנליסטים בגולדמן, כי עיקר העליות הצפויות יונעו בידי בנקים מרכזיים בשווקים מתעוררים, אשר "ככל הנראה ימשיכו את המגמה המבנית של גיוון עתודות המט"ח שלהם אל תוך זהב.

מייסד קרן הגידור Bridgewater Associates, ריי דליו, אמר כי משקיעים צריכים להקצות עד 15% מהתיק שלהם לזהב, גם לאחר שהמתכת היקרה זינקה לשיא היסטורי חדש. "זהב הוא מגוון מצוין בתיק ההשקעות", אמר דאליו ביום שלישי בפורום הכלכלי של גריניץ' שבקונטיקט. "אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של הקצאת נכסים אסטרטגית, סביר להניח שכדאי להחזיק כ־15% מהתיק בזהב… משום שזה נכס אחד שעובד היטב כאשר החלקים הרגילים בתיק יורדים".

המיליארדר השווה את הסביבה הנוכחית לתחילת שנות ה־70, אז אינפלציה גבוהה, הוצאות ממשלה כבדות ורמות חוב גדולות ערערו את האמון בנכסים ובמטבעות פיאט. "זה מאוד מזכיר את תחילת שנות ה־70… השאלה היא איפה אתה שם את הכסף שלך?" אמר. "כאשר אתה מחזיק כסף ומשקיע אותו באג"ח, ובזמן שיש היצע כה גדול של חוב ומכשירי חוב, זה כבר לא משמש כאמצעי יעיל לשימור עושר".

המלצתו של דליו עומדת בניגוד להמלצות המסורתיות של יועצי השקעות, שלרוב מצביעות על החזקת רוב התיק במניות וחלק מסוים באג"ח, במבנה של 60% מניות ו־40% אג"ח. נכסים אלטרנטיביים כמו זהב ומוצרים בסיסיים אחרים בדרך כלל מומלצים רק כחלק קטן מהתיק - אחוזים בודדים - בשל העובדה שהם לא מייצרים הכנסה שוטפת.