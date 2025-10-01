שבעה מנכ"לים ומנהלי השקעות בכירים שמנהלים מיליארדי שקלים, חושפים את הרגע שבו הזהירות גברה על ההזדמנות - או ההתלהבות על שיקול הדעת ● להיות אמיצים, לא להתעלם מנכסים רק כי קשה לנתח אותם, ובעיקר - לא להיתקע בעבר: הלקחים שלמדו מי שמכירים את השוק הכי טוב, ובכל זאת טעו

שוק ההון מלא ברגעים שבהם צריך להחליט: לפעול או להמתין, להעז או להיזהר. לעיתים, דווקא כשכל הנתונים פרוסים על השולחן, משהו עוצר אותנו. לא מדובר בטעויות טכניות או בחוסר ידע; אלה יכולים להיות פחד, זהירות יתר, התלהבות גדולה מדי או פשוט תחושת אי־ודאות. אבל לא רק משקיעים מתחילים טועים, אלא גם מנהלי השקעות מקצועיים. מי שמכיר את השוק לעומק יודע: לא כל הזדמנות נראית ככזו בזמן אמת, ולא כל החלטה מתקבלת ברגע הנכון.

לקראת יום הכיפורים, זמן של חשבון נפש אישי ומקצועי, ביקשנו ממנהלי השקעות בכירים לשתף אותנו ברגעים שדווקא לא הצליחו להם. לא כדי להכות על חטא, אלא כדי להבין מה אפשר ללמוד מאותה החמצה, ואיך היא יכולה להפוך עבורכם לכלי עבודה חשוב לעתיד. כל אחד מהם מספר על ההחלטה שלא התקבלה בזמן, על ההזדמנות שחלפה - ועל התובנה שנשארה. בסופו של דבר, גם ההחלטה שלא התקבלה בזמן היא חלק מהמקצוע - ולעיתים, גם חלק מהצמיחה האישית.





למרות ההפסד לא מכרתי מניות, אולי כי אני פגועת אגו אביבית מנה קליל, מנכ"לית משותפת באופנהיימר אביבית מנה קליל / צילום: רמי זרנגר שנים העסיקה אותי המחשבה איך לא נולדה חברה ש"משבשת" את עולם תיווך הבתים והדירות בארה"ב. עמלת התיווך שם גבוהה מאוד (כ־6%) ונגבית מהצד המוכר, ואז, לרוב, הברוקר המוכר חולק את העמלה עם המתווך של צד הקונה. בשנת 2011 הונפקה החברה המשבשת הראשונה Zillow, שהציעה פלטפורמת חיפוש דירות אלקטרונית והשוואת מחירים. ב־2017 הונפקה Redfin, שהציעה חיסכון בעמלות, נגישות אונליין וכלי ניתוח שוק. אחריהן הצטרפה (דרך ספאק) OpenDoor. החברה הציעה וגם מציעה היום קניית נכסים ישירות מהמוכרים במחיר קרוב לשוק, ואז מכירתם מחדש. ואני עוקבת מהצד ומתלהבת - הנה נולדות החברות שמצליחות לנפץ את המודל. ואז בשיא בועת ההנפקות של שנת 2021 הונפקה חברת Compass. חברה שמנסה להיות ה־UBER של שוק הנדל"ן, המשלבת פלטפורמה טכנולוגית עם מתווכים עצמאיים. ואני, כאנליסטית שחיכתה לשיבוש הזה שנים, נמשכתי בהתלהבות יתר. רכשתי מניות מיד אחרי ההנפקה במחיר 21 דולר, בלי בדיקות מעמיקות. היום, אחרי שהמניה הספיקה לזנק במאות אחוזים מהשפל, היא עדיין נסחרת סביב 8 דולר בלבד. עדיין לא מכרתי. כי אני מאמינה גדולה בחברה, ואולי גם כי אני פגועת אגו. הלקח: אסור להתלהבות לנהל החלטות גם כשנדמה לך שאת מכירה את השוק ויודעת לזהות את המהפכה, אסור לתת להתלהבות לנהל את ההחלטה. סבלנות, בדיקה מעמיקה וריסון יחסכו הרבה אכזבות.

לא הסתערנו בזמן על הבורסה בת"א בתקופת הקורונה ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים / צילום: ענבל מרמרי תחילת 2020. מה שהתחיל כשמועה על וירוס מסתורי בסין כבר הפך למגפה גלובלית, והווירוס איים להתפרץ בישראל. הבורסה, כמו תמיד, זיהתה את המשבר, ומאמצע פברואר ועד אמצע מרץ איבדו המדדים המרכזיים כמעט שליש מערכם. כשהחלו להצטבר המקרים של חולי הקורונה בארץ וכשהוכרז הסגר הראשון, אפילו הופעלו מנתקי זרם בבורסה המקומית (הפסקת מסחר קצובה בעת ירידה חדה במדדים). כבעל ניסיון של 20 שנה בשוק ההון, התגובה הראשונה שלי הייתה "לא לעשות כלום", ולא למהר להמליץ על מכירת מניות גורפת, אבל התחושה הייתה כבדה ולכן גם לא המלצנו "קדימה הסתער" על הבורסה. לא יכולנו לנחש שתוך שבוע בלבד מתחילת הסגר הראשון הבורסה המקומית תמהר לשנות כיוון, ולצאת לאחד ממרוצי התיקון החיוביים המרשימים שנראו כאן. מירידות של כ־35% עם הופעה ראשונה של סימני המגפה בישראל, מדד ת"א 125 החל במסע עליות של כ־30% בתוך חודש וחצי. אמנם לקח לשוק זמן למחוק את הירידות במלואן (רק בינואר 2021 חזרו לרמות טרם המשבר), אולם המסע החיובי של הבורסה נמשך גם לתוך השנה העוקבת, ואת 2021 חתמה הבורסה ברמות שיא במדדים, הגבוהות בכ־30% מהרמות ערב המגפה. הלקח: להיות אמיץ כשהשאר מפחדים וורן באפט נוהג לומר שכשכולם מפחדים - צריך להיות אמיץ. הוא צודק. כשכל העולם עמד מלכת, תרתי משמע, רמת הפאניקה הייתה גדולה. דווקא אז זה היה הזמן הנכון להקשיב לשכל הישר ולא לפחדים, ולהסתער על שוק המניות. כמנהלי השקעות אבל גם מנהלי סיכונים, קשה להקשיב לכלל הזה. אבל למדנו שגם במצבי קיצון כמו מגפה עולמית, מי שמוכן לסבול את התנודתיות והסיכון, יכול לצאת מהמשבר עם לא מעט אחוזי תשואה בתיק ההשקעות. את הכלל הזה יישמנו במשברים הבאים, כמו ב־7 באוקטובר ובעיקר עם פרוץ המערכה מול איראן ביוני האחרון, כשבחרנו לשמור על קור רוח ולא לחשוש מהנעשה בבורסה.

שוכנעתי שההשקעה מסוכנת מדי והחמצתי רווח גדול מורן סיטון, מנכ"ל חברת התכנון הפיננסי ארבע עונות מקבוצת אי.בי.אי מורן סיטון, מנכ''ל חברת התכנון הפיננסי ארבע עונות / צילום: יח''צ בימי המשבר הפיננסי הגלובלי ב־2008, בנקים ומוסדות פיננסיים קרסו בזה אחר זה. מצאתי את עצמי, בן 33 בלבד, משווק השקעות צעיר באי.בי.אי - מול הזדמנות יוצאת דופן. אג"ח צמוד של בנק מזרחי טפחות נסחרה אז בתשואה חריגה של 8%-7%, בזמן שניתן היה לקחת הלוואה שקלית בריבית של 3%-2% בלבד. הפער היה ברור, הארביטראז' זעק. אלא שכאשר ביקשתי להשקיע, היועץ בבנק - באופן אירוני, יועץ ממזרחי טפחות - הזהיר שמדובר בצעד מסוכן. למרות זאת לקחתי הלוואה, אלא שהעזתי להשקיע באותה אג"ח רק מחצית מהסכום שתכננתי. אמנם הרווחתי לא מעט על ההשקעה אך לא בסכום ההשקעה המקורי שתכננתי, כך שזו הייתה החמצה לצד הצלחה. הלקח: ניצול הזדמנויות דורש תעוזה זו החלטה שמלווה אותי עד היום כתזכורת וכלקח לכך שהזדמנויות גדולות נולדות דווקא מתוך עיוותי שוק ומצבי קיצון, ושכדי להרוויח מהן באמת לא מספיק רק לזהות אותן - צריך גם את התעוזה והנחישות לנצל אותן בתבונה.

התמקדנו במחיר המניה במקום בשיפור העסקי, ופספסנו את העלייה באלביט גיא אלמוג, מנהל ייעוץ ההשקעות, בנק ירושלים גיא אלמוג / צילום: רמי זרנגר כדי להצליח בהשקעות צריך לרוב סבלנות יתרה. פעמים רבות דווקא לאחר ניתוח מעמיק נראה שהמניה, סקטור או מדד חייבים לעלות - בעוד השוק חושב אחרת בטווח הקצר. דוגמה כזאת היא אלביט מערכות, מניה שדשדשה מפתיחת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בשנים האחרונות, המשיכה לדשדש בפרוץ חרבות ברזל - עד לפריצה משמעותית בספטמבר 2024. אלביט היא חברה מעולה שלרוב מתומחרת בתמחור גבוה, בנוסף שנראה שמכירות של גופים זרים שכנראה נבעו ממניעים שאינם כלכליים הכבידו מאוד על מחיר המניה. בעוד שהפעילות העסקית המשיכה להשתפר, נסגרו חוזים נוספים וצבר ההזמנות המשיך לגדול - לצד שיפור ברווחיות התפעולית. למרות כל אלו, מחיר המניה לא זז. בשוק החלו לצוץ שאלות. למה המחיר לא זז? מה אנחנו מפספסים? מדובר בחברה ותיקה ומוערכת, עם ניסיון אדיר, גידול משמעותי בביקושים ומוצרים מעולים שכבר מוכחים את עצמם בשדה הקרב. ההתמקדות שלנו הייתה לנסות להבין מה הספקולציה במקום להתמקד בעיקר - הפעילות העסקית של החברה - ולהבין שהעלייה הגדולה כבר מעבר לאופק. כאמור, בספטמבר 2024 החלה מניית אלביט לזנק, ומחיר יותר מהוכפל בשנה שחלפה מאז. הלקח: להתמקד בעיקר במבט לאחור על מקרה אלביט היינו צריכים להסתכל על הפעילות העסקית, על הגידול בהזמנות ולא לנסות לנחש מדוע המחיר לא עולה. בהשקעות אי אפשר להצליח כל הזמן וחשוב להבין שלאף אחד אין כדור בדולח, אך יש חשיבות גדולה לנתח הצלחות ובעיקר כישלונות. להיות חכם בדיעבד זה קל, אבל חשוב לנתח את חוסר ההצלחה ולנסות להשתפר.