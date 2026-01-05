בנק ישראל מפתיע: הפחית את הריבית בפעם השנייה ברציפות

בניגוד לקונצנזוס בשוק, בנק ישראל הודיע הערב (ב') על החלטתו להפחית את הריבית ברבע אחוז מרמה של 4.25% ל-4%. זאת, לאחר שבהחלטה האחרונה, בסוף נובמבר, ביצע הבנק המרכזי הפחתת ריבית של רבע אחוז, לראשונה מזה כשנתיים.

חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המקרו-כלכלית, לאחר שתחזית קודמת פורסמה בחודש ספטמבר בעיצומה של המלחמה בעזה. התחזית גובשה תחת ההנחה שהפסקת האש תישמר והיקף המילואים יוסיף לרדת. להערכת החטיבה כי במהלך תקופת התחזית המגבלות בצד ההיצע יצטמצמו בהדרגה, תוך עלייה מדודה בביקוש המקומי כך שעודף הביקוש יתמתן. על פי הערכת החטיבה, התוצר צמח ב-2.8% בשנת 2025 ועל פי תרחיש זה התוצר צפוי לצמוח בשנים 2026 ו-2027 ב-5.2% וב-4.3% בהתאמה. בשנים 2026 ו-2027 שיעור האבטלה הרחבה בגילי העבודה העיקריים (64-25) צפוי לעמוד בממוצע על 3.3% ו-3.5% בהתאמה.

שיעור האינפלציה במהלך שנת 2025 צפוי לעמוד על 2.5% לעומת 3% בתחזית ספטמבר, ובמהלך 2026 ו-2027 על 1.7% ו-2% בהתאמה. האומדן לגירעון התקציבי בשנת 2025 עומד על 4.8% תוצר ובשנת 2026 על 3.9%. החוב הציבורי צפוי לעמוד על כ-68.5% תוצר ב-2025, 2026 ו-2027. למרות שתחזית זו מאופיינת ברמה פחותה של אי ודאות בעקבות הפסקת האש, הסיכונים לתחזית עדיין ניכרים.

בראיון שנערך בגלובס עם נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, לאחר הורדת הריבית בנובמבר, הנגיד דווקא צינן את הציפיות לגבי הפחתה נוספת בהחלטה הנוכחית: "הכוחות שסייעו לתהליך התמתנות ברורים - התייצבות האינפלציה בתוך היעד, ייסוף של השקל והירידה בפרמיות הסיכון. הצפי לירידה בעצימות הלחימה וכתוצאה מכך גם במגבלות ההיצע, הביאו לתנאים המתאימים הפעם. שימו לב שאני משתמש במילה 'הפעם'". במקביל, הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי ציינה כי "קיימים מספר סיכונים לעלייה מחודשת באינפלציה: ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק, עלייה בביקושים, לצד מגבלות ההיצע וההתפתחויות הפיסקליות".

ירון הוסיף אז: "צריך עדיין לנקוט משנה זהירות, ולכן הדבר יוביל לתוואי ריבית מדוד והדרגתי. הן בישראל והן בעולם, לא נראה שבשנים הקרובות רמות הריבית יחזרו לרמות האפסיות שראינו טרום משבר הקורונה".

מדד המחירים לחודש נובמבר הצביע על ירידה של 0.5%, מעט מתחת לקונצנזוס הכלכלנים, כאשר קצב האינפלציה השנתי עמד על 2.4%. אך גם העובדה שלפי התחזיות שפרסם בנק ישראל, בסוף 2025 תחול עלייה מסוימת באינפלציה, ולאחר מכן היא תרד ותתייצב סביב מרכז טווח היעד (בין 1% ל-3%), הובילה רבים מן הכלכלנים להעריך כי בנק ישראל ימתין עם הורדת ריבית נוספת עד פברואר-מרץ.

בעוד שרבים מן המומחים צפו שהריבית תישאר ללא שינוי, היו גם מי שהאמינו שלבנק ישראל יש מקום להוריד ריבית כבר החודש. יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, ציין לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן כי "מדדי המחירים לחודשים דצמבר וינואר צפויים לנוע סביב האפס, וציפיות האינפלציה של האנליסטים שנה קדימה כבר מעט מתחת ל-2%. יהיה מעניין לראות מה תהיה החלטת הריבית של בנק ישראל, שכן העובדה שהפדרל ריזרב הוריד שוב את הריבית בדצמבר, לצד סביבת אינפלציה נוחה המעוגנת היטב בטווח היעד והתמונה הפיסקאלית המקומית המשתפרת - כל אלה מייצרים סביבה נוחה לבנק המרכזי להפחית את הריבית במשק פעם נוספת כבר ב-5 בינואר ולא להמתין ל-23 בפברואר, מועד ההחלטה השנייה לשנת 2026".

