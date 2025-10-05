איך נראה תיק השקעות של בן 20? הרבה מניות, בעיקר בוול סטריט

"החבר'ה מהיחידה שולחים בקבוצה מניות ואת הניתוחים שלהם. משם אני מקבל רעיונות השקעה"

נ' נכנס לשוק ההון דרך שיטוט תמים באפליקציה של פפר, פלטפורמת הבנקאות של בנק לאומי. לפני שלוש שנים, כשהיה בן 18, הוא שם לב לאפשרות לקנות מניות דרך היישומון, והחל להתעניין בתחום. בהתחלה, החלטות ההשקעה שלו נקבעו "לפי שמועות על מניות", הוא מספר. "אבל לאט לאט נכנסתי לזה יותר. צפיתי בסרטונים מהאקדמיה של מיכה סטוקס (חשבון יוטיוב פופולרי, א"ג), ולמדתי טיפה איך לנתח ולהסתכל על גרפים (באמצעות כלים של ניתוח טכני). אני אישית לא השקעתי בזה הרבה זמן, ראיתי בערך 10־15 סרטונים באזור ה־20 דקות, ככה שזה יוצא שלוש או ארבע שעות. אבל יש חבר'ה אצלי בצבא שממש כל היום יושבים ולומדים.

"היום אני מקבל כל מיני עצות למניות בעיקר בקבוצת חשיבה של היחידה שכל אחד מעלה בה מניה ואת הניתוחים שלו ולאן הוא חושב שהיא תגיע, והחבר'ה מגיבים לו על זה ושואלים שאלות. משם אני מקבל רעיונות למניות ועובר על הגרפים שלהם, וגם קצת קורא מידע על החברה, ועושה את החישוב שלי אם שווה לי להשקיע ואם כן מתי".

היום, הוא סוחר דרך פלטפורמת בלינק, ו־100% מהתיק שלו מושקע במניות אמריקאיות. ובכל זאת הוא אומר: "אני מאוד מפוזר במניות שלי, הבנתי שזה בריא לתיק". נ' מספר שהוא לא משקיע בקריפטו ישירות, אבל חשוף לתחום דרך החזקה בקוינבייס, הבורסה המבוזרת הגדולה בעולם, וב־IREN שעוסקת בכרייה של קריפטו.

כל כמה זמן אתה בודק את התיק?

"פעם ביום או יומיים אני נכנס לאתר שנקרא Trading view, שם אני יכול לראות את הגרפים ולנתח אותם. לבלינק אני נכנס פחות, כי זה פחות מעניין אותי כמה התיק עשה ויותר מעניין אותי לראות איך המניות התקדמו ולמה עוד שווה להיכנס ואיפה יש אופציה נוחה לצאת". נ' מוכר או קונה נייר ערך בסביבות 5 עד 7 פעמים בחודש. וממליץ לחברים להצטרף. "אני לקחתי את זה טיפה יותר רציני ואני כן משקיע בזה טיפה יותר זמן, אבל אפשר גם להשקיע בכל מיני מקומות של 'לשים את הכסף ולשכוח', וזה אחלה תשואות. אז אני לגמרי ממליץ".

"בכל פעם שיש מצב קיצון במדינה, אני נכנסת ומשקיעה במשהו אחר"

ליאור התאהבה בשוק ההון דרך אחד האפיקים היותר מסוכנים שבו - קריפטו. "קרוב משפחה הכיר לי את אתר בייננס, שמתעסקת במסחר של מטבעות דיגיטליים, אחרי שגם הוא התחיל להשקיע שם. הפעולות הראשונות שלי היו לקנות מטבע דיגיטלי בשם "שיבה" (Shiba Ino) - מדובר למעשה במטבע "מם", כלומר כזה שתודלק ברשתות, שהתחיל כבדיחה ב־2020 וקרוי על שם גזע הכלבים היפני "שיבה אינפו", שמופיע על סמל מטבע הדוג'קוין (שגם הוא בעצמו מטבע מם). הוא היה להיט שזינק בשיעורים מסחררים בתקופת ההייפ של הקורונה, אך מאז איבד את רוב השווי שלו פרט לקאמבק קצר באמצע 2024. מחירו עומד היום על שברירי סנטים, אבל שווי השוק שלו על כמעט 7 מיליארד דולר. "בזמנו, לפני שלוש שנים, הדיבור היה שלמטבע הזה יש סיכוי טוב לעלות. המטבע עשה איזושהי תשואה מסוימת, ואז ירד למה שהוא היה לפני, אבל הכל עוד יכול לקרות". עד היום היא מחזיקה בשיבה.

איך את מחליטה במה להשקיע?

