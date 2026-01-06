הבנק שמעריך - הריבית בישראל תרד השנה יותר מהתחזית הרשמית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

השקל ממשיך במגמת ההתחזקות שלו מול הדולר, ויורד מתחת לרף ה-3.15 שקלים לשיא חדש מול המטבע האמריקאי.

8:20

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים. המדדים צפויים לקבל דחיפה חיובית מהמניות הדואליות, שחוזרות מוול סטריט בפער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.5%. מניות השבבים קמטק ונובה צפויות לבלוט עם פערים חיוביים של מעל 3%, בעוד טבע ואלביט יפתחו את היום עם עלייה של כ-1%. המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות קלות של עד 0.3%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה בירוק בוהק, לאחר החלטת הריבית המפתיעה של בנק ישראל, שהודיע על הורדת ריבית בפעם השנייה ברציפות, בניגוד להערכות המוקדמות של מרבית הכלכלנים (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מדד ת"א 35 עלה בכ-1.2% ומדד ת"א 90 זינק בכ-3%.

מדד ת"א 35 מחק חלק משמעותי מהעליות שרשם אתמול לפני החלטת הריבית, בעיקר בעקבות הירידה שנרשמה במניות הבנקים; זאת, על רקע הערכות המשקיעים כי הורדת הריבית תפגע ברווחים שלהם. מדד הבנקים נפל בכ-2%. מדד ת"א־נפט וגז בלט גם הוא לשלילה ונחלש בכ-1.5%.

מנגד, מדד הבנייה של תל אביב, שכולל בעיקר יזמיות נדל"ן, זינק ב־6.6%, בשל זריקת העידוד מהנגיד, בהובלת מניות דמרי וישראל קנדה , שקפצו בשיעור דו־ספרתי. הסיבה המרכזית לעליות נעוצה בכך שהורדת הריבית מביאה עמה הקלה בעלויות המימון של חברות הנדל"ן.

מניות השבבים הישראליות נובה וקמטק , שחזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים משמעותיים מוול סטריט, סיימו את היום בעלייה של יותר מ-11%. עוד בלטו המניות הביטחוניות בתל אביב, יחד עם הסקטור כולו ברחבי העולם. מדד המניות הביטחוניות זינק בכ־4.5%, כאשר העליות מיוחסות למתיחות הגיאו־פוליטית בשל השתלטות ארה"ב על ונצואלה. בעליות בלטו ארית תעשיות ופיסיבי , יחד עם אלביט מערכות , שקפצה בקרוב ל־5%.

לאחר ההנפקה בבורסת ת"א לפני כחודש, קבוצת סוגת דיווחה אתמול על רכישת חברת שימורי הטונה פילטונה בכ-55 מיליון שקלים. רכישה זו מבטאת, על פי מנכ"ל החברה גיא פרופר, את המשך האסטרטגיה של החברה שתמשיך להשקיע במנועי צמיחה שיהיו מבוססים בין היתר על מיזוגים ורכישות. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים.

פילטונה היא חברה ישראלית שמייצרת, אורזת ומשווקת שימורי טונה במפעל בבאר שבע, ופועלת מאז 2004 בשוק הקמעונאי והמוסדי. החברה מונה כ-80 עובדים, ובראשה עומד איש העסקים דרור כהן. החברה מחזיקה בנתח שוק של כ-12% ממכירות הטונה המשומרת בישראל. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-117.8 מיליון שקל וה-EBITDA של החברה הסתכמה בכ-14 מיליון שקל. כמו כן, לחברה חוב פיננסי נטו מתואם, שהסתכם בסוף שנת 2024 בכ-32-36 מיליון שקל.

גל הרכישות של לאומי פרטנרס נמשך. אתמול נודע כי זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, צפויה להשקיע 70 מיליון שקל בחברת ההתחדשות העירונית גפן מגורים , בתמורה ל-20% בחברה שבשליטת איש העסקים צחי אבו (60%). במסגרת מסמך העקרונות בין הצדדים, נקבע כי החברה תקצה ללואמי פרטנרס מניות במחיר של 85 אגורות למניה, נמוך בכ-6% משער הבסיס של המנייה הבוקר. במקביל, תעמיד לאומי פרטנרס לחברה הלוואה המירה של 100 מיליון שקל, שבמועד פקיעתה תהיה ניתנת להמרה למניות לפי מחיר של 75 אגורות למניה או לפי שער המניה בבורסה במועד ההמרה, הנמוך מביניהם.

במסגרת עסקה נפרדת של לאומי פרטנרס, נודע כי זרוע ההשקעות תרכוש 20% מחברת שירותי הבריאות והכושר מובמנט, לפי שווי של כ-520 מיליון שקל. לגלובס נודע כי במסגרת ההסכם, תשקיע לאומי פרטנרס, בניהולו של ויקטור וקרט, סכום של כ-120 מיליון שקל בחברה העוסקת בעולמות הכושר והבריאות. מרבית הסכום (80 מיליון שקל) יוזרם לקופת החברה בעוד היתרה (40 מיליון שקל) תיכנס לכיסו של הבעלים אלי דהאן. על פי ההערכות בשוק, תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה להתרחבות בתחומי פעילותה. בתוך כך, כניסתה של לאומי עשויה להוות שלב מקדים למהלך של הנפקת מניות חברה בבורסה בת"א בשנים הקרובות.

חברת חג'ג' נדל"ן הודיעה אתמול כי היא במגעים למכירת זכויותיה במתחם שד"ל בתל אביב ב-730 מיליון שקל לגורם שלא נקבו בשמו. המגעים החלו לפני ארבעה ימים, ולקבוצת אביב ניתנה בלעדיות של 45 יום לחתום על העסקה. מדיווח חג'ג' לבורסה עולה כי נוסף על התמורה הזו תתקבל תמורה נוספת, המותנית במחירי הדירות שקבוצת אביב תמכור. חברת חג'ג' מחזיקה במתחם שד"ל, המצוי ליד שדרות רוטשילד, באמצעות חברת-בת בשם "הד מאסטר בע"מ", ש-50% מזכויותיה מוחזקות בידיה ו-50% בידי מתווך היוקרה רפי קלינה.

לפני כשנה וחצי, אישררה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב היתר בנייה בתנאים במתחם להקמת מגדל בן 40 קומות שבו 120 יחידות דיור בשטח כולל של 17 אלף מ"ר ו-320 חדרי מלונאות בשטח כולל של כ-20.5 אלף מ"ר. כמו כן התקבל אישור להקמת שטחי מסחר, אך אלה אינם מהותיים.

בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בעליות נאות, ונדמה כי המשקיעים מהמרים שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה לא תתגלגל לעימותים גיאו־פוליטיים רחבים יותר. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 הוסיפו לערכם כ-0.6%, בעוד מדד דאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-1.2% לשיא חדש של כל הזמנים.

שוק הנפט הגיב אתמול לראשונה למתקפה האמריקאית על ונצואלה בעליות יחסית מתונות של עד 2%, בהתאם להערכות האנליסטים (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד הבוקר על כ-58.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.6 דולר. גם מחירי הכסף והזהב רשמו עליות נאות של כ-7% וכ-3%, בהתאמה.

"זהו אירוע גיאו־פוליטי משמעותי, אם כי לא סביר שיהיה גורם מרכזי שיניע את השווקים בטווח הקרוב", כתב מת'יו אקס, אנליסט מדיניות ב-Evercore ISI, בסקירה שפרסם. "לעת עתה, המשקיעים נאלצים לנווט בנוף המוכר של העמימות המכוונת של טראמפ בנוגע לצעדיו הבאים. התחושה שלנו היא שטראמפ בדרך כלל אינו מעוניין בשינוי משטר בקנה מידה מלא של כניסה קרקעית ('boots-on-the-ground'), בדומה למלחמות בעיראק ובאפגניסטן שעליהן מתח ביקורת מזה זמן רב. עם זאת, הצהרותיו של טראמפ היום מותירות פתוחה את האפשרות שלא מדובר באירוע נקודתי וחד־פעמי, כמו התקיפה באיראן בשנה שעברה".

מניות הנפט רשמו עליות, על רקע ההערכות כי אלו ירוויחו מהמצב בוונצואלה. בראש העולות, נמצאת שברון , שקפצה במעל 5%. החברה נתפסת כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בוונצואלה, בשל העובדה שלחברה יש כבר פעילות במדינה, שהיא בעלת עתודות הנפט הגדולות ביותר בעולם. אקסון מובייל קפצה בכ-2.5%, בעוד הליברטון ו-SLB קפצו במעל 9%.

בהתאם למגמה ביתר בורסות העולם, גם בוול סטריט המניות הביטחוניות זכו לרוח גבית. בין היתר, נרשמו עליות במניות נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין ו-RTX .

מנגד, חלק מהשמות המרכזיים בתחומי השבבים וה-AI סיימו את היום בירידות, לאחר שאלו נהנו בסנטימנט חיובי בסוף השבוע. בין היורדות, ניתן למצוא מניות כמו אנבידיה , מיקרון , ברודקום , ו-AMD . ענקיות טכנולוגיה אחרות כמו טסלה , אמזון , מטא ופלנטיר סיימו את היום בעליות.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, מניית מובילאיי קפצה ביותר מ-2%, לאחר שהודיעה אתמול כי סגרה עסקה עם יצרנית רכב אמריקאית משמעותית (ששמה לא נחשף), שתרכוש ממנה את שבב הדור הבא שהיא מפתחת. כמו כן, דווח כי החברה הרימה את תחזית הייצור שלה.

סם סטובל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, התייחס למגמות ביום המסחר החולף ואמר ל-CNBC כי "השוק בעצם אומר: 'אנחנו הולכים להתמקד בהחזרת הכסף לעבודה אחרי ביצוע קצירת הפסדי מס (Tax-loss harvesting), ביצוע התאמות מחדש בתיקי ההשקעות בסוף 2025, ואז רכישה מחודשת של מניות בתחילת 2026. המשקיעים עדיין מתמקדים במה שהפד עשוי לעשות, ובמה שיעשו רווחי החברות. נכון לעכשיו, הסביבה נותרת סביבת ריסק-און".

בסיכום יום המסחר החולף, ניתן לקבוע באופן רשמי כי סנטה קלאוס דילג על וול סטריט השנה. במהלך תקופת ראלי "סנטה קלאוס" - רצף העליות שלרוב מאפיין את חמשת הימים האחרונים של דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר - מדד הדגל האמריקאי ירד קלות בכ-0.1%.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, ציין בתחילת השבוע כי ההיסטוריה מלמדת שהיעדרותו של ראלי סנטה, אינה מבטיחה ירידות בהמשך הדרך, אולם היסטורית הוא כן מעלה את הסיכוי לכך, בעיקר בטווח הקצר. לדבריו, בין השנים 2000-2025, ראלי סנטה נעדר בשבע הזדמנויות. "מתוך אותן שבע שנים, חודש ינואר היה שלילי בחמישה מקרים, עם ירידה ממוצעת של כ-2.5% (כלומר, הסתברות של כ-29% בלבד לינואר חיובי). ההסתברות לרבעון ראשון חיובי עמדה על כ-57%, עם ירידה ממוצעת של כ-0.5%". שטרית סיכם כי "בשורה התחתונה, היעדר ראלי סנטה עשוי לשמש אינדיקציה לסנטימנט זהיר בטווח הקצר, אך אינו משנה מהותית את התמונה הרחבה בטווח הבינוני־ארוך".

לצד ההתאוששות של הביטקוין, שנסחר כעת במחיר של כ-93 אלף דולר, מניית בורסת הקריפטו קוינבייס גלובל זינקה במעל 7%; זאת, לאחר שבנק ההשקעות גולדמן זאקס שדרג את המלצתו על המניה מ־"נייטרלי" ל־"קנה". הבנק כתב בהמלצתו כי "קנה המידה של קוינבייס וההיכרות עם המותג שלה ממשיכה להניע צמיחת הכנסות מעל לממוצע' וגידול בנתח השוק, לצד עלות רכישת לקוחות (CAC) שהיא בין הטובות בענף... אלו נתמכות על־ידי מוצרים שהושקו לאחרונה, שהופכים את קוינבייס לתחרותית יותר באופן כללי, ובאופן ספציפי במוצרי צמיחה מבניים חדשים".

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות שערים. מדד הניקיי עולה בכ-1.1%, ההנג סנג מוסיף לערכו כ-1.5%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.9% והקוספי מטפס בכ-1%.

