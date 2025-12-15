אדלטק משכה את התביעה: הוסר החסם להקמת תחנת הכוח שבסכסוך

הרחבת תחנת הכוח דוראד באשקלון התקרבה מאוד, לאחר שקבוצת אדלטק משכה היום (ב') את תביעתה נגד הרחבת התחנה - כך הודיעו השותפים האחרים ובראשם קבוצת לוזון.

תחנת הכוח דוראד מצויה בסכסוך ארוך-שנים בין השותפות השונות, שעד כה מנעו את הרחבתה. אם היא אכן תורחב, כפי שטוענים קבוצת אלומיי-לוזון, הדבר ימנע הקמה של תחנת כוח אחרת - זאת לאור מגבלה של רשות החשמל על כמות התחנות שתוקם עד 2030. הדבר יביא למרוץ מול התחנות המתכוננות האחרות לסגירה פיננסית והבטחת המקום המוגבל ברשת החשמל של ישראל.

תחנת הכוח דוראד היא תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, והיא החלה לייצר חשמל ללקוחות פרטיים כבר ב-2014. היא הוקמה בידי שותפות של קבוצת אדלטק (אורי אדלסבורג), דורי אנרגיה (של הקבלן אורי דורי, היום בבעלות עמוס לוזון), חברת זורלו מטורקיה וקצא"א הממשלתית (התחנה הוקמה על קרקע בבעלות קצא"א). אך התערערות יחסי ישראל-טורקיה וקשיים בזורלו עצמה הביאו לפרישתם מהתחנה, דבר שהצית קרב משפטי על מי יקבל את המניות וזכויות סירוב על הצעות עליהן. אך בחודש נובמבר האחרון, אדלטק נסוגה מהתביעה, וקבוצת לוזון-אלומיי קיבלה את המניות. לכך יש חשיבות גדולה, משום שהמניות הטורקיות יאפשרו לשותפים האחרים מספיק רוב בבעלות על החברה כדי להרחיב את תחנת הכוח.

כעת אדלטק נסוגה גם מהתביעה השנייה שהיא הגישה, על עצם החלטת דירקטוריון החברה להרחיב את תחנת הכוח. באדלטק התנגדו להרחבה בשל הרגולציה התחרותית שמגבילה אותם מלהקים תחנות כוח נוספות (עד 20% מכוח הייצור במשק). באדלטק היו מעדיפים להתרחב לתחנת כוח שנמצאת בבעלות גבוהה יותר שלהם, במקום הרחבת דוראד ש"תסתום" את פוטנציאל ההתרחבות שלהם עם רווחים קטנים יחסית. בעוד שאדלטק היו שמחים להרחיב את הגבול הזה, כרגע אין צפי לכך. הדבר מציב אותם בפני סיטואציה בעייתית בה יש להם אינטרס שהתחנה שהם מחזיקים ב-18.75% מהמניות בה לא תורחב, בעוד שבעלי מניות הרוב דווקא מעוניינים בכך.

במקור, התביעה הוגשה נגד החלטת הדירקטוריון, אך לאחרונה שונה תקנון החברה, כך שהרוב ששאר השותפים מחזיקים בו מספיק כדי להרחיב את התחנה. משאלומיי-לוזון קיבלו את הרוב הנדרש בזכות המניות של זורלו הטורקית, הדבר הפך את התביעה לחסרת סיכוי - והם נאלצו למשוך אותה.

אדלטק אומנם עדיין שומרים לעצמם את האפשרות להגיש את התביעה מחדש עם טענות אחרות, אך הם טרם החליטו אם לעשות כן.

"מתקדמים במלוא המרץ"

מבחינת קבוצת אלומיי-לוזון, המחזיקים כעת 33.75% מהתחנה, משיכת התביעה מנקה את השטח להרחבה של התחנה: "אנו שמחים שאדלטק השכילה למשוך את התביעה והסירה את החסם האחרון בדרך להקמתה של 'דוראד 2'. אנו מתקדמים במלוא המרץ לסגירה הפיננסית לטובת קידום הפרויקט שיאפשר להגדיל את אפשרויות אספקת החשמל בישראל ולהוריד את עלויות החשמל לצרכנים".

בנוסף אליהם, קצא"א הממשלתית מחזיקה ב-37.5% נוספים, אדלטק מחזיקים ב-18.75%, והפניקס ב-10%.

אולם קשה להגיד שזה המכשול האחרון: הקמת תחנת הכוח אולי תדרוש הזרמת הון מהשותפות, דבר שאדלטק מן הסתם תסרב לעשות. עם זאת, יש כסף בקופת החברה (גם הוא פרי סכסוכים קודמים בין השותפות), שלכאורה יאפשר הון עצמי להקמתה.

בנוסף, כמו כל תחנות הכוח בישראל, הם יידרשו להשיג הסכם גז (דבר מאתגר באקלים התחרותי בשוק הישראלי היום), לקנות טורבינה וציוד (דבר מאתגר בשוק העולמי) ולסגור פיננסית עם גורם מממן.

כבר כעת דוראד נכנסת למעשה למרוץ להשגת מקום ברשת החשמל של ישראל על-פי הרגולציה של רשות החשמל, שתאפשר הקמה של ארבע תחנות בלבד עד 2030. תחנת הכוח "קסם" כבר סגרה פיננסית והבטיחה את מקומה, מה שישאיר ארבע תחנות להתחרות על שלוש מקומות בלבד. כך שמעבר להשפעה על דוראד ובעליה, יש כאן הכנסה של מקור לחץ חדש לשוק האנרגיה כולו.