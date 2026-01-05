ליד רוטשילד: קבוצת חג'ג' במו"מ לעסקת ענק של 730 מיליון שקל

קבוצת אביב במגעים עם חברת חג'ג' נדל"ן ועם מתווך היוקרה רפי קלינה לרכישת מגרש ברחוב שד"ל בתל אביב לפי שווי בסיסי של 730 מיליון שקל. חג'ג' נדל"ן דיווחה על כך היום (ב') לשוק ההון.

חג'ג' הודיעה כי היא במגעים למכירת זכויותיה במתחם, אך לגלובס נודע כי גם קלינה כלול בעסקה. קלינה הכחיש את הדברים, וחג'ג' נדל"ן סירבו להתייחס לנושא מעבר לפרסום הבורסאי, אך לגלובס נודע כי הגורם עימו הם מנהלים את המגעים הוא קבוצת אביב שבשליטת דורון אביב ודפנה הרלב.

המגרש בן 3.3 דונם וממוקם בין הרחובות שד"ל, יהודה הלוי, שדרות רוטשילד ויבנה בתל אביב. חברת חג'ג' מחזיקה בו ב-50% באמצעות חברת-בת בשם "הד מאסטר בע"מ", ש-50% מזכויותיה מוחזקות בידיה ו-50% בידי מתווך היוקרה רפי קלינה. הפרויקט כולל מספר מבנים לשימור.

זמן קצר לאחר רכישת הזכויות במתחם, לפני כ-4 שנים, הודיעה חברת חג'ג' נדל"ן על כוונתה למכור את הנכס, אך בינתיים המשיכה לקדם את התוכניות עליו, אותן תכנן האדריכל משה צור.

היתר למגדל בן 40 קומות

לפני כשנה וחצי אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב היתר בנייה בתנאים במתחם, להקמת מגדל בן 40 קומות שבו 120 יחידות דיור בשטח כולל של 17 אלף מ"ר ו-320 חדרי מלונאות בשטח כולל של כ-20.5 אלף מ"ר. כמו כן התקבל אישור להקמת שטחי מסחר, אך אלה אינם מהותיים.

על-פי הדיווח, "הד מאסטר" תהיה זכאית לתמורה נוספת, בשיעור של 30% מהיקף התקבולים שיתקבלו אצל קבוצת אביב בפרויקט בגין דירות שיימכרו במחיר שגבוה מ-115 אלף שקל למ"ר (כולל מע"מ). לגלובס נודע כי הסכם זה תקף גם לגבי קלינה, שאף הוא מוכר כאמור את חלקו בפרויקט.

המגעים החלו לפני 4 ימים, ולקבוצת אביב ניתנה בלעדיות של 45 יום לחתום על העסקה. מדיווח חג'ג' לבורסה עולה כי על התמורה הזו תתקבל כאמור תמורה נוספת, המותנית במחירי הדירות שקבוצת אביב תמכור.

קבוצת אביב רושמת בתקופה האחרונה תנופת רכישות שמלמדת על כוונתה להרחיב מאוד את היקפי היזמות שלה. בשבוע שעבר היא רכשה קרקעות ב-3 מכרזים מובילים של רמ"י: במתחם שדה התעופה בהרצליה רכשה הקבוצה קרקעות ל-254 יחידות דיור ול-326 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, ובמתחם סירקין בפתח תקווה היא רכשה קרקע ל-393 יחידות דיור.