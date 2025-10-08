ספק אם גם החזאים האופטימיים ביותר ראו את זה בא - שנת 2025 הולכת ומתהווה בתור השנה הטובה ביותר בשוק הגמל והפנסיה ב־16 השנים האחרונות. לפי תחזית מיטב גמל ופנסיה, התשואות בחודש ספטמבר ישלימו תשעה חודשים פנומנליים בקרנות ההשתלמות, קופות הגמל וקרנות הפנסיה, שלא נראו מאז שנת 2009 - אי שם ביציאה מהמשבר הפיננסי העולמי (סאב־פריים).

כעת, כשבישראל ובוול סטריט הציפיות לסיום המלחמה גבוהות מאי פעם, בשוק מנסים להעריך האם התשואות ברבעון האחרון של השנה יהיו אף גבוהות יותר, או שהתיקון מעבר לפינה.

שיא רודף שיא, בתל אביב ובוול סטריט

על תשעת החודשים הראשונים של השנה, החוסכים הישראלים צריכים להודות לבורסה המקומית, ששברה שיאים חדשים בתדירות כמעט יומית. מדד ת"א 35 שבר ביום ראשון את השיא ה־40 מתחילת השנה ובמדד ת"א 125 נשברו 37 שיאים. במקביל, נרשמו עליות בשוק אגרות החוב (ירידת תשואות) והשקל בשיא של שלוש שנים - פחות מ־3.3 שקלים לדולר.

לפי הערכתו של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, מינואר ועד ספטמבר 2025 נהנו החוסכים במסלולים הכלליים מתשואה חיובית של 11.1%, במסלולי המניות רשמו תשואה אדירה של 18.2%, במסלול לפנסיה מתחת לגיל 50 נהנו מעלייה של 13% ומעל גיל 60 ב־8.6%. היחידים שנותרו מאחור, הם אלו שהשקיעו במסלולים מחקי מדד S&P 500 שרשמו עלייה של 4.3% בלבד. זאת, למרות שמדד הדגל האמריקאי עצמו עלה בכ־14% באותה תקופה. הסיבה לפער היא התחזקות השקל מול הדולר, בשיעור של 9.4%, שמחקה את רוב התשואה במסלול.

עד כמה שנת 2025 חריגה? בחמש השנים האחרונות התשואה השנתית הממוצעת במסלול הכללי עמדה על פחות מ‏־7%, ובמסלול המנייתי קצת מעל 11% - שיעורים נמוכים בהרבה מהתשואות שראינו השנה.

חודש ספטמבר עצמו, שנחשב היסטורית לחודש עם התשואות החלשות ביותר בשנה רגילה, הפתיע גם הוא לטובה עם עליות חדות: בוול סטריט הסתיים ספטמבר בעלייה של 3.5% במדד S&P 500, ובתל אביב עם זינוק של 4.3% (ת"א 125). "את חודש ספטמבר בוול סטריט, ובכלל את הרבעון השלישי של השנה, אפשר לסכם במילה אחת - 'וואו'", אומר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של חברת הביטוח הפניקס שמציין כי "עונתיות שלילית בספטמבר? 2025 שוברת את הכללים ומציגה תסריט משלה. לא רק שספטמבר הסתיים בעלייה של 3.5% במדד S&P 500, אלא שהוא היה גם ספטמבר הטוב ביותר מזה 15 שנים - והשני בטיבו ב־27 השנים האחרונות.

"בהתאם לכך, המדד האמריקאי השלים חודש חמישי ברציפות של עליות, עם זינוק של 7.8% ברבעון השלישי - הרבעון הטוב ביותר מאז 2020. ואם זה לא מספיק כדי להבין את העוצמה, נזכיר כי מדד S&P 500 רשם ברבעון השלישי לא פחות מ־23 שיאים חדשים - מספר שלא נראה מאז 1998".

בעוד בוול סטריט הדרך למעלה בחודש ספטמבר הייתה יחסית יציבה, בת"א המסלול היה מאתגר יותר. התשואה הייתה שלילית ממש עד הימים האחרונים של החודש בצל נאום ה"סופר ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו שם אמר כי הכלכלה הישראלית, בחלק מתחומיה ובפרט בתחום הנשק, תצטרך לסגל מאפיינים של כלכלה אוטרקית.

אלא שהירידות בת"א לא החזיקו מעמד ובשלושת הימים האחרונים של החודש הגיע ראלי "הסכם השלום של טראמפ" שהוביל לזינוק חריג מאוד של 6%־7% בשלושת המדדים המובילים בבורסה בת"א. שלושה ימים, אם כן, הפכו לחלוטין את חודש ספטמבר. בסיכום החודש החוסכים במסלולים הכלליים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות צפויים ליהנות מתשואה חיובית של כ־2%. במסלולים המנייתיים התשואה צפויה לעמוד על 3.5% וגם במסלולי ה־S&P 500 נרשמו בחודש האחרון עליות נאות של 2.7%, אך המשך התחזקות השקל מול הדולר (0.8%) שוב פגעה בתשואה. גם החוסכים לפנסיה צפויים ליהנות מחודש חיובי נוסף עם עלייה של 2.3% במסלולים לבני 50 ומטה, כ־2.1% במסלולים לבני 50־60 ו־1.5% לבני 60 ומעלה.

איך ייראה הרבעון הרביעי?

"אמנם אוקטובר נפתח עם השבתת הממשל האמריקאי (בעקבות חוסר הסכמות בין הרפובליקנים והדמוקרטים על התקציב), אך נכון לעכשיו נראה שהאירוע אינו מערער את המשקיעים, שממשיכים למקד את תשומת הלב בפוטנציאל של מהפכת ה־AI בשילוב הפחתות הריבית", מציין שטרית מהפניקס. "מבחינה סטטיסטית, בעשור האחרון אוקטובר מדורג כחודש השלישי בטיבו בממוצע, כאשר הרבעון הרביעי בכללותו נחשב היסטורית לרבעון החזק ביותר בשנה".

ואכן, על פי נתונים של חברת היועצים הפיננסיים קרסון (Carson), מאז 1950 הרבעון האחרון של השנה הוא החזק ביותר בשוק המניות האמריקאי. מדד S&P 500 מציג בשלושת החודשים האחרונים של השנה תשואה ממוצעת של 4.2% - פי 2 ויותר מאשר בכל רבעון אחר. היסטורית, הרבעון החלש ביותר של השנה, אגב, הוא הרבעון השלישי.

ומה לגבי הבורסה הישראלית? גם כאן הסטטיסטיקה מספרת סיפור דומה. לפי נתוני הראל, הרבעון הרביעי הוא החזק ביותר גם בתל אביב. ב־25 השנים האחרונות מדד ת"א 125 הציג תשואה ממוצעת של 4.4%, לעומת תשואה חציונית של כ־2.8%־0.4% ברבעונים האחרים.

האזהרה של מורגן סטנלי, ומה לגבי ת"א?

אבל האם אחרי תשואות כל כך חזקות לשווקים יש עוד לאן לעלות? בשבוע שעבר מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סלומון, שיגר מסר פסימי לשווקים. סולומון אמר בכנס באיטליה: "לא אתפלא אם ב-12 עד 24 החודשים הקרובים נראה ירידה בשוקי המניות... אני חושב שיהיה הרבה הון שיושקע שלא יניב תשואות, וכשזה יקרה, אנשים לא ירגישו טוב. אני לא אשתמש במילה בועה, כי אני לא יודע מה יהיה המסלול, אבל אני יודע שאנשים נמצאים בעקומת הסיכון כי הם נרגשים". בהמשך דבריו הוסיף כי "יהיה איפוס, יהיה צ'ק בשלב מסוים, תהיה ירידה".

בשוק הישראלי, הדעות חלוקות. אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות אומר כי "בטווח הקצר האופטימיות עשויה להימשך ולהביא להמשך עליות שערים בשוק ההון המקומי. אך המשפט הנפוץ בקרב המשקיעים של 'קנה בשמועות ומכור בידיעה' עלול להתקיים גם הפעם. האופוריה עלולה להתפוגג מהר יחסית. זאת, בגלל שמהר מאוד המשקיעים בשוק ההון יבחנו את ההתקדמות ביישום סעיפי ההסכם - וזו עלולה להיות מאתגרת לשוק הישראלי. אנו מציעים לבחון היטב את הקצאת הנכסים בתיק ההשקעות, תוך ניצול הזדמנויות למימוש חלק מהרווחים בשוק ההון המקומי, והטיית רווחים אלו להשקעות בחו"ל, בדגש על ארה"ב".

גם ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם חושש מ"מימושים בטווח הקצר בשוק המקומי. החדשות פה על השולחן והשוק כבר תמחר את זה וקנה במשך חודשים על השמועות שתהיה עסקה".

מנגד, אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון סבור שזה לא סוף הראלי בת"א. "להערכתנו יש מקום לעליות נוספות בבורסה המקומית וישנן לא מעט מניות שעדיין אינן יקרות, הגם שהתימחור הנוכחי כבר אינו זול.

"בין מניות אלה בולטות חברות מתחום הנדל"ן שסבל מחולשה יחסית, חברות מענף התשתיות העשויות ליהנות מהשקעות רחבות היקף לאחר סיום המלחמה, חברות בתחום הנפט והגז שנהנו ברבעון החולף מצמיחה משמעותית בפעילות ומניות הבנקים שגם הן עדיין אינן יקרות".