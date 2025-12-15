"בתוך שמונה חודשים צפויה עוד מערכה מול איראן, והיא תתמקד במשטר"

בפרק של פודקאסט "הצוללת" השבוע, נתמקד במה שצפוי להתרחש בגזרת ישראל-איראן בחודשים ובשנים שאחרי מלחמת 12 הימים. נדבר הן על יציבות משטר האייתולות והן על יכולותיה הצבאיות של איראן, שנשחקו דרמטית במלחמה. מתי צפויה עוד מערכה מול איראן ואיך בדיוק ייפול המשטר? על כל אלה ועוד נשמע מבני סבטי, מומחה לענייני איראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).