הראלי בבורסה בתל אביב בשנה האחרונה הביא לכך שמיליארדים רבים זרמו אל קרנות הנאמנות המשקיעות בבורסה המקומית, על חשבונן של הקרנות המשקיעות בחו"ל. אלא שבחודשיים האחרונים, מסתמן שינוי מגמה בהעדפות של המשקיעים הישראלים, שחוזרים להשקיע בהיקפים גדולים בקרנות בחו"ל ומממשים את ההחזקות שלהם בקרנות על הבורסה המקומית.

נתוני הגיוסים והפדיונות בקרנות הנאמנות מגלים כי במהלך החודש החולף, התחזקה המגמה של מכירת מניות בתל אביב. בסך הכל, מעל 1.6 מיליארד שקל יצאו מקרנות המשקיעות במניות בארץ בספטמבר, בזמן שקטגוריית מניות חו"ל גייסה סכום דומה של מעל 1.6 מיליארד (אקטיבי ופסיבי), כך עולה מסקירה שמפרסם נאור כהן, מנהל קשרי יועצים בבית השקעות מיטב.

כאמור, מדובר במעין מהפך בהעדפות המשקיעים. מתחילת השנה ועד סוף יולי, קרנות אקטיביות ופסיביות המשקיעות במניות בארץ גייסו כמעט 15 מיליארד שקל. זאת, לעומת הקרנות המקבילות, שמשקיעות במניות מעבר לים, שגייסו רק 2.3 מיליארד שקל . מגמה זו התהפכה בחודש שעבר, אז יצאו 300 מיליון שקל מקרנות המשקיעות במניות בארץ, בזמן שקטגוריית מניות חו"ל גייסה 650 מיליון שקל.

מאחורי שינוי המגמה, עומדות, בין היתר, התשואות המעורבות של הבורסה המקומית בחודש החולף. בסקירתו, מציין כהן כי "לאחר תשואות מרשימות מאז ראשית השנה, שוק המניות הישראלי ספג מימושים וירידות שערים במהלך החודש האחרון, הן בשל ההתפתחויות המדיניות והמצב הביטחוני בארץ והן בשל מימושים בריאים בשוק ההון לאחר ראלי חזק". כך, בזמן שמדדי ת"א 35 רשם עליות של כ-1.9% ומדד ת"א 90 ירד בכ-1.1%, מדד הדגל האמריקאי, ה-S&P 500, סיים את חודש ספטמבר בתשואה חיובית של 2.8%, והנאסד"ק עלה בכ-4.8%.

הצמיחה בתעשיית הקרנות נמשכת - הקרנות הכספיות ממשיכות לככב

למרות המימושים בישראל, במהלך חודש ספטמבר, חלה עלייה בהיקף הנכסים המנוהל בתעשייה, שעמד על 717 מיליארד שקל, הנובעת מגיוס של כ-3.4 מיליארד שקל, לצד עליית ערך של כ-5.6 מיליארד שקל.

מי שהמשיכו להוביל את הגיוסים היו הקרנות הכספיות, שאמנם חוו ירידה בהיקף הגיוסים מהחודשים האחרונים, אך סיימו את חודש ספטמבר בגיוס של כ-1.95 מיליארד שקל. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-1.65 מיליארד שקל, בזמן שהקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-300 מיליון שקל.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש ספטמבר סכום של כ-1.4 מיליארד שקל, וסיימה את החודש כשכל הקטגוריות רשמו גיוסים למעט קטגוריה אחת - מניות בישראל. מי שהובילה את הגיוסים בתחום, לראשונה מזה שנים, היא קטגוריית אג''ח מדינה, עם גיוס של כ-555 מיליון שקל; אחריה, בלטו קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-535 מיליון שקל וקטגוריית מניות בחו''ל (165 מיליון שקל). מנגד, הקטגוריה הפודה היחידה היא קטגוריית מניות בארץ, אשר פדתה בספטמבר כ-205 מיליון שקל.

חודש חלש נרשם דווקא בתעשייה הפסיבית, שגייסה סכום קטן מאוד של כ-55 מיליון שקל, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-375 מיליון שקל ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-320 מיליון שקל. בקרנות המחקות, הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בחו''ל, שגייסה סכום של כ-480 מיליון שקל. מנגד, הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בישראל, שפדתה סכום של כ-415 מיליון שקל; אחריה, קטגוריית קרנות אג''ח כללי, שסיימו את חודש ספטמבר בפדיון קל של כ-10 מיליון שקל.

גם בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה זו של מניות חו''ל, אשר גייסה סכום גדול של כ-1 מיליארד שקל. מנגד, גם כאן הקטגוריה הפודה ביותר הייתה מניות בישראל, אשר פדתה סכום של כ-1 מיליארד שקל.