ביום האחרון של השנה, חברות האנרגיה המתחדשת הישראליות מודיעות על יום עמוס במיוחד של עסקאות ומהלכים בשווי מצטבר של 4.5 מיליארד שקל.

● ב-4.5 מיליארד שקל: תחנת הכוח של דליה סוגרת פיננסית ויוצאת לדרך

נופר אנרג'י של עופר ינאי קנתה פורטפוליו סולארי בארה"ב, מחברה פושטת רגל בשם Pine Gate. זאת בתמורה ל-285 מיליון דולר, והיכנסות בנעלי התחייבויותיהם. סך הכל מדובר בהוצאה של 605 מיליון דולר מצד נופר (1.9 מיליארד שקל) כולל עלויות ההקמה.

מדובר במקבץ של 9 פרויקטים, מתוכם 7 כבר בהפעלה מסחרית בפועל, אחד בבניה מתקדמת ואחד משמעותי שעדיין בייזום מתקדם. מדובר על צבר שיכניס לנופר EBITDA של כ-60 מיליון דולר בשנה החל מ-2028, כאשר ההספק הכולל שלהם מגיע כמעט לג'יגהוואט של חשמל.

מכיוון שמדובר בחברה פושטת רגל, מדובר בעסקאות במחיר נמוך יחסית, שעומד על כ-618 אלף דולר למגהוואט. ההשקעה בפרויקטי אנרגיה סולארית בארה"ב מגיעה על רקע הזינוק במחירי החשמל בארה"ב והצפי לביקוש חסר תקדים מצד חברות הטכנולוגיה, שבשלב זה מוכנות לקנות כמעט כל מגהוואט של חשמל עבור חוותה שרתים ותשתיות הבינה המלאכותית שהן מקימות. השוק רואה עסקה זאת מאוד בחיוב, והמניה עולה במעל 5%.

דוראל מחזקת את המאזן של החברה בארה"ב

דוראל אנרגיה , שמתכננים צבר פרויקטים גדול במיוחד בארה"ב לקראת שנת 2029, מזרימה 330 מיליון דולר מעל מיליארד שקל נוספים לחברה האמריקאית שלה (Doral LLC) שעליה נרמז בעבר שהיא מתכוונת לגייס חוב או לצאת להנפקה.

מתוך סכום זה, רוב הכסף יגיע מהשותף הגדול ביותר של דוראל בארה"ב, חברת הפנסיה ההולנדית APG, והחלק הקטן יגיע מדוראל ישראל. בתמורה לסכומים אלו, APG יזכו לזכות לקנות מניות נוספות של דוראל בהנחה של 20% במקרה של הנפקה בארה"ב או פדיון סכום מקביל במזומן.

במקרה שהמהלך לא יצא לפועל, החברה ההולנדית תקלבו בעלות בשווי דומה על פרויקט "אינדיאנה מרכז" החדש של דוראל. מהלך זה מחזק את ההערכה שפניהם של דוראל לגיוס הון גדול בארה"ב במטרה להגדיל דרמטית את צבר הפרויקטים שלהם. גם כאן, מדובר על מהלכים שמתרחשים על רקע השוק האמריקאי הרותח, שבו יש לחץ גדול על כל חברות האנרגיה לספק כמה שיותר חשמל כמה שיותר מהר.

מבנה רוכשת חשמל ומתקני אגירה

בחזרה לישראל, מבנה תצטייד במתקני אגירה ותקנה חשמל מאנלייט ב-1.5 מיליארד שקל. חברת המתחדשות אנלייט אנרגיה , מהגדולות בבורסה בתל אביב, חתמה עם הסכם אספקת חשמל פרטי עם חברת הנדל"ן הגדולה.

במסגרת עסקה זו, אנלייט תספק למבנה חשמל לאורך 15 שנה, בהיקף מוערך של 1.5 מיליארד שקל לכל אורך התקופה. כלומר, כ-100 מיליון שקל בשנה. זאת עבור 550 נכסי מבנה הפרוסים ברחבי הארץ.

בנוסף, תוקם שותפות של אנלייט בשיתוף מבנה, שתעסוק בהקמת מתקני אגירת אנרגיה על גגות נכסי מבנה. עידן חסון, מנכ"ל אנלייט לוקאל (חברת בת של אנלייט) אומר ש"היכולת של אנלייט לוקאל להביא את הסטנדרט הגבוה ביותר של פרויקטי אנרגיה מורכבים בחצר הלקוח, מייצרת ערך כלכלי לצד חוסן אנרגטי. שיתוף הפעולה יאפשר למבנה לספק חשמל ירוק ללקוחותיה בנכסיה המסחריים ולבנות מנוע צמיחה נוסף ממתקני אגירת האנרגיה". עוזי לוי, מנכ"ל מבנה, אומר ש"תחום האנרגיה יהווה אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה בשנים הקרובות. למבנה יתרון יחסי מובהק בפעילות זו בשל הפרישה הקרקעית הרחבה של נכסיה וכן נגישות לרשת החשמל".