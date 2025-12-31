ב-5.3 מיליארד שקל: תחנת הכוח של דליה סוגרת פיננסית ויוצאת לדרך

חברת האנרגיה דליה חתמה על סגירה פיננסית עם בנק לאומי ובנק דיסקונט בסך מיליארד אירו ו-800 מיליון שקל (כ-4.5 מיליארד שקל) כדי להקים את תחנת הכוח "דליה 2". בנוסף, חברת דליה עצמה הזרימה 780 מיליון שקל כהון עצמי להקמת התחנה, מה שמביא את סך עלותה למעל 5 מיליארד שקל.

בנוסף לעסקת המימון לכשעצמה, הדבר גם מבטיח את מקומה של דליה בין ארבע תחנות הכוח שצפויות לקום ביוזמה פרטית (בניגוד למכרז) עד שנת 2030. זו אחת מתחנות הכוח הראשיות שצפויות לקום בישראל בשנים הקרובות, וסגירתה מצמצמת את האפשרויות עבור שאר תחנות הכוח.

לפני כשלושה שבועות, תחנת קסם של מבטח שמיר סגרה פיננסית אף היא והבטיחה את מקומה ברשת. זה משאיר שני מקומות בלבד לתחנות כוח ביוזמה פרטית, כאשר יש שלוש תחנות כוח שמתחרות עליהם במשחק כיסאות שהולך ומצטמצם: OPC חדרה, ריינדיר (ג'נריישן קפיטל) ודוראד, שלאחרונה חזרה למרוץ לאחר שבעלי מניות המיעוט באדלטק משכו את תביעותיהם נגד הרחבת התחנה.

עם זאת, דוראד עדיין מוטלים בסימן שאלה בשל חשש שתחנת כוח עם מניות של אדלטק תיחסם על-ידי רשות התחרות. במקרה כזה, OPC חדרה וריינדיר יוכלו "לשייט" לעבר בנייה בפועל בקלות רבה יותר.

הסכם עם אנרג'יאן

תחנת הכוח החדשה של דליה תקום בסמוך למתחם של תחנת דליה המקורית, ליד קיבוץ כפר מנחם. היא תהיה תחנה מונעת בגז מתקדמת (H class) בהספק של 850 מגהוואט. הסגירה הפיננסית המוקדמת יחסית תאפשר לה תעריף זמינות של 3.31 אגורות לכל קוט"ש שהיא מסוגלת לייצר בכל שעה, בלי קשר להפעלתה בפועל - זאת כחלק מאסדרה של רשות החשמל שנועדה לעודד הקדמה של הקמת תחנות הכוח כדי ליצור עוד תחרות בשוק הייצור.

הסגירה הפיננסית מגיעה לאחר שדליה חתמה על הסכם גז עם אנרג'יאן ורכשה טורבינה וציוד לתחנת הכוח מחברת סימנס הגרמנית. הצפי להפעלתה הראשונית של תחנת הכוח הוא לסוף 2028, קרוב למתי שתחנת קסם תחל לפעול בתחילת 2029.

דליה אנרגיה היא גם הבעלים של תחנת הכוח אשכול, התחנה הפרטית הגדולה בישראל, שהופרטה מחברת החשמל לפני מספר שנים, והיא אחת מיצרניות החשמל הגדולות ביותר בישראל. היא צפויה גם להרחיב את תחנת אשכול עצמה במסגרת פרויקט "אבשל", כחלק מתנאי העסקה בהם רכשה את התחנה.