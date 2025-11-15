בכמה הושכרה דירת 3 חדרים בשכונת נאות אפקה בת"א?

ברחוב קהילת פאדובה 32, סמוך לרחוב פנחס רוזן בשכונת נאות אפקה א' בתל אביב, הושכרה דירה בפרויקט הגולף תמורת 9,000 שקל לחודש. מדובר בדירת 3 חדרים, בשטח כולל של 72 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 10 מ"ר, בקומה 8.

דרור מנגל, מ"מנגל תיווך נכסים", שביצע את העסקה, מספר כי לדירה שלושה כיווני אוויר, ממ"ד, והיא הושכרה מרוהטת חלקית, עם כל מוצרי החשמל במטבח, וארונות קיר. לדירה חניה בחניון, מחסן בשטח של שבעה מ"ר, ובבניין יש שומר, מכון כושר, חדר ישיבות ואירועים. דמי הניהול בבניין עומדים על 1,330 שקל בחודש.

דירת 3 חדרים בשכונת נאות אפקה בת''א / צילום: גלי וינרב

האזור עובר תמורות ושינויים דגולים

לדברי מנגל, "האזור שבו ממוקמת הדירה, כמו רוב חלקי העיר, עובר תמורות ושינויים גדולים, ובשכונות המקיפות את הפרויקט יש לא מעט בנייה, עם פרויקטים רבים של פינוי־בינוי.

"זה אזור מבוקש עם אוכלוסייה מגוונת, חלק מהתושבים צעירים, הייטקיסטים, וחלק נוסף הן משפחות צעירות ועצמאים שאוהבים את האזור.

"הבניין נבנה לפני כשנתיים, והוא מזמין, נעים ומתוחזק, ואכן הדירה הושכרה תוך ימים אחדים מרגע יציאתה לשוק. כל מי שפנה ביקש להתקדם וביקש לראות חוזה שכירות. החוזה שנחתם הוא לשנה עם אופציה להארכה לעוד שנה".

שכונת נאות אפקה בת''א / צילום: גלי וינרב

דירות יד שנייה שנמכרו

כפר סבא

ברחוב ויצמן במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב עמק עירון בגבעת אשכול, דירת 5 חדרים, 152 מ"ר, בקומה 1מתוך 5, עם חניה כפולה, נמכרה ב־3.69 מיליון שקל.

ברחוב תל חי במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, נמכרה ב־1.96 מיליון שקל.

ברחוב אגרון במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 119 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־2.6 מיליון שקל.

באר יעקב

ברחוב אהוד מנור בשכונת חתני פרס ישראל, דירת 4.5 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 11 מתוך 12, עם חניה, נמכרה ב־2.63 מיליון שקל.

ברחוב יהלום בשכונת צמרות המושבה, דירת 4 חדרים, 147 מ"ר, בקומה 1 מתוך 20, עם חניה, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב הרדוף בנאות כרמל, דירת 4 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 5 מתוך 20, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־1.72 שקל.

ברחוב אלמוג בגלי כרמל, דירת 5 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.4 מיליון שקל.

ברחוב גיורא במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־1.41 מיליון שקל.

בת ים

בשדרות גיורא יוספטל במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, נמכרה ב־1.7 מיליון שקל.

בדרך בן גוריון ליד הים, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־3.28 מיליון שקל.

ברחוב בר יהודה בדרום מערב העיר, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־1.45 מיליון שקל.

ברחוב אורט ישראל במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 96 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 8, נמכרה ב־2.42 מיליון שקל.

אשדוד

ברחוב כנרת ברובע י"א, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־1.74 מיליון שקל.

ברחוב הבעל שם טוב ברובע ג', דירת 4.5 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, נמכרה ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב הדקל סמוך לים, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 14 מתוך 29, נמכרה ב־3 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה