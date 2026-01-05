לראשונה מ-2017: אל על תחלק דיבידנד של 100 מיליון דולר

חברת התעופה אל על חוזרת לחלק דיבידנדים, לראשונה מאז שנת 2017. זאת, לאחר ה'דיל' בין המדינה והחברה שנחשף בגלובס לפני כשנה, לפיו החברה תשתתף מעט יותר בהוצאות הביטחון ובתמורה המדינה תקדים את אישור הדיבידנד, שנאסר עליה לחלק בתקופת הקורונה.

כעת, ולאחר קבלת אישור המדינה לחלק דיבידנד על רווחי שנת 2025, דירקטוריון אל על החליט על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות, בגין הרווחים משלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025. היקף החלוקה צפוי לעמוד על כ־100 מיליון דולר, או כ־0.18 דולר למניה (0.57 שקל).

הבעלים, משפחת רוזנברג, מחזיקה ב-45.1% ממניות החברה, כך שהיא צפויה לקבל כ-45 מיליון דולר. סכום הדיבידנד מהווה כ־30% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שרשמה אל על בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, רווח שעמד על 353.3 מיליון דולר.

על פי הדוחות הכספיים, בסוף הרבעון השלישי של השנה, החזיקה אל על מזומנים, שווי מזומנים ויתרות נזילות בהיקף של כ־1.83 מיליארד דולר. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד במועד זה על כמיליארד דולר.

כאמור, האישור לחלוקת הדיבידנד ניתן במסגרת תיקון להסכמים שנחתמו בין אל על למדינה בתקופת הקורונה, לאחר שהחברה השלימה את פירעון מלוא ההלוואות שהעמידה לה המדינה. בהתאם להסכמות המעודכנות, אל על רשאית לחלק עד 30% מרווחי שנת 2025 כדיבידנד, ועד 40% מהרווחים בשנים 2026-2028.

מעניין לציין שאל על עדיין אינה משלמת מס חברות בפועל, בשל הפסדי עבר שהצטברו בעיקר בשנות הקורונה, אך גם קודם לכן. על פי הדוחות האחרונים, החברה ממשיכה לקזז את רווחיה מול הפסדים לצורכי מס.

אל על רשמה בשנים האחרונות רווחיות חריגה, בעקבות שיפור הפעילות והתייעלות, אך מה שסייע לה יותר מכל היה צמצום הפעילות של חברות התעופה הזרות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", מה שהוביל למעמד כמעט בלעדי בשמיים ולחיזוק מעמדה בקווים הרווחיים לצפון אמריקה. בשנת 2024, רשמה החברה רווח שיא של למעלה מחצי מיליארד דולר, והמגמה נמשכה גם במהלך 2025.