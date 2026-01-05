ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הזדמנות לסגור פערים או חשש מהאינפלציה בינואר? התגובות להחלטת הריבית

הכלכלנים והאנליסטים מגיבים להחלטה של בנק ישראל להוריד את הריבית בפעם השנייה ברציפות בניגוד לציפיות המוקדמות; איך מסבירים בשוק את החלטת הנגיד?

איתן גרסטנפלד 17:16
מטה בנק ישראל בירושלים / צילום: בר לביא
החלטת בנק ישראל להפחית את הריבית, בפעם השנייה ברציפות, ברבע אחוז לרמה של 4%, תפסה את הכלכלנים והמשקיעים בהפתעה מוחלטת.

הריבית ירדה: מה יקרה עכשיו לתשלום המשכנתא שלכם?
מהראלי בביטוח ועד השקל: מנהלי השקעות בוחרים את הפתעת השנה

בזמן שרוב מוחלט של הכלכלנים צפה כי הריבית תיוותר על כנה, כלכלן אחד צפה את המהלך - ויקטור בהר, הכלכלן הראשי של בנק הפועלים. "ככל הנראה ציפיות האינפלציה נמצאות ברמה הנמוכה ביותר בה יהיו בחודשים הקרובים. כתוצאה מכך, הריבית הריאלית גבוהה, מה שמייצר זמן 'נוח' להוריד את הריביות", אמר, הכלכלן לרשת בלומברג.

לאחר ההודעה בהר אמר, כי "בהינתן שכולם סברו שריבית בנק ישראל צריכה לרדת בחודשים הקרובים, אז הטיימינג של שתי הפחתות רצופות לא הפתיע אותנו. נוצר מצב בו התחזקות השקל הביאה לירידה חדה בציפיות לאינפלציה, ולריביות ריאליות גבוהות, בעיקר אלו של הטווח הקצר. בד בבד, בעולם התמונה המוניטרית התהפכה: באירופה כבר לא מדברים על הפחתות ריבית, ובחלק מהמדינות כמו אוסטרליה וקנדה כבר מתחילים לחשוב על עליות".

"בנק ישראל נותר קצת מאחור בתהליך הזה, וזו הייתה הזדמנות לסגור פערים. טקטית, יותר קשה להפחית ריביות כשכל העולם כבר סיים את התהליך, והציפיות לאינפלציה כבר עולות במקום יורדות ולכן מבחינה זו היה מקום להאיץ מעט את הקצב. חטיבת המחקר רואה ריבית של 3.5% בסוף השנה, נתון שהיה מגולם זה מכבר בשווקים. שיקול נוסף הוא שער החליפין: קצב הייסוף הוא גבוה. בנק ישראל לא מעוניין לשוב להתערב בשוק, בטח לא כשהריבית בישראל עדיין גבוהה".

דברים דומים משמיע רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, בבנק מזרחי טפחות: "ייתכן כי בנק ישראל העדיף להוריד את הריבית היום, ולא בחודש הבא, כפי שרבים צפו, משום שבחודש הבא האינפלציה אמורה לעלות, זמנית, מה שעשוי היה לגרום לעיתוי הורדת הריבית אז להיות נוח פחות.

להערכתנו, עצם שיפור הנחת העבודה המדינית-ביטחונית, שבתחזית הקודמת מחודש ספטמבר הייתה כי הלחימה בעזה תסתיים ברבע הראשון של 2026, וכעת מתבססת על המשך רגיעה יחסית בחזיתות השונות נוכח הקדמת הפסקת האש, אפשר לבנק ישראל לחוש נוח יותר עם הורדת הריבית השנייה ברציפות. כך גם לגבי תחזית האינפלציה לארבעת הרבעים הבאים, שירדה מ-2.4% בתחזית הקודמת ל-1.7% בתחזית הנוכחית, כך שתהייה מתחת למרכז טווח היעד".