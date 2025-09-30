השבוע המשוגע של הבורסה בת"א: תשואה של שנה בשלושה ימים

קשה לתאר את עוצמת הראלי שחוותה הבורסה בת"א מתחילת השבוע, שפרץ בעקבות תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה וקבלתה ע"י ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בשבוע המסחר המקוצר השלימו המדדים בת"א זינוק מרשים, בוודאי כשמדובר בשלושה ימי מסחר בלבד. הקפיצות התרחשו בימים ראשון ושלישי, עם ירידות קלות ביום שני. המדדים הגדולים ת"א 35 ות"א 125 זינקו ב-3% בכל אחד משני הימים הללו ואילו ת"א 90 זינק בכמעט 4% בימים אלה. היום הזינוק עלה על זה של יום ראשון.

בסיכום שבוע המסחר המקוצר מדד ת"א 35 משלים זינוק של 5.4%, ת"א 125 משלים קפיצה של 5.9% ומדד ת"א 90 משלים ריצה של 7.3%. הזינוק אף מרשים במיוחד לנוכח האזהרות של מנהלי השקעות רבים על כך שהבורסה בת"א "כבר לא זולה" וכי זה הזמן להסיט כספים החוצה.

בתוך כך, השלימו המדדים טיפוס מחודש לשיאים חדשים, מדד ת"א 35 קבע היום את שיאו ה-39 מתחילת השנה ואילו במדד ת"א 125 זהו השיא ה-36 מתחילת השנה.

גם שער הדולר-שקל הגיב למתרחש - השקל המשיך להתחזק והגיע לשיא של 3 שנים מול, עם רמות של פחות מ-3.3 שקלים לדולר.

בקרב המדדים הענפיים החגיגה אף הייתה גדולה יותר. מדד הבנקים, שנחשב ככזה שמייצג את הכלכלה המקומית השלים זינוק של 7.7% מתחילת השבוע, מדד הנפט והגז זינק ב-6%. מדד חברות הנדל"ן השלים קפיצה של יותר מ-10%, מדד מניות הביטוח טס ב-12.6% ומעל כולם בלטו חברות הבנייה בת"א כאשר מדד יזמיות הנדל"ן (ת"א בנייה) זינק ב-12.8%.

הסיפור של מניות הביטוח כבר מוכר - הן נחשבות כאופציה ממונפת על הכלכלה המקומית שכן הן נהנות מהעליות בשווקים, מכניסת כספי לקוחות, מהחסכונות השוטפים של הציבור לפנסיה וגמל ועוד. ולכן כאשר המדדים מזנקים היקף הנכסים שלהן גדל וכתוצאה מכך גם דמי הניהול שהן גובות קופץ והתוצאות משתפרות. בקטגוריה הזה נכללות גם מניות בתי ההשקעות.

האם מניות הנדל"ן והבנייה ישלימו את הפער

כאמור, המדד שבלט מעל כולם מדד הנדל"ן. השוק כבר "מחכה" יותר משנה לזינוק במניות הללו. הן ומניות הבנייה פספסו כמעט לגמרי את הראלי החזק בשנה האחרונה בת"א. בעוד המדדים הגדולים זינקו ב-50% ויותר, הבנקים ביותר מ-70% ומניות הביטוח ב-170%, מניות הנדל"ן נותרו מאחור. מדד הבניה השלים עליה של "רק" 20% ואילו זה של מדד הנדל"ן השלים עליה של "רק" 31%. ההנחה בשוק היא ש"אחרי המלחמה" הן צריכות להשלים לפחות חלק מהפער לזנק. במקרה שלהן האופטימיות קריטית במיוחד. מניות הנדל"ן נחשבות ככאלה שרגישות ביותר לגובה הריבית במשק. כשהריבית גבוהה עלויות המימון של הקבלנים יקרות הרבה יותר והביקוש לדירות יורד.

החברות הללו תלויות בכך שבנק ישראל יוריד את הריבית. אתמול (ב') החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להותיר את הריבית, שוב, ברמה של 4.5%. כעת, ההנחה בשוק היא שאחרי המלחמה הריבית תחל לרדת ו"תתיישר" עם ירידות הריבית בעולם.

בנוסף, סיום המלחמה עשוי להביא לחזרת עובדים לאתרי הבניה, לשיקום מבנים בצפון ובדרום הארץ וכן לגידול בביקוש לדירות במסגרת האופטימיות במשק בישראל, ואולי אף ביקוש מחו"ל לדירות, מה שכמובן יתורגם ליותר מכירות, הכנסות ורווח לחברות הנדל"ן.

סמנכ"ל הבורסה: המשקיעים זהירים

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה התייחס היום לאופוריה בבורסה. "העליות החדות התרחשו למרות הירידות הקלות בפתיחת המסחר בניו יורק, והמשמעות היא שמדובר במגמה מקומית מובהקת. גם שוק האג״ח הממשלתי מספר סיפור דומה, ותעיד על כך אג״ח ממשלתית ל־27 שנה שעלתה ב־1% ומשקפת ירידה בתפיסת הסיכון של המשקיעים ביחס לחוב הארוך של מדינת ישראל".

"במבט קדימה", אומר פגוט, "ולמרות העליות החדות, ניכרת זהירות בקרב המשקיעים בכל הקשור לחשיפה לשוק המקומי. זהירות זו מוצדקת, שכן לא ידועה תגובת החמאס, ואזרחי ישראל רצופי אכזבות. יחד עם זאת, במידה והתרחיש החיובי יתממש, מדובר יהיה באירוע בעל משמעויות כלכליות כבירות, שיקבל ביטוי במדיניות הריבית של בנק ישראל ובתקציב המדינה. בהחלטת הריבית אתמול היה ברור שהמצב הגיאופוליטי הוא הבלם המרכזי לפני הפחתות ריבית משמעותיות״.

