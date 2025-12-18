אמ;לק בגבול הצפון רגוע יותר, אך שרית זהבי מייסדת ונשיאת מרכז עלמא ותושבת האזור לא שקטה. חיזבאללה עדיין מחזיק כ־20 אלף רקטות ויכולת חדירה מוגבלת, איראן מעמיקה מעורבות, ובלבנון הממשלה והצבא ממשיכים להתחמק מעימות אמיתי עם הארגון, שהקהילה השיעית נותרת תלויה בו כלכלית. ההברחות מסוריה נמשכות, רמז מטריד לאסטרטגיית הסבב הבא והנשיא א-שרע הוא אמנם בעיניה חלק מהפתרון לחיזבאללה אך בעיה בפני עצמה.



שרית זהבי, כשנה אחרי מבצע חיצי צפון, ככל שאנחנו יודעים, מה מצבו של ארגון חיזבאללה?

"עדיין יש לו יכולות. עד ליומה האחרון של המלחמה חיזבאללה ירה בממוצע 100 רקטות ביום. הההנהגה הישראלית אמרה בצורה ברורה ש-80% מהארסנל חוסל, כלומר 20% עדיין קיימים - וזה עוד לפני שאני סופרת מה נכנס בשנה האחרונה, שאנחנו לא יודעים עליו. אפשר להעריך שיש לפחות 20 אלף רקטות בידי חיזבאללה. כנראה הרוב המכריע שלהן אינו מדויק, וכנראה רובן לא לטווח ארוך, אבל היכולת קיימת.

"אותו הדבר לגבי חדירה ליישובים. האם למספר מועט של מחבלים יש יכולת להגיע ליישובים? כן. האם צה"ל נמצא שם כדי למנוע את זה? כן. האם חיזבאללה יכול להוציא לפועל פלישה כמו זו שעשה חמאס? לא. אין לו את היכולת הזאת היום".

צה"ל עמד לתקוף בדרום לבנון, כדי למנוע מחיזבאללה לשקם שם תשתיות, אך התקיפה נבלמה. צבא לבנון ביקש לטפל בעניין בעצמו ופנה לשם כך למנגנון הפיקוח על הפסקת האש. איך את מנתחת את האירוע החריג הזה?

"מדובר במשחק פוליטי מול ממשלת לבנון. ישראל מנסה לתמרץ אותה לפעול נגד חיזבאללה. אבל זה לא יבוא במקום הפעילות הישראלית. הפעילות מול חיזבאללה תתרחש בשתי זרועות, גם מהצד של לבנון וגם מהצד הישראלי".

עד כמה האיראנים דומיננטיים כיום בניהול חיזבאללה?

"המעורבות האיראנית משמעותית מאוד. זו מעורבות שהיא מעבר לאימוני הכוח ואספקת אמל"ח. להערכתי, אם האיראנים לא כותבים למזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, את הנאומים, אז הם לכל הפחות מתקנים אותם. מגיע דיפלומט מטעמם ללבנון ומושך לקאסם בשרוול כדי לוודא שהוא בכיוון הנכון".

זה משבר אמון בין איראן לחיזבאללה? על נסראללה הם סמכו בעיניים עצומות.

"כל דור המייסדים של חיזבאללה כמעט נעלם ולנעים קאסם אין את הכריזמה של נסראללה. ייקח זמן עד שיבנה את האמון מחדש או או עד שיוכשר מנהיג חדש ורציני יותר. יש בעיניי דמות כריזמטית יותר מקאסם, וגם מסוכנת יותר, בתוך חיזבאללה - וופיק צפא, שהיה אחראי על המשימות המיוחדות בארגון. אבל הוא לא איש דתי ולכן לדעתי לא סביר שיעמוד בראש הארגון".

כתושבת הצפון (גרה בכפר ורדים) ספרי לנו על החיים בגליל כיום בהשוואה לעבר?

"מצבנו היום טוב בהרבה מכפי שהיה ב-6 באוקטובר 2023, כי חיזבאללה חלש יותר ולכן מרוסן יותר. ביישובי הגבול בגליל שומעים הדי פיצוצים, אבל בניגוד למצב במהלך המלחמה כרגע אין תגובה מצד חיזבאללה. לפני כן בכל יום ראינו פעילים על הגדר מסתכלים עלינו, מצלמים אותנו, עוקבים אחרינו. כיום אלה מקרים מעטים וספורדיים".

הזרוע הכלכלית ספגה מכה

לאורך 2025 חיזבאללה קיבל מאיראן מיליארד דולר כדי לבנות את כוחו. נצליח למנוע התעצמות מחודשת של הארגון?

"עד כה עמדנו על המשמר. במהלך הפסקת האש ישראל תקפה בלבנון פעמיים ביום בממוצע וחיסלה 300 פעילי חיזבאללה. אני חוששת מתרחיש שבו נירדם בשמירה, אבל אני לא חושבת שזה קרה לנו בשנה האחרונה. אם יש גורם שפספס הזדמנות, זו ממשלת לבנון".

ציפינו דווקא שממשלת לבנון תהיה תקיפה יותר מול חיזבאללה. למה זה לא קרה?

"ממשלת לבנון ממשיכה עם השטיקים והטריקים הישנים. צבא לבנון בקושי נכנס לשטחים פרטיים, ולכן אין סיכוי שיפרק את חיזבאללה מנשקו, שהרי האמל"ח נמצא בתוך הבתים. ישראל לא תוכל להחליף את ממשלת לבנון והיא צריכה לדאוג בעצמה לאינטרסים שלה. אי אפשר לבסס שום הסדרה, בשום גבול, על בסיס אמון. הגיע הזמן שנתפכח מהסיפור הזה".

במהלך המלחמה צה"ל תקף דירות של שיעים, שהפכו למחסני אמל"ח או לעמדות משגרים. עד כמה הציבור השיעי מאוחד בתמיכתו בחיזבאללה?

"חיזבאללה שומר על כוח בבסיס השיעי שלו. בסוף אדם שיעי בלבנון שואל את עצמו שאלות בסיסיות מאוד: מי מספק לי את הלחם? מי מספק לי את בית המרקחת, את הדלק, את הדיור? מי מספק לי את בית הספר ואת בית החולים? חיזבאללה לא מסייע לו כרגע בשיקום הבית, אבל אין לו אופציה אחרת".

הזרוע הכלכלית של חיזבאללה אל־קרד אל־חסן, שמכונה בנק, הותקפה בידי ישראל במהלך מבצע חיצי צפון. משהו השתנה בכלכלה של חיזבאללה בלבנון?

"רשת סמי הקפטגון נחלשה משמעותית. עד למלחמה הייתה בלבנון ובסוריה רשת מפותחת לייצור והברחת קפטגון ליעדים שונים, והיא שימשה כזרוע כלכלית משמעותית לחיזבאללה. המשטר הסורי החדש והצבא הלבנוני נלחמים בסחר הסמים, וצבא לבנון כבר עצר כמה סוחרי סמים שחלקם קשורים בחיזבאללה. האם זה גיים צ'יינג'ר? לא.

"לגבי כסף - קשה יותר להכניס מזומן לחיזבאללה בלבנון, כי טיסות של חברות תעופה איראניות כבר לא נוחתות בשדה התעופה אל־חרירי. אבל דיפלומטים כן נוחתים ויש גם העברות של כספים שנעשות בצורה דיגיטלית, בעיקר באמצעות קריפטו".

"מה התוכנית לסיבוב הבא?"

נעבור לדבר על הגבול עם סוריה. נשיא סוריה החדש אחמד א־שרע הפנה כתף קרה לאיראן, בניגוד לגישה של אסד. מהן ההשלכות על חיזבאללה?

"א־שרע הוא בעיניי בעיה בפני עצמה, אך בכל הנוגע לחיזבאללה הוא חלק מהפתרון - כי הוא עוצר חלק ממשלוחי האמל"ח שיוצאים מאיראן ללבנון. האם חלק עובר? כנראה שכן. העובדה שישראל מפציצה את זה לפעמים גם בצד הלבנוני אומרת שחלק עובר וחלק גם נתפס.

נשיא סוריה אחמד א-שרע. אסור לנסות לנבא אותו / צילום: ap, Alexander Zemlianichenko

"כשרואים מה נתפס, מבינים שחיזבאללה לא מתכונן רק לירי טילים מרחוק. נתפסים דברים שהם לקרב קרוב: מוקשים, רקטות לטווח קצר, טילי נ"ט. זה מדאיג, כי את שואלת את עצמך: אם זה מה שחיזבאללה מבריח, מה התוכנית הצבאית שלו בסיבוב הבא?".

אמרת שא־שרע הוא בעינייך בעיה. מדוע?

"בעיניי שינוי הגישה שלו נובע מסיבות פרגמטיות ולא מסיבות אידיאולוגיות. אנחנו לא יודעים מה קורה בראש שלו, בדיוק כמו שלא ידענו מה קורה בראש של נסראללה או של סינוואר, ואנחנו לא צריכים לבנות על כך שנדע. אנחנו צריכים להיזהר מאוד מתרחיש שבו בעוד עשור תהיה בצד השני של הגבול מדינה אסלאמית רדיקלית של האחים המוסלמים. לטורקיה יש דריסת רגל משמעותית בסוריה ונשיא טורקיה ארדואן הוא איש האחים המוסלמים.

"בצבא החדש של א־שרע יש 22 מפקדים, שחלקם מפקדי דיביזיות, שהם בעלי רקע ג'יהאדיסטי מובהק. המיליציות הג'יהאדיסטיות הצטרפו לצבא הסורי בצורה אורגנית מבלי באמת להתפרק מהאידיאולוגיה הג'יהאדיסטית שלהן.

"כיום א־שרע נלחם בדאעש, זה נכון. הוא נלחם בחיזבאללה, זה אחלה. אבל אנחנו לא יודעים מה האנד־גיים שלו, אנחנו לא באמת יודעים איזה סוג של סוריה הוא הולך לבנות".

המסר לישראלים: בואו לצפון

את מלווה סיורים לצפון. אילו שאלות את נשאלת בידי מבקרים מחו"ל?

"אספר לכם על השאלה הכי מעצבנת, והיא מעצבנת כי מי ששאל את השאלה בסוף גם צדק. בחור גרמני שאל אותי לפני המלחמה: אתם יודעים איך לפנות אנשים, אז למה אתם לא מפנים את כל היישובים האלה על הגבול? הוא התכוון בעצם לשאול: למה אתם בכלל גרים על הגבול?

"הוא צדק במובן זה שבמלחמה היישובים האלה באמת פונו. אסור להגיע שוב למצב שבו יישובי הגבול מפונים, אלא לדאוג מראש לביטחונם של האזרחים. אמרתי לאותו הבחור: ישראל מחויבת ל־Never Again. אני קמה יום־יום כדי לוודא שבמערכת הבינלאומית מבינים מי עומד מולנו ומה צריך לעשות כדי שמה שחווינו בשנתיים האחרונות לא יקרה שוב".

מסר לסיום?

"אזרחי ישראל היקרים, תבואו לצפון. נכון, עדיין שומעים הדי פיצוצים, אבל המשמעות של הבומים היא שמישהו עושה משהו נגד מאמצי השיקום של חיזבאללה, וטוב שכך. ברמה הכלכלית המצב לא פשוט. 80% מהתושבים חזרו, אבל אותם 20% שלא חזרו הם המשפחות הצעירות. רמות האבטלה עלו והעסקים הקטנים מתקשים לחזור לפעול. הממשלה תצטרך לחזק את האזור שלנו.

"אצלנו בכפר ורדים קיימת בעיה כפולה. בניגוד ליישובים שסביב, פה התושבים לא מקבלים את הטבות המס ליישובי קו עימות. יש הרבה מאוד בתים שעומדים כיום למכירה".