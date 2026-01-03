ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מה צפוי בהחלטת הריבית הקרובה - ועוד 4 כתבות על מצב השווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

מה צפוי בהחלטת הריבית של בנק ישראל - ועוד 4 כתבות על מצב השווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

דמי הניהול במאות קרנות נאמנות מתייקרים עם תחילת השנה • וורן באפט יורד מתחת לרדאר בברקשייר האת'וויי • השקל מתחזק והאינפלציה מתמתנת - אך בשוק לא צופים הורדת ריבית בשבוע הבא • וגם: הקשר הישראלי של המניה שהובילה את מדד S&P 500 השנה

דמי ניהול בקרנות נאמנות יעלו. איך אפשר להיערך? / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
קרנות נאמנות | ניתוח

קרנות הנאמנות לא מסתפקות ברווחים ושוב מעלות את דמי הניהול
חזי שטרנליכט 31.12.2025
וורן באפט. יישאר כיו''ר ובעל השליטה / צילום: Shutterstock
וורן באפט

אחרי 5,000,000% תשואה: החותם ותמרורי האזהרה שמשאיר באפט
בועז בן נון 31.12.2025
לאיזה כיוון ילך השקל? / איור: גיל ג'יבלי
שקל

השקל ברמות שיא. איך זה ישפיע על החלטת הריבית?
אסף זגריזק 31.12.2025
דיוויד גוקלר, מנכ''ל סנדיסק / צילום: ