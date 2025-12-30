לביקורו השישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו אצל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב־2025 יש משמעות רחבה, כאשר סוגיית הביטחון, ובכלל זה האיום האיראני, ניצבת במוקד השיח ביניהם. הדבר משתקף בעיתוי ההודעה על העסקה בין מזכירות המלחמה האמריקאית לבואינג, למכירת 25 מטוסי 15־F לישראל.

מדובר בעסקת המשך שמתחברת להודעה האמריקאית מאוגוסט אשתקד למכירת מטוסי 15־F לישראל, כמו גם טילי אוויר־אוויר מתקדמים, כלי רכב טקטיים, רכיבי טנקים ומרגמות בסך כ־20 מיליארד דולר. בצל זאת, נשאלות שאלות כמו מה נכלל בעסקה שבוצעה? מה ייעוד המטוסים? והאם ישראל וארה"ב יגיעו להסכם סיוע נוסף? גלובס עושה סדר.

מה העסקה כוללת?

במסגרת העסקה, נמכרים 25 מטוסי 15IA־F מתוצרת בואינג תמורת כ־8.577 מיליארד דולר ואופציה לרכישת 25 יחידות נוספות. משמעות הדבר, שישראל כבר הבטיחה טייסת אחת וישנה אפשרות לטייסת שנייה - ואף יותר.

מתי יגיעו המטוסים והאם בכך יסתיים ההליך?

העסקה תימשך עד 31 בדצמבר 2035. סיבה מהותית למשך האספקה הארוך הוא הביקוש הבינלאומי הרב למטוסי 15־F. ההסכם בין מזכירות המלחמה לבין בואינג הוא הליך טכני במהותו שכולל את רישום ההזמנה. המגעים בין ישראל לממשל האמריקאי הושלמו, חיל האוויר העלה את בקשותיו ונושא מימון העסקה נסגר.

מהם מאפייני מטוס 15IA־F?

מטוס 15IA־F יכול להגיע למהירות 2.5 מאך, תוך שהוא מאיץ מ־0.8 ל־1.2 מאך בפחות מ־25 שניות. טווח הטיסה שלו הוא כ־2,200 ק"מ והוא בעל יכולת נשיאה של 13,381 ק"ג. נוסף על כך, עלויות התפעול שלו נמוכות ב־25% מאלו של מטוס 15I־F (רעם).

מהו ייעוד המטוסים?

מלחמת 12 הימים מול איראן הבהירה עד כמה העליונות האווירית של ישראל היא משמעותית, וכן עד כמה הצורך בנשיאת חימושים לטווחים רחוקים היא קריטית. הצורך הזה אף מתחדד בעקבות הלחימה מול המורדים החות'ים בתימן, שהרי מטוסי 15־F נטלו חלק באותן המתקפות. על רקע ההבנה כי אי היציבות והמתיחויות במזרח התיכון צפויות להימשך גם בעתיד הנראה לעין - ישראל נדרשת לשמור על יכולות אסטרטגיות מתקדמות.

אם יש מטוסי 35־F, מדוע יש צורך במטוסי 15־F?

אלו שני מטוסים בעלי יתרונות שונים. כך, למשל, 35־F הוא חמקן. מטוס 15־F אינו חמקן, אך הוא קטלני במיוחד; לכן חיל האוויר האמריקאי בחר בו כמטוס התקיפה שלו. המטוס החדש מסוגל לשאת 17.5 טונות של פצצות וטילים לטווחים ארוכים, ובדרך כלל תקיפות נרחבות לא מתבצעות באמצעות סוג מטוסים אחד.

תקיפה מרובת אמצעים, גם אם הם מאויישים, מספקת יתרונות מגוונים, שנראו גם במתקפות שביצע חיל האוויר במלחמה. מטוסי 15־F בפרט, יכולים לשמש כאמצעי פיקוד ושליטה קדמיים במתקפות רחוקות. המטוס כולל מכ"ם מתקדם במיוחד, והמשמעות היא שכבר עם ההמראה מישראל - לרשות הטייס יעמוד מידע נרחב.

מה מצב הסכם הסיוע הנוכחי עם ארה"ב?

מזכר ההבנות הנוכחי, שעליו חתמו ב־2016 רה"מ נתניהו ונשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, מבטיח לישראל רכש אמריקאי שנתי (FMF) בסך 3.3 מיליארד דולר. נוסף על כך, הובטח סכום של חצי מיליארד דולר לשיתופי פעולה בתחום ההגנה האווירית.

ממזכר ההבנות הנוכחי עולה סוגיה רגישה העוסקת בסעיף ההמרות (OSP): היכולת להמיר חלק מהמענק השנתי לשקלים בשימוש התעשייה הביטחונית המקומית. תחילה, סעיף ההמרות עמד על 815.3 מיליון דולר (24.7% מתקציב הרכש), אך הובטחה הפחתה שתפנה את ההשקעה בהדרגה לתעשייה הביטחונית האמריקאית.

נראה כי התרחשה בשנה החולפת הפחתה משמעותית ביותר: מתקציב המרות של 725.3 מיליון דולר (21.9%), חלה צניחה ל־450.3 מיליון דולר (כ־13.6%). בשנה הבאה תהיה צניחה נוספת ל־250.3 מיליון דולר (כ־7.5%). בשנה האחרונה למזכר ההבנות, שנת 2028, סעיף ההמרות יעמוד על 0.

האם יהיה הסכם סיוע חדש?

בחירות האמצע בארה"ב יתקיימו בנובמבר, והנשיא טראמפ נתון לביקורת הן בקרב חוגים מסויימים במפלגה הרפובליקנית והן במפלגה הדמוקרטית - על כך שאין סיבה לספק לישראל סיוע ביטחוני כספי. על כן, ייתכן כי יהיה מזכר הבנות חדש, אבל בפורמט אחר לחלוטין מקודמו. במקום לספק סיוע כספי לישראל, ייבנה מודל להידוק שיתוף הפעולה בין התעשיות הביטחוניות הישראליות לאלו האמריקאיות. בדרך זו, מערכת היחסים הקרובה תישמר וטראמפ לא יידרש להתמודד עם ביקורת כה נרחבת מבית.