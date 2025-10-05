היכונו לירידות בשווקים: האזהרה של מנכ"ל ענקית הפיננסים

שוקי המניות צפויים ל"ירידה" בשנה-שנתיים הקרובות לאחר שנים של שיאים עקב טירוף הבינה מלאכותית, כך הזהיר בסוף השבוע מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון.

"שווקים פועלים במחזורים, ובכל פעם שחווינו היסטוריית תאוצה משמעותית בטכנולוגיה חדשה שיוצרת הרבה הון, היו הרבה חברות חדשות ומעניינות סביבה, בדרך כלל רואים את השוק מקדים את הפוטנציאל... יהיו מנצחים ומפסידים", אמר סולומון בשבוע הטכנולוגיה האיטלקי בטורינו, איטליה, ביום שישי האחרון.

סולומון הצביע על האימוץ ההמוני של האינטרנט בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, שהוביל להופעתן של כמה מהחברות הגדולות בעולם - אך גם גרם למשקיעים להפסיד כסף בגלל מה שנודע כ"בועת הדוט-קום".

״תראו תופעה דומה כאן", אמר. "לא אתפלא אם ב-12 עד 24 החודשים הקרובים נראה ירידה בשווקי המניות... אני חושב שיהיה הרבה הון שיושקע שלא יניב תשואות, וכשזה יקרה, אנשים לא ירגישו טוב. אני לא אשתמש במילה בועה, כי אני לא יודע מה יהיה המסלול, אבל אני יודע שאנשים נמצאים בעקומת הסיכון כי הם נרגשים", הוסיף.

״וכאשר (משקיעים) נרגשים, הם נוטים לחשוב על הדברים הטובים שיכולים להשתבש, והם ממעיטים בדברים שאתם צריכים להיות סקפטיים לגביהם שיכולים להשתבש... יהיה איפוס, יהיה צ'ק בשלב מסוים, תהיה ירידה. היקף זה יהיה תלוי כמה זמן (ריצת השוורים) הזו תימשך", הוסיף.

יחד עם זאת אמר: ״אני ישן טוב מאוד. אני לא הולך לישון כל לילה בדאגה לגבי מה שיקרה הלאה. באופן כללי, אני חושב שמה שמרגש במיוחד הוא שהטכנולוגיה מתרחבת, חברות חדשות נוצרות, והפוטנציאל של הטכנולוגיה הזו שנפרסת בארגונים יכול להיות מאוד, מאוד חזק. אז, זו תקופה מרגשת".