אחרי שביתו נפגע: תמיר מנדובסקי רכש פנטהאוז ב-21 מיליון שקל
תמיר מנדובסקי

אחרי שביתו נפגע במלחמה: תמיר מנדובסקי רכש פנטהאוז ב-21 מיליון שקל

מחבר רב-המכר "השקעות לעצלנים" רכש דירה שצופה לפארק הירקון בת"א וכוללת 5 חדרים בגודל 217 מ"ר, מרפסת גג של 71 מ"ר ובריכה פרטית • לפני מספר חודשים, במהלך מבצע "עם כלביא", נפגעה הדירה אותה שכר מנדובסקי ברמת גן מטיל איראני

איתן גרסטנפלד 16:11
תמיר מנדובסקי / צילום: ניר סלקמן
תמיר מנדובסקי / צילום: ניר סלקמן

תמיר מנדובסקי, מחבר רב-המכר "השקעות לעצלנים", חתם על חוזה לרכישת פנטהאוז בפרויקט HaGaDa, המוקם בימים אלה בצפון הישן של תל אביב, במחיר של 21.35 מיליון שקל.

הדירה אותה קנה מנדובסקי מוקמת בימים אלה ברחוב דן שבצפון תל אביב, על ידי חברת הייזום פרשקובסקי. הדירה, שצופה לפארק הירקון, ממוקמת בקומה ה-7 והאחרונה וכוללת 5 חדרים בגודל 217 מ"ר בנוי במפלס אחד, מרפסת 51 מ"ר ומרפסת גג של 71 מ"ר וכן בריכה פרטית.

שמו של מנדובסקי הפך מוכר בשנים האחרונות לאחר שפרסם בשנת 2021 את הספר "השקעות לעצלנים: הדרך הפשוטה להשקעה ארוכת-טווח בשוק ההון", שהפך תוך זמן קצר לרב-מכר וכיכב בשנים האחרונות בראש הטבלאות של חנויות הספרים. בעקבות הצלחת הספר, הקים מנדובסקי את אסיף השקעות, העוסקת בהשקעות ובהעברת קורסים בהתנהלות פיננסית והוא אף מגיש פודקאסט פופולרי הנושא את שם ספרו.

לפני מספר חודשים, במהלך מבצע "עם כלביא" נפגע ביתו של מנדובסקי ברמת גן מטיל איראני - אירוע בו גם נפגעו משרדי החברה שבבעלותו. בסרטון שהעלה לעמוד היוטיוב שלו לאחר המקרה, סיפר מנובדסקי כי הטיל פגע בדירה שאותה שכר ותכנן לגור בבה לפחות עד שנת 2028.

7 קומות, 106 יחידות דיור

במסגרת הפרויקט, שמצוי בסמוך לדרך נמיר, פונו שני מבנים בני 55 יחידות דיור בסך-הכול, שהוקמו בשנות השישים; במקומם, יוקמו 4 מבנים של 7 קומות ו-106 יחידות דיור, עם מגוון רחב של סוגי דירות בגדלים של 2-5 חדרים, ופנטהאוזים ומיני פנטהאוזים בשטחים של 110-240 מ"ר. את הפרויקט מתכנן משרד ברעלי לויצקי כסיף, כאשר על עיצוב הפנים, הופקד סטודיו מיכאל אזולאי. הצפי לאכלוס הפרויקט הוא בחודש דצמבר 2026.

לפני מספר חודשים דיווחה פרשקובסקי כי מכרה פנטהאוז נוסף בפרויקט תמורת סכום של 24.3 מיליון שקל. הפנטהאוז, ששטחו גדול מזה שנרכש על ידי מנדובסקי, כולל 5 חדרים בשטח של 242 מ"ר, מרפסת בשטח 58 מ"ר וגג בשטח של 66 מ"ר.