"היום אני משקיעה בעיקר בחברות ששם כן רואים תשואה, ובטווח הארוך אני בטוחה שיש שם תשואה יפה. למשל, באנבידיה הבן זוג שלי המליץ לי להשקיע, כי הוא גם השקיע שם. בחברות אחרות הסתכלתי מה היו התשואות שלה בעבר, וכמובן קראתי על החברה, מה היא עושה, מה החשיבות שלה וכו'". ליאור משקיעה דרך לאומי טרייד כש־20% מהתיק שלה מורכב ממטבעות קריפטו ועוד 80% ממניות אמריקאיות. בכל פעם כשיש הסלמה או שינוי במצב הביטחוני בישראל, היא נכנסת יותר לאפליקציה, ובוחנת את ההחזקות שלה. "לדוגמה במתקפה האיראנית כשהאמריקאים הפילו את המפציצים שלהם על המתקן בפורדו, אז חשבתי נגיד להשקיע בחברה שמייצרת את המפציצים שלהם. זאת אומרת, כל פעם שיש איזשהו מצב קיצון במדינה, אתה נכנס ומשקיע במשהו אחר. נגיד, אני רואה עכשיו שיש משהו קיצוני, ומשקיעה, אבל מושכת את זה אחרי תקופה מאוד מאוד מאוד קצרה".

בינתיים, היא מסתכלת על המסחר בתור מעין תחביב. "למי שמבין בזה, ויש לו ראש וכוח להתעסק בזה, אני ממליצה להיכנס לשוק, אבל כמובן בשיקול מושכל, לא עכשיו להתפזר ולזרוק עשרות אלפי שקלים. אם יש לי איזה חבר שאין לו בעיה לקחת את הסיכון שהוא יאבד סכום כסף מסוים, אז זה נחמד קצת לחוות את זה. זה באמת גם בשביל הספורט".

"מחפש מניות עם אפסייד של 40% לפחות"

עמנואל ממודיעין הוא מוותיקי השוק מבין המרואיינים בכתבה הזו, עם 4 שנות ותק בשוק. "את המניה הראשונה קניתי בגיל 18, אבל זה היה סכומים קטנים, מאות שקלים. היה לי מורה בתיכון שלימד אותנו כלכלה, והיה לפפר אפליקציה של השקעות, שכמעט ולא היו בה עמלות, והייתה מאוד נוחה לתפעול - אז ניסיתי. גם המינימום שהיה שם זה היה חמישים שקל, אז אמרתי 'יאללה, בוא ננסה'. וככה לאט לאט זה הפך לסכומים יותר גדולים".

כשעמנואל שוקל השקעה חדשה, הוא מסתכל בעיקר מה אומרים המומחים. "כשהתחלתי באפליקציה של פפר היה אפשר לראות המלצות אנליסטים. הייתי רואה כמה אנליסטים ממליצים על המניה, מה מחיר היעד הגבוה ומה הממוצע, ולפי זה קניתי מניות. בגלל שחצי מהתיק שלי הוא מדדים אז אני מנסה לקחת קצת סיכון ולחפש מניות שאנליסטים המליצו עליהם עם אפסייד של לפחות 40%. בסוף, אין לי באמת מושג מה יעלה ומה ירד, ואני אומר 'יש אנשים שזה התפקיד שלהם'. אני חושב שב־65%, ההמלצות מתבררות כמוצלחות.

"בארץ אין המלצות אנליסטים, אבל יש ערוץ בטלגרם, של שלומי ארדן, שהמליצו לי עליו. אז קראתי הרבה פעמים, הסתכלתי באמת אם מה שהוא אומר זה נכון, ואם הוא באמת נותן המלצות נכונות. אבל בסוף רוב הכסף שלי נמצא במניות אמריקאיות, כי אני משקיע בעיקר לפי המלצות אנליסטים".

עמנואל פועל בצורה מחושבת. הוא בנה טבלה עם מחיר הקנייה, המחיר הנוכחי וכמה הרוויח. פעמיים בשבוע נכנס לתיק או לטבלה, ובערך פעם בחודש מבצע פעולה. "אני מסתכל איפה זה נמצא לעומת ההמלצה המקורית של האנליסטים. אם אני רואה שהרווח מתקרב לשם אני מוכר".

אחרי שנים של שכנועים, הוא סוף סוף הצליח לצרף גם את אחיות שלו לספינה. "אחיות שלי מאוד פחדו מזה במשך כמה שנים. מאז שהתחלתי את זה אמרתי להן שהן צריכות להתחיל, אבל רק עכשיו הן הסכימו. אני עוזר להן, אבל שם בעיקר על דברים מאוד סולידיים, בגלל שהן מפחדות, ובסוף זה מה שמעניין אותן".

סרטון שהתגלגל ביוטיוב הכניס את אלון, חייל בן 21, לעולם ההשקעות. הוא התחיל לפני שנתיים וחצי. "אחרי שראית את הסרטון התעניינתי, התחלתי לראות עוד סרטונים, לקרוא וללמוד איך אני יכול לעשות את הדברים בעצמי. למדתי איך לראות ערך של חברה לפי הדוחות שלה איך ההכנסה שלה ביחס לעצמה, ביחס לקטגוריה שלה ובאופן כללי איך השוק עובד מבחינת כל הגורמים שמשפיעים עליו".

כדי להחליט במה להשקיע, הוא בודק חברה מסוימת ועובר על הדוחות האחרונים שלה. "אני בודק כל מיני דברים כמו אם היא רווחית בכלל ומשווה אותה לחברות אחרות באותה קטגוריה ואז מחליט אם אני רוצה להשקיע בה". בדרך כלל הוא גם מקשיב לשיחת משקיעים וקורא את הדו"ח של החברה. "אם ממש אין לי זמן, אז אני מבקש מג'מיני (פלטפורמת הבינה המלאכותית של גוגל, א"ג) לתת לי את הנקודות המרכזיות מהשיחה".

באשר לרשתות החברתיות, הוא מעדיף דווקא להימנע. "לפעמים הגוגל או האפליקציה מציעים לך חברות דומות לאלו שהסתכלת עליהן".

הוא משקיע באמצעות פלטפורמת בלינק, והתיק שלו מורכב מ-75% מניות אמריקאיות, ועוד 25% מדד. "במדד אני משקיע באופן קבוע, לא משנה מה קורה בשוק, כי הוא יחסית פחות כבד על טכנולוגיה אז כשהשוק קורס, הוא יותר עמיד.

"בקריפטו אני מרגיש שאני לא מבין מספיק, אז אני פחות משקיע שם. אבל 3%-5% מהתיק שלי זה מניה של חברה בשם BitMine , שמחזיקה במטבעות של את'ריום. אבל זה חלק מאוד קטן של התיק, אם זה יתגלה כאיזושהי בועה אז לא נורא, אבל אם זה יפרוץ הרווחתי".

"אני מבקש מג'מיני את הנקודות המרכזיות בשיחות המשקיעים"

אלון מעיד שהוא בודק את התיק בערך פעם ביום, אבל לא מנסה לתזמן את השוק. "אני מנסה לקנות כל שבוע, בהתאם לשוק, אבל אני חושב שבכל מקרה עדיף לקנות ולא לנסות לתזמן את השוק. אני משתדל כמעט לא למכור. אני בדרך כלל מוכר מניה רק כשאני כבר לא רואה את הערך, לדוגמה במקרה של החלפת ההנהלה, או כשאתה רואה שהפיננסים שלה הולכים לכיוונים לא טובים".

אלון ממליץ לחברים להצטרף להשקעות בשוק ההון, לפחות במדדים. "אני חושב שחשוב להתנסות בדבר שנקרא השקעה".

"עבדתי בניקיון בבית של רואה חשבון. מאז אני משקיע"

חיים, חייל בן 20 מגבעת זאב, נחשף לעולם ההשקעות כבר בגיל תשע־עשר דרך אחיו שעסק בתחום. בגיל יותר מאוחר הוא נכנס לשוק: "עבדתי תקופה בניקיון בבית של רואה חשבון שהמליץ לי ללמוד קצת".

כדי להחליט במה להשקיע, הוא עוקב אחר חשבונות טוויטר שונים. "הם זורקים שמות של מניות, וככה במקום לעבור על 650 מניות בישראל, אני לוקח שמות שנזרקים הרבה בפורומים והולך לבורסה לבדוק את הדוחות. ואם זה נשמע משכנע, עד כמה שדעתי משגת, אז אני מתקדם עם זה".

התיק שלו מורכב מ־100% מניות. "חשבתי להשקיע גם באג"ח, אבל ירדתי מזה. גם כי אני לא יודע לנתח אותן וגם כי זה פחות אטרקטיבי לאדם עם תיאבון לסיכון במעמדי ובגילי. אני מתמקד רק בארץ גם כי קל יותר לקרוא את הדוחות, וגם כי בארץ בשנתיים־שלוש האחרונות, רוב מה שקרה בבורסה מושפע מאירועי מאקרו, אז כשאני חי בארץ, יש לי יותר תחושה של הדברים. זה מקל קצת על תהליך הלמידה".

את המעקב שלו אחר השוק הוא עושה באופן יומיומי, אולם את התיק הוא בודק אחת לשבוע. ובאשר להשקעות עצמן, הוא פועל לפי מה שקורה בשוק: "כשיש אירועים גדולים, יש יותר רכישות, וכשאין אירועים או כשהבורסות הולכות למקומות עם פחות הזדמנויות קנייה, יכולה להיות תקופת יובש. בשבוע שעבר היו ירידות אז קצת קניתי, אבל יכול להיות חודש או חודשיים שאני לא נוגע".

חיים מוסיף: "יש כל כך הרבה תוכן לא איכותי באינטרנט, שלפעמים אני מרגיש שכדאי פשוט להמליץ לבני גילי להתרחק מזה לגמרי - לקרוא את 'השקעות לעצלנים' (הספר של תמיר מנדובסקי, א"ג) וזהו. מצד שני, זה גיל מצוין ללמוד בו לעומק, לקרוא ספרים משמעותיים וטובים, ולכן כן שווה להיכנס לתחום. למי שמוכן להשקיע זמן בלמידה - אני בהחלט ממליץ. אבל אם מחפשים קיצורי דרך? עדיף להתרחק כמו מאש". בקריפטו, אגב, הוא לא נוגע בכלל.