נהרס מיכל הדלק הראשון שתוחם את קריית חיים

כפי שפורסם לראשונה בגלובס, החברה הממשלתית תשתיות אנרגיה מתחילה לפנות בפועל את מיכלי הנפט במפרץ חיפה. היום (ב') עלו הכלים ההנדסיים ופירקו את המיכל הראשון, ושמונה נוספים צפויים להצטרף אליו בשנה הקרובה. מדובר בחלק הראשון של פרויקט פינוי מפרץ חיפה מהתעשייה בה, שצפוי להימשך עד 2030. לאחר מכן יוקמו שם שכונות ואזורי מסחר ותעסוקה.

עד כה, אומרים בתש"א, "החברה השלימה ניקוי יסודי של חמישה מתוך תשעת המיכלים שעתידים להיהרס בשלב הראשון, במסגרת תהליך מוקפד במערכת סגורה, ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ותקני בטיחות מחמירים. מיכלים אלה, שחלקם אינם פעילים, שימשו במשך עשרות שנים לאחסון נפט גולמי ונחשבו לגורם בעל פוטנציאל סיכון סביבתי ובטיחותי".

לדבריהם, "קצב העבודה שנקבע להריסה הוא כחודש וחצי לכל מיכל, והשלמת הריסת כלל המיכלים הצפויה תימשך כשנה".

את קריית חיים תוחמת מדרום חוות דלק של תש"א בה מאוחסן נפט גולמי המחכה לזיקוק, למשל בבז"ן הסמוכה. מדובר בשטח גדול במיוחד של 900 דונם הכוללים עשרות מיכלי דלק. תשעה מתוכם צפויים כאמור להיות מפונים כבר בטווח הזמן הנראה לעין, וכך תיווצר רצועה פתוחה שמתחילה באצטדיון קריית חיים ומסתיימת בים, לשימוש התושבים, שמתוכננת בפועל לשנת 2027.

תש"א תהיה אחראית על מסוף הדלק החדש, שיוכל לקלוט את היבוא המשמעותי של דלק מזוקק שצפוי לאחר סגירת בז"ן עם פינוי מפרץ חיפה. בבעלותה תהיה גם חוות דלק חדשה שתוקם באזור הצפון, פרויקט שלדברי החברה "נמצא בשלבי אישורי תכנון מתקדמים במועצה הארצית לתכנון ובנייה" וצפוי לשכון במקום מוגן מתחת לקרקע, בניגוד לצורה החשופה יותר בה מיכלי הנפט מאוחסנים היום.

חוות הדלקים החדשה תוקם לפי ההערכות בעוד כ-6 שנים, ורק אז ניתן יהיה לפנות לגמרי את כל עשרות המיכלים מהאתרים הישנים - ויוכלו לקום באזור שכונות מגורים חדשות.

"התחלה של עידן חדש"

בתש"א מציינים כי "פינוי החווה כולה 'ישחרר' מאות דונמים על קו הראשון לים, העתידים לשמש את תושבי חיפה והאזור לטובת פיתוח אורבני, תיירותי ואיכות חיים ירוקה ומשופרת". אך בעוד שפינוי פרויקט מפרץ חיפה צפוי להסתיים עד 2030, ייקח כנראה מעל עשור עד שחיפה תזכה לרצף אורבני חדש אל עבר הקריות.

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, מסר כי "התחלת העבודות להריסת חוות המיכלים היא צעד חשוב והיסטורי במאבק ארוך-השנים והצודק מאין כמותו להפיכת מפרץ חיפה למקום נקי, ירוק, חדשני ומשגשג, המשרת את תושבי חיפה והצפון, ולא מאיים על חייהם".

יו"ר חברת תשתיות אנרגיה, חיים אביטן, הוסיף כי "ההריסה היום היא לא רק סיום תקופה, אלא התחלה של עידן חדש: תשתיות מודרניות, ביטחון אנרגטי ופינוי שטחים אסטרטגיים לטובת הציבור כולו".

המנכ"ל עוזי לוין מסר כי "התחלת העבודות היום היא ציון דרך חשוב במסע שאנו מובילים לפינוי תשתיות מזהמות מהמרחב האורבני, מתוך אחריות לעתיד האזור ותושביו".