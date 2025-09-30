האינדיקטור של באפט מאותת: "המשקיעים משחקים באש"

אומנם הוא פורש מתפקידו כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי בסוף השנה, אך וורן באפט משאיר אחריו מורשת עשירה - אחד מהם הוא "האינדיקטור של באפט". בעוד שוול סטריט נסחרת קרוב לשיאים - האינדיקטור של המשקיע הכי מנוסה והכי מצליח מצביע כעת על כך ששוק המניות בניו יורק מעולם לא היה יקר יותר.

בראיון נדיר שהעניק למגזין Fortune בשנת 2001, תיאר באפט את יחס שווי השוק לתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) כ"כנראה המדד הטוב ביותר הבודד למיקום שבו עומד שוק ההון בכל רגע נתון".

המדד הזה, שזכה לכינוי "מדד באפט", הוא בעצם היחס בין שוויים של כל המניות הרשומות לבין גודל הכלכלה האמריקאית או התוצר הגולמי של המדינה. כאשר המדד עומד על 70%, זה אומר שהמניות במחיר מציאה, כשהוא עומד על 100% - התמחור הוגן, וב-200% ומעלה, "המשקיעים משחקים באש".

בממוצע עומד המדד על 85%. אך באוקטובר 2024, המדד חצה לראשונה את רף ה-200%, ועתה, הוא עומד על 217% (שווי השוק של המניות בארה"ב הוא 65.5 טריליון דולר והתמ"ג עומד 30.1 טריליון דולר), זהו שיא כל הזמנים והרבה מעל השיאים שנרשמו בתקופת בועת הדוט-קום, וכן מעל הראלי של תקופת הקורונה ב־2021, אז הגיע ל־190%.

לפי מדד זה, שוק המניות של היום נמצא בטריטוריה לא נודעת, שכן שווי המניות מתרחב בקצב מהיר בהרבה מצמיחת הכלכלה האמריקאית הרחבה. הראלי בשוק מונע על ידי חברות הטכנולוגיה הענקיות, שהשקיעו מיליארדי דולרים בפיתוח בינה מלאכותית, וזוכות למכפילים נדיבים בזכות ההבטחה של עידן חדש זה.

מדד נוסף מרים אף הוא דגל אדום, או לפחות צהוב - יחס המחיר להכנסות (Price-to-Sales) של מדד S&P 500 עלה לאחרונה ל־3.33 - שיא כל הזמנים, לפי חברת Bespoke Investment Group. לשם השוואה, בועת הדוט־קום בשנת 2000 הגיעה לשיא של 2.27, ובתקופת פוסט־קורונה הגיע היחס ל־3.21 לפני שההערכות התקררו.

האם המדד של באפט רלוונטי בכלל?

המדד לא מצביע על מועדים של ירידות, אבל להשוואה, מדד באפט הגיע ל-144% לפני התפוצצות בועת הדוט-קום, 107% לפני משבר 2008, 166% לפני מגפת הקורונה, ו-195% לפני הירידות ב-2022. הירידות במדד S&P 500 היו 49%, 57%, 34% ו-28% בהתאמה מהשיא שנקבע באותם ימים ועד לתחתית.

עם זאת, יש הסבורים כי מדד באפט כבר אינו משדר את אותו מסר שהיה לו בעבר. הכלכלה האמריקאית השתנתה דרמטית בעשורים האחרונים: היא פחות מבוססת על נכסים פיזיים, ויותר מונעת מטכנולוגיה, תוכנה וקניין רוחני. תוצר מקומי גולמי (GDP) ותוצר לאומי גולמי (GNP) עשויים להמעיט בערכה של כלכלה המבוססת על רשתות מידע וחדשנות ולא על מפעלים פיזיים. לכן, ייתכן ששוויי מניות גבוהים מוצדקים בכלכלה שעדיין נחשבת לפורה ולחדשנית ביותר בעולם.

וורן באפט עצמו בונה "מבצר מזומן" בברקשייר האתאווי בשנתיים האחרונות. דוחות הרבעון השני הצביעו על יתרת מזומנים של 344 מיליארד דולר, שיא בן כ-35 שנים בעוד שהקונגלומרט היה מוכר נטו של מניות במשך 11 רבעונים רצופים. גם אם המדד מיושן, בשילוב עם האסטרטגיה הנוכחית של "האורקל מאומהה", רמות קיצוניות כאלה לא יכולות שלא לעורר הרמת גבות.