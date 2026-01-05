הריבית ירדה: מה יקרה עכשיו לתשלום המשכנתא שלכם?

הורדת ריבית בנק ישראל ברבע אחוז לא תחולל מהפכה בהחזרי המשכנתאות, אך היא ממשיכה את המגמה של ההורדה הקודמת. על-פי תחשיב התאחדות יועצי המשכנתאות, ההחזרים עבור רכיבי הפריים של המשכנתאות יירדו בעשרות שקלים בחודש.

כך למשל, משכנתא של 450 אלף שקל במסלול פריים, שנלקחה לתקופה של 25 שנים, תוזל ב-68 שקל, וההחזר החודשי בגינה יגיע ל-2,753 שקל; החזרי משכנתא דומה שנלקחה ל-30 שנים, יוזלו ב-71 שקל ל-2,555 שקל בחודש; ואילו משכנתא בהיקף זה שנלקחה ל-10 שנים - ההחזרים בגינה יוזלו ב-56 שקל ל-4,884 שקל בחודש.

העלאות הריבית החדות שבוצעו במהלך 2022 ו-2023 נחשבות לגורם לירידת מחירי הדירות שנרשמה במהלך 2023 ו-2025, כשבתקופת המלחמה ב-2024 הם הפתיעו בעליות. בסך-הכול המחירים ירדו עד כה ב-2.6%, במסגרת תהליך שלווה גם בירידה חדה בביקושים לדירות ועסקאות. במקביל, לווי משכנתא ותיקים חשו על בשרם עליות של 1,000 שקל ויותר בהחזרי המשכנתא, ובשנתיים האחרונות נרשם גידול מדאיג במספר לווי המשכנתאות שמפגרים בהחזרים.