הוועדה המוניטרית בבנק ישראל צפויה להודיע היום (ב') שהריבית לא תפחת, כך מעריכים כלכלנים וגופים פיננסים. יחד עם זאת, העיניים נשואות לנגיד הבנק הפרופ' אמיר ירון שיפרסם היום את תחזית הבנק הרבעונית לתפקוד המשק הישראלי לאחר שתחזית קודמת פורסמה בחודש ספטמבר בעיצומה של המלחמה בעזה. בתחזית הבנק מעריך את מתווה הריבית, הצמיחה והאינפלציה.

בהחלטה הקודמת של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל בחודש נובמבר האחרון היא החליטה להוריד את הריבית ב-0.25% לשיעור שבו היא עומדת היום - 4.25%.

כל חברי הוועדה תמכו בהחלטה אך בסיכום הדיון צוין כי "מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה, לפעילות המשק, לאי הוודאות הגיאופוליטית ולהתפתחויות הפיסקליות" אמירה שפורשה בשוק כניצית וכזו שתומכת בהורדה מדורגת ואיטית. להערכת כלכלנים לא תהיה הורדה נוספת כעת כשהריבית בסוף השנה צפויה לעמוד על 3.5%-3.75%.

בשוק מעריכים: הריבית תרד רק בפברואר

בבנק מזרחי ציינו השבוע כי לקראת הודעת הריבית, "השוק הבין בנקאי בילה את השבוע שעבר בהסתברויות של קרוב ל-20% להורדה. זה נראה לנו גבוה". מצד שני ציינו בבנק, השקל חזק ברמה היסטורית וייסוף השקל מעלה את הרגישות של המדיניות המוניטרית לשער החליפין. או במילים אחרות: חוזקת השקל לעומת הדולר מתקרבת לנקודה שבה יתכן שבנק ישראל יתערב כדי להגן על הייצוא באמצעות הורדת ריבית.

בבית ההשקעות מיטב העריכו גם כן שהריבית לא תרד היום ושבנק ישראל צפוי להורידה רק בחודש פברואר. ואולם מסבירים שם כי הנימוקים רחוקים מלהיות חד משמעיים. הותרת הריבית ללא שינוי נתמכת על ידי האצה בביקושים ועל כן הבנק צפוי לעדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית. "האצה בצמיחה תוך גידול בביקוש הפנימי עשויים להגביר אינפלציה", הסבירו במיטב. בנוסף, הגרעון הממשלתי לתקציב גבוה ולא ברור אם יאושר, כשתקציב המשכי עלול להיות מרסן מדי. בנוסף, בשוק העבודה חסרים עובדים, האבטלה ברמה נמוכה מאוד ולקצב עליית השכר במגזר העסקי מתחזק באופן שעלול לדחוף את המחירים כלפי מעלה. בנוסף, שוק המניות עלה בצורה חדה ובמיטב ציינו כי זה מגביר חשש להתלהבות יתר.

הנימוקים התומכים בהורדת הריבית כוללים את ירידת האינפלציה לרבות התמתנות אפילו בסעיף הדיור, וציפיות האינפלציה של השוק והחזאים נמוכות. בנוסף, השקל ממשיך להתחזק באופן שפוגע בייצוא, ושוק הנדלן למגורים סובל מירידה במכירות ובמחירים כשהמשך המגמה מגביר סיכון למשבר בענף הבניה.

גם בבנק הפועלים סבורים שבנק ישראל לא יוריד את הריבית הפעם, וזאת על רקע שוק העבודה האדוק, השיפור במצב הכלכלי, המדיניות הפיסקאלית המרחיבה והתגברות אי הוודאות הגיאו פוליטית לרבות מערכה באיראן או מול חיזבאללה - כל אלו תומכים בהחלטה הצפויה. בנוסף מציינים בבנק הפועלים שבנקים מרכזיים במדינות מסוימות אפילו עשויים על פי התחזיות לחזור ולהעלות ריבית בשנה הנוכחית כך בשוודיה, אוסטרליה, קנדה ויפן.

במרכז: תחזית הריבית

בבית ההשקעות לידר העריכו שבנק ישראל ימתין עם הורדת הריבית לפברואר וציינו שם שהשוק יגיב במיוחד לתחזית הריבית שהבנק יעדכן היום ולמסיבת העיתונאים של הנגיד. גם בלידר הציגו טיעונים לכאן ולכאן וציינו שהחלטת הבנק לא תהיה פשוטה הפעם: כשבעד הורדת הריבית ציינו את הביקושים הערים, האינפלציה המתמתנת, התחזקות השקל ביותר מ-2% מאז החלטת הריבית האחרונה, פרמיית הסיכון של ישראל המשיכה לרדת, החלשות שוק הדיור והורדות הריבית של הפד. כנגד הורדת הריבית הפעם ציינו את הביקושים הערים, את שיעור האבטלה הנמוך, לחצי השכר בסקטור העסקי הסיכונים הגיאו פוליטיים וציינו שם ש"במשק שצומח בקצב מהיר יחסית ונמצא בתעסוקה מלאה, הורדת ריבית לא תתרום לפעילות הכלכלית ועלולה לגרום ללחצי אינפלציה".

בלידר מפנים את האצבע לנתון החשוב ביותר שיוצג היום: תחזית הריבית, שעודכנה לאחרונה בספטמבר. "המלחמה בעזה הסתיימה לפני הנחת התחזית (עד סוף רבעון א' 26') מאז פרסום תחזית זו, פורסמו נתוני צמיחה חזקים במיוחד ברבעון ג' עם צמיחה של 11% הנתונים השוטפים לגבי רבעון ד' מצביעים על המשך התרחבות. נתוני האינפלציה הפתיעו כלפי מטה (ספטמבר בעיקר) והשקל המשיך להתחזק".

עוד סבורים שם כי לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 3.75% בסוף רבעון ג' 26, הבנק צפוי להציג טווח של 3.5-3.75. תחזית של 3.75% תעביר מסר ניצי יותר לשוק לעומת תחזית של 3.5% שתעביר מסר יוני לשוק.

בלידר מעריכים שאומדן הצמיחה של השנה שעברה יעודכן מ-2.5 ל-3 אחוזים; תחזית הגרעון תרד מ-5.1 ל-4.5% ותחזית הגרעון לשנה הנוכחית תרד מ-4.3% ל-4.1% על רקע סיום המלחמה. גם תחזית האינפלציה להערכת לידר צפויה להתעדכן כלפי מטה ל-2% בסוף השנה על רקע הייסוף בשקל וירידה במחירי הנפט בעולם.