המניות הביטחוניות באסיה המשיכו את הראלי שלהן מאתמול, על רקע ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, שנותנת רוח גבית לסקטורים הביטחוניים ברחבי העולם. בין המניות שרשמו עליות, ניתן למנות את Kawasaki Heavy Industries ו-IHI היפניות, שקפצו במעל 3%, כמו גם אירוספייס ופונגסן הדרום־קוריאניות, שטיפסו בכ-11% ובמעל 6%, בהתאמה.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח, בצל הורדת הריבית, התשואות על איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות ירדו, מה שהשתקף בעלייה של מדדי אג"ח ובהם תל גוב־שקלי ותל בונד־שקלי.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו אתמול ירידות, על רקע ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, אך הבוקר הן מוחקות חלק ניכר מהן. תשואת האג"ח לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.18%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 3.46%.

בחזית נתוני המאקרו, מדד ה-ISM למגזר הייצור בארה"ב לחודש דצמבר ירד אתמול, על רקע האטה מתמשכת בהזמנות חדשות. המדד ירד מ-48.2% בנובמבר, ל-47.9% בדצמבר. זאת, כאשר המדד אומד את כמות החברות שמדווחות על התרחבות במהלך התקופה - כך שקריאה של מתחת ל-50% מצביעה על התכווצות ולהפך.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל המשיך אתמול במגמת ההתחזקות שלו מול הדולר, ושערו עומד הבוקר על 3.15 שקלים.

בשוק הסחורות, כאמור, מחירי הנפט רשמו אתמול עליות מתונות יחסית של עד 2%, בהתאם לציפיות האנליסטים. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.6 דולר.

המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט לאחר ההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה, יצרנית חברה באופ"ק שנכון להיום מהווה חלק קטן בלבד מההיצע העולמי: "כל שיבוש קצר־טווח בתפוקת הנפט של ונצואלה יכול להתקזז בקלות באמצעות הגברת הייצור במקומות אחרים", כתב ניל שירינג, הכלכלן הראשי של קבוצת Capital Economics , בהערה ללקוחות. "אנו מצפים שצמיחת ההיצע העולמי במהלך השנה הקרובה בערך תדחוף את מחירי הנפט לעבר 50 דולר לחבית".

סם סטובל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, התייחס להתפתחויות בוונצואלה ואמר ל-CNBC כי "ייתכן שבטווח הקצר, זה ידחוף כלפי מעלה את מחירי הנפט, מכיוון שהשאלה נוגעת להיצע ולאספקת הנפט. בטווח הארוך יותר, ייתכן שבסופו של דבר נראה שיפור [בהיצע], מכיוון שוונצואלה מייצגת 1% בלבד מהיצע הנפט העולמי, והם הלכו ונהיו גרועים יותר לאורך השנים. התשתיות שלהם צריכות להשתפר, וייתכן שזה משהו שארה"ב יכולה לעזור איתו".

לצד העליות שנרשמות אמש בוול סטריט, גם החוזים העתידיים על המתכות היקרות, שנחשבות לנכסי "מקלט בטוח", רושמים עליות שערים. הזהב עלה בכ-3% ונסחר סביב 4,460 דולר לאונקיה, בעוד הכסף זינק ביותר מ-7% ונסחר סביב 76 דולר לאונקיה. מחירי הכסף והזהב סיכמו שנה מצוינת, עם עליות של מעל 150% ו-60%, בהתאמה, אך בימים האחרונים נעו בתנודתיות חריפה, לאחר שעלו לשיאים חדשים של כל הזמנים.

"המצב סביב ונצואלה באופן ברור הפעיל מחדש ביקושים לנכסי 'מקלט בטוח', אך הדבר מגיע על רקע חששות קיימים באשר למתחים גיאו־פוליטיים, היצע האנרגיה ומדיניות מוניטרית", אמר ל-CNBC אלכסנדר זומף, סוחר מתכות יקרות ב-Heraeus Metals Germany.

בשוק הקריפטו, כאמור, נמשכה אתמול ההתאוששות של הביטקוין, שנסחר אתמול סביב 94 אלף דולר. הבוקר, מחירו נע סביב 93 אלף דולר; זאת, לאחר שבשבועות האחרונים, מחירו נע בין 84 ל-88 אלף דולר.

4. מאקרו

כאמור, בנק ישראל הפתיע אתמול את השוק, כאשר הודיע על החלטתו להוריד את הריבית ברבע אחוז בפעם השנייה ברציפות, לרמה של 4%. נוסף על כך, חטיבת המחקר של הבנק המרכזי עדכנה את התחזית המאקרו-כלכלית, לאחר שהתחזית קודמת פורסמה בחודש ספטמבר, בעיצומה של המלחמה בעזה. התחזית גובשה תחת ההנחה שהפסקת האש תישמר והיקף המילואים יוסיף לרדת. על־פי התחזית, ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 3.5% בממוצע ברבעון הרביעי של 2026 - מה שמשקף עוד שתי הפחתות של 25 נקודות בסיס. "תחזית זו מגלמת ירידה הדרגתית של הריבית מרמתה הנוכחית, בהתאם לקצב התכנסות האינפלציה למרכז היעד", נכתב.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ציין את הנימוקים למהלך במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה. "מאז ההחלטה האחרונה, סביבת האינפלציה התמתנה ותרד על־פי חזאים למרכז היעד כבר ברבעון הראשון, בין היתר, בהשפעת התחזקות השקל. בשוק העבודה, ישנה אינדיקציה להקלה במגבלות ההיצע, זו משתקפת בשיעורי ההשתתפות בתעסוקה והירידה בהעדרות משרתי מילואים. בנוסף, פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה להיות דומה לזו ששררה טרם המלחמה".

בעקבות ההחלטה, בבנק דיסקונט צופים שלוש הפחתות ריבית נוספות במהלך 2026. שמואל קצביאן, אסטרטג השווקים של הבנק, ציין כי "בנק ישראל נותן דגש - גדול מבעבר - להתחזקות השקל, מציין את התמתנות בעיות ההיצע וצופה כי 'עודף הביקוש יתמתן'. עוד הוא מזכיר את ירידת פרמיית הסיכון. גורמים אלו תמכו בהפחתת הריבית על־ידי בנק ישראל בפעם השנייה ברציפות... רמת הריבית הריאלית בישראל עדיין גבוהה בהשוואה להיסטוריה, בהשוואה למצב בעולם ובהשוואה למצב המשק, שטרם חזר לקו המגמה שלפני המלחמה. בהמשך להערכתנו הוותיקה להפחתות ריבית חדות, ולאור הפחתת הריבית היום, אנו מעריכים כשלוש הפחתות ריבית נוספות בהמשך 2026".

יונתן כץ, כלכלן לידר שוקי הון, מסר כי "הורדת הריבית בהחלט הפתיעה, על רקע הדגש שבנק ישראל שם בעבר על חשיבות הזהירות המוניטארית כדי לבחון את סיכוני האינפלציה, שהם לא מעטים. כעת, בנק ישראל מדגיש את ההתמתנות בסביבת האינפלציה (גם מחירי השירותים, סחורות ושכירות), המשך הייסוף בשקל, והקלות בסביבה של שוק עבודה הדוק. השכר בסקטור העסקי מתמתן מעט. יחד עם זאת, שיעור האבטלה נותר נמוך סביב 3%, והפעילות הכלכלית מאד חזקה. המחשה לזה ניתן לראות בעדכון תחזית הצמיחה של הבנק ל- 2.8% ב-2025 (מ-2.5% לפני שלושה חודשים), ול-5.2% ב-2026 (מ- 4.7%). האמת שקשה להסביר את השינוי בכיוון של בנק ישראל. ייתכן שעוצמת הייסוף בשקל בימים האחרונים היטתה את כף לכיוון הורדת הריבית. מדובר בצד חיובי אשר צפוי לתמוך בשווקים, כולל שוק הדיור ושוק האג"ח".

ויקטור בהר, הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, ציין כי "בהינתן שכולם סברו שריבית בנק ישראל צריכה לרדת בחודשים הקרובים, אז הטיימינג של שתי הפחתות רצופות לא הפתיע אותנו. נוצר מצב שבו התחזקות השקל הביאה לירידה חדה בציפיות לאינפלציה, ולריביות ריאליות גבוהות, בעיקר אלו של הטווח הקצר.

"בד בבד, בעולם התמונה המוניטרית התהפכה: באירופה כבר לא מדברים על הפחתות ריבית, ובחלק מהמדינות כמו אוסטרליה וקנדה כבר מתחילים לחשוב על עליות. בנק ישראל נותר קצת מאחור בתהליך הזה, וזו הייתה הזדמנות לסגור פערים. טקטית יותר קשה להפחית ריביות כשכל העולם כבר סיים את התהליך, והציפיות לאינפלציה כבר עולות במקום יורדות ולכן מבחינה זו היה מקום להאיץ מעט את הקצב. שיקול נוסף הוא שער החליפין: קצב הייסוף (של השקל) הוא גבוה. בנק ישראל לא מעוניין לשוב ולהתערב בשוק, בטח לא כשהריבית בישראל עדיין גבוהה".

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, כתב כי "ייתכן כי בנק ישראל העדיף להוריד את הריבית היום, ולא בחודש הבא, כפי שרבים צפו, משום שבחודש הבא האינפלציה אמורה לעלות, זמנית, מה שעשוי היה לגרום לעיתוי הורדת הריבית אז להיות נוח פחות. חשוב להדגיש: אמנם הריבית ירדה במפתיע, אך התחזית של בנק ישראל לגובה הריבית בעוד שנה הופחתה בשיעור דומה של 0.5%, ל-3.5%, כך שבנק ישראל סבור שתרד פעמיים בלבד, בשיעור מצטבר של 0.5%, מה שלהערכתנו מצביע על המשך נקיטת מדיניות זהירה, תלוית־נתונים".

5. תחזית

המשקיע הנודע מייקל ברי, שעלה לכותרות לאחרונה סביב הימורים שביצע נגד מניות אנבידיה ופלנטיר, צפוי כנראה לצאת נשכר מהימור אחר שביצע, על שחקנית בתחום הנפט שעשויה להתברר כמרוויחה הגדולה ביותר מההשתלטות האמריקאית על ונצואלה.

המשקיע פרסם אתמול בניוזלטר שלו כי הוא מושקע במניית ואלרו אנרג'י מאז 2020, פוזיציה שהוא מאמין שתלך ותהיה אטרקטיבית יותר ככל שארה"ב תלך לקראת אימוץ תפקיד גדול יותר בהחייאת תעשיית הנפט בוונצואלה. היתרון של החברה נעוץ ביכולתה לעבד נפט גולמי "כבד" (כלומר, דחוס); זאת, כאשר הנפט בוונצואלה נחשב לבין הכבדים בעולם, ולפי CNBC, מספר מוגבל של בתי זיקוק מצוידים כדי לעבד אותו בצורה יעילה.

"צריך להבין שהרבה מזקקות בחוף המפרץ נבנו במיוחד עבור נפט גולמי כבד מוונצואלה. אז הן פעלו עם חומרי גלם לא־אופטימליים במשך שנים. זה [המצב החדש], לאורך הזמן, יוביל לשולי רווח טובים יותר בדלק סילוני, באספלט ובדיזל... אני מחזיק בוואלרו מאז 2020, ועכשיו נחוש להחזיק בה לזמן ארוך יותר אחרי סוף השבוע האחרון".

ב-CNBC מציינים כי לצד ברי, מספר אנליסטים נוספים הצביעו על ואלרו כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בוונצואלה, במקרה של עלייה בהיצע הנפט מהאזור. ברי ציין גם כי הוא מחזיק במניית הליברטון , ורואה אפסייד גם למניות SLB ובייקר יוז , שעשויות לסייע בכל הנוגע לבנייה מחדש של צינורות נפט ובתי זיקוק.

"צינורות הנפט ובתי הזיקוק בוונצואלה ישנים ובמצב גרוע. העבודה הזו תועבר לקבלנים אמריקאיים", כתב ברי. "שברון כבר נמצאת שם. אקסון מובייל ואחרות מנהלות הליכים משפטיים בנוגע לתביעות פיצויים מזה עשורים, וייתכן שיזכו לצדק כלשהו בקרוב יחסית, אם ארה"ב תתחיל לנהל את ונצואלה דה-פקטו, כפי שחלק הציעו. אני מחזיק במניית הליברטון, וייתכן שאקנה מניות נוספות או אופציות לטווח ארוך (LEAPs)".