פגוט הוסיף: "המציאות המתהווה בשוק הדיור גם היא תומכת בהקלה מוניטרית. בהינתן סביבת האינפלציה החזויה במשק בשנה הקרובה והריבית הנוכחית במשק, המשק פועל בריבית ריאלית גבוהה יחסית של למעלה מ-2%, וקיימת גמישות גבוהה יחסית לשפר את התנאים המוניטריים לתועלת המשק, ובו בזמן לשמר ריבית ריאלית חיובית. השקל החזק צפוי ללוות אותנו עוד תקופה ארוכה ולספוח לחצים אינפלציוניים. ניתן להעריך כי חזרת חברות התעופה לישראל עם סיום המלחמה, ואפשרות להקמת בסיס מקומי של חברת התעופה וויז, יורידו את מחירי הטיסות בשנת 2026. השילוב של שקל חזק ומחירי טיסות נמוכים, לצד אלמנטים כמו שנת בחירות, הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי וקושי פוליטי להעלות מחירים של שירותי ממשלה בשל שנת בחירות, יכולים להביא את קצב עליית המחירים בשנת 2026 אל מתחת לציפיות השוק".

בבית ההשקעות פסגות ציינו בשבוע שעבר כי "הירידה במחירי הנפט, לצד השקל שנשאר חזק, מביאים להורדה נוספת של תחזית האינפלציה. כעת, צפויים לנו שני מדדים שליליים. ביחד עם היציאה מהחישוב של השפעות העלאות המיסים מינואר 2026 שתרמו כ-0.5% לאינפלציה, רמת האינפלציה צפויה לרדת אל מתחת למרכז היעד במהלך השנה.

התפתחויות אלו תומכות בהערכתנו כי ההסתברות שבנק ישראל יפחית את הריבית גבוהה מ-50%. עדכון התחזיות ביום שני ילמד אותנו גם על תוכניות הבנק בנוגע לקצב הפחתות הריבית להמשך, שכרגע אנו ממשיכים להעריך כי הוא מכוון לארבע הפחתות בשנה".

שוק העבודה נותר הדוק

כאמור, מגמת ההתחזקות המתמשכת של השקל בחודשים האחרונים היא גורם שממתן את האינפלציה. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין בסקירתו משבוע שעבר כי "המשך התחזקות השקל מגביר לחצים על בנק ישראל להוריד ריבית". בשבוע שעבר, השקל התחזק מול הדולר לשער של 3.17 שקלים - שיא של ארבע שנים - ויש מי שמאמינים כי הוא עשוי אף לרדת לרף של שלושה שקלים בשנה הקרובה.

מנגד, נתוני צמיחה חזקים מן הצפוי שהתפרסמו ברבעון השלישי של 2025 ושוק העבודה ההדוק לחצו על בנק ישראל בכיוון המנוגד - להשאיר את הריבית על כנה. בנובמבר האחרון, מספר המשרות הפנויות במשק הישראלי המשיך במגמת העלייה שלו ושבר שיא של יותר משלוש שנים - מה שמוביל, בין היתר, ללחצי שכר ומכאן גם ללחץ אינפלציוני.

לצד המשך התמתנות האינפלציה עמוק יותר אל תוך טווח היעד של בנק ישראל, הכלכלנים צופים בין שתיים לארבע הורדות ריבית במהלך השנה הנוכחית.

בסקירה שפרסמו בשבוע שעבר לידר שוקי הון נכתב כי "האינפלציה להמשיך להתמתן בתחילת השנה ותעמוד על 1.8% לאחר פרסום מדד ינואר, עם המשך התמתנות על מתחת ל1-1.5% ברבעון השני. בנק ישראל שם דגש על שוק עבודה הדוק ומדיניות פיסקאלית מרחיבה, אך קשה יהיה להתעלם מנתוני האינפלציה בפועל. תחזית האינפלציה שלנו לשנת 2026 עומדת על 1.9% ומבוססת על הנחה של יציבות בשער החליפין ועל עלייה של כ-3% במחירי השכירות במדד. להערכתנו, כיוון הסיכון להנחות אלו מוטה כלפי מטה, הן במקרה של המשך ייסוף השקל והן בתרחיש של עלייה מתונה יותר במחירי השכירות".