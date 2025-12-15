ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פודקאסטים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הצוללת | פודקאסט

"בתוך שמונה חודשים צפויה עוד מערכה מול איראן, והיא תתמקד במשטר"


שיחה עם בני סבטי, מומחה לאיראן ב-INSS • על התחזית להתפרקות משטר האייתוללות בתוך כשנתיים, מדוע אסטרטגיית טבעת האש לא צפויה להשתנות ומה יקרה בחזית מול חיזבאללה • האזינו 

הילה ויסברגדין שמואל אלמס 12:41

בפרק של פודקאסט "הצוללת" השבוע, נתמקד במה שצפוי להתרחש בגזרת ישראל-איראן בחודשים ובשנים שאחרי מלחמת 12 הימים. נדבר הן על יציבות משטר האייתולות והן על יכולותיה הצבאיות של איראן, שנשחקו דרמטית במלחמה. מתי צפויה עוד מערכה מול איראן ואיך בדיוק ייפול המשטר? על כל אלה ועוד נשמע מבני סבטי, מומחה לענייני איראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).