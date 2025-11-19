המניות הטורקיות שיאפשרו ללוזון להרחיב את תחנת הכוח שבמחלוקת

תחנת הכוח דוראד נמצאת במחלוקת משפטית קשה בין השותפות שלה, שמקשה על הרחבתה (דוראד 2), אלא שכעת, הוסר חסם משמעותי להקמתה: אדלטק בשליטת אורי אדלסבורג, נסוגה מהתביעה שהגישה נגד מכירת המניות של חברת זורלו הטורקית שיצאה מתחנת דוראד באפריל האחרון. בכך, ניתן האישור הסופי לקבלת המניות על ידי דורי אנרגיה בשליטת עמוס לוזון, שהפך בזאת לשותף הגדול ביותר. דבר זה מביא אותם, יחד עם החברה הממשלתית קצא"א למעל 70% בחברה - מה שלכאורה יאפשר להם את הרוב להרחיב את דוראד. אך זה רחוק מלהיות החסם האחרון בדרך לשם.

תחנת הכוח דוראד היא אחת מתחנות הכוח הפרטיות הראשונות בישראל, והחלה לייצר חשמל ללקוחות פרטיים כבר ב-2014. היא הוקמה בידי שותפות של קבוצת אדלטק (אורי אדלסבורג), דורי אנרגיה (של הקבלן אורי דורי, היום בבעלות עמוס לוזון), חברת זורלו מטורקיה וקצא"א הממשלתית (התחנה הוקמה על קרקע בבעלות קצא"א). אך התערערות יחסי ישראל-טורקיה וקשיים בזורלו עצמה הביאו לפרישתם מהתחנה, דבר שהצית קרב משפטי על מי יקבל את המניות וזכויות סירוב על הצעות עליהן. כעת, בשל נסיגת אדלטק מהתביעה, לוזון ישיג את המניות הטורקיות.

לא החסם האחרון

מדובר בצעד חשוב, בשל העובדה שהוא מביא את לוזון יחד עם קצא"א למעל 70% מהחברה. רוב מספיק, מאז שינוי התקנון האחרון, כדי להרחיב את תחנת דוראד ולהקים בשטחה תחנת כוח נוספת. לצעד זה מתנגדים באדלטק, בשל הרגולציה התחרותית שמגבילה אותם מלהקים תחנות כוח נוספות (עד 20% מכוח הייצור במשק). אדלטק היו מעדיפים להתרחב לתחנת כוח שנמצאת בבעלות גבוהה יותר שלהם, במקום הרחבת דוראד ש"תסתום" את פוטנציאל ההתרחבות שלהם עם רווחים קטנים יחסית.

אך זה לא החסם האחרון בדרך להרחבת התחנה: אדלטק מערערים גם על חוקיות שינוי התקנון, שאפשרה לקבל את ההחלטה על הרחבת דוראד ברוב של 70% בלבד ולא פה אחד, דבר שפוגע בהם באופן ישיר כאמור. גם לא ברור האם רשות החשמל ורשות התחרות יוכלו בכלל לאשר את ההרחבה לאור הבעיות התחרותיות, והאם הם יצליחו להשיג עסקה לטורבינות חשמל ועסקת גז, כמו גם המימון הבנקאי כדי לשלם על כל הנ"ל, בזמן שעצם הקמת התחנה תלוי ועומדת. אם הם יקומו בכל זאת, יהיו לכך גם השלכות משקיות רחבות, מכיוון שרשות החשמל מאפשרת הקמת 4 תחנות בלבד בשנים הקרובות, וכולל דוראד - יש 5 תחנות שמתחרות על מקומות אלו.

אדלטק מסרה בתגובה: "חרף משיכת התביעה לאור השלמת רכישת המניות על ידי הפניקס ; אדלקום שומרת על זכותה לתבוע את נזקיה עקב פעולות בעלי המניות האחרים והדירקטורים מטעמם אשר נועדו לסכל את מימוש זכות הסירוב שלה. אדלקום תבחן את הסעדים העומדים לרשותה נגד הדירקטורים ובעלי המניות, בגין הפרת הוראות הסכם בעלי המניות ותקנון החברה".