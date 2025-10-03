נתון כזה לא ראינו כבר 16 שנה: מה עשו קופות הגמל וההשתלמות

חודש ספטמבר נחשב מסורתית ל"ספטמבר האיום" - החודש עם התשואות החלשות ביותר בשנה רגילה. אבל התשואות בחודש ספטמבר האחרון בשווקים, בארץ ובחו"ל, שוב הוכיחו עד כמה משקיעים צריכים להסתכל לטווח הארוך ועד כמה מסוכן לנסות לתזמן את השווקים על סמך סטטיסטיקה, כאשר זו השנה השנייה ברציפות שחודש ספטמבר "מאכזב" את המשקיעים במובן הטוב של המילה ומשלים עליות חדות.

● החמצת פייסבוק והמכירה רגע לפני הזינוק: הפספוסים של מנהלי ההשקעות

● ראיון | שמואל פרנקל מסכם ארבעה עשורים בשוק ההון וחושף את הסודות

ורק נזכיר כי עד לפני ימים ספורים התשואה במדדים בישראל בכלל הייתה שלילית, לאחר "נאום הסופר ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אך ראלי "הסכם השלום של טראמפ" שהוביל בסיום החודש לזינוק חריג מאוד של 6% במדדים המובילים בבורסה בת"א, בתוך שלושה ימים בלבד, הפך את הקערה.

בעקבות כך, בסיכום החודש החוסכים במסלולים הכלליים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות צפויים ליהנות מתשואה חיובית של כ-2% בחודש ספטמבר (טווח של 1.7%-2.7%). במסלולים המנייתיים התשואה כמעט כפולה וצפויה לעמוד על 3.5% וגם במסלולי ה- S&P 500 נרשמו בחודש האחרון עליות נאות של 2.7%, אך המשך התחזקות השקל מול הדולר (0.8%) שוב פגעה בתשואה, כך על פי הערכת אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה.

גם החוסכים לפנסיה צפויים ליהנות מחודש חיובי נוסף עם עליה של 2.3% במסלולים לבני 50 ומטה, כ-2.1% במסלולים לבני 50-60 ו-1.5% לבני 60 ומעלה.

העליות החזקות בספטמבר: ת"א וגם וול סטריט

בארץ נרשמו עליות נאות, בזכות סוף החודש, כאשר מדד ת"א 35 קפץ ב-4.7%, ת"א 125 עם זינוק של 4.3% ומדד ת"א 90 עם עליה של 2.8%. בארה"ב מדד ה -S&P עלה ב-3.5% הנאסד"ק קפץ ב-5.6% והדאו ג'ונס עלה ב-1.9%.

מנגד, באירופה הדאקס הגרמני ירד קלות (0.1%) ואילו הקאק הצרפתי עלה ב-2.5%. גם ביפן נרשמה עליה חדה עם זינוק של 5.2% בניקיי.

בשוק אגרות החוב נרשמו עליות כאשר מדדי תל בונד עלו בכ-1%, אגרות החוב הממשלתיות עלו ב-0.8%, כשהאג"ח צמודות המדד עלו ביותר מ-1%.

תשעת החודשים החזקים ביותר מאז 2009 - בהובלת המדדים בבורסה המקומית

העליות החדות כל כך מתחילת השנה שברו עוד שיא. לפי ברקוביץ החוסכים במסלולים הכלליים נהנים מתחילת השנה מעליית ערך הכסף של 11.1%, החוסכים במסלולי המניות נהנים מזינוק של 18.2% ואילו אלה במסלולים מחקי מסלול ה- S&P 500 נותרו מאחור עם עליה של 4.3% וזאת עקב התחזקות השקל של יותר מ-9% מול הדולר. החוסכים לפנסיה מתחת לגיל 50 נהנים מעליה של 13%, אלה בני 50-60 מעליה של 11.6% ואלה מעל גיל 60 עם עליה של 8.6%.

כך מתחילת השנה ממשיכות להירשם בישראל עליות חדות מאוד והשוק המקומי הוא אחד השווקים עם הביצועים החזקים ביותר בעולם גם השנה. מדד ת"א 35 משלים זינוק של 33.6%, מדד ת"א 125 מנתר ב-33.9%, מדד ת"א 90 קופץ גם הוא ב-31.8%.

גם בארה"ב נרשמו עליות נאות בהחלט אך מתונות משמעותית. כך, מדד ה-500 S&P עלה ב-13.7% ומדד הנאסד"ק ב-17.3%. ברקוביץ מסביר כי "עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 9.4% מחקה חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים".

העליות החדות בעולם מתחילת השנה ממשיכות גם באירופה, שבחלקה מספקת בינתיים תשואות טובות מארה"ב השנה. כך מדד הדאקס הגרמני משלים קפיצה של 19.9%, הקאק הצרפתי עלה ב-7% ומדד יורוסטוקס 50 משלים עליה של 12.9% . הניקיי היפני עלה ב-12.6%. מי שעוד מפתיעים לטובה הם השווקים המתפתחים שעלו ב-25.6%, "יותר מכל שוקי המניות המרכזיים".

גם בשוק האג"ח המקומי נרשמו עליות נאות כאשר מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 4.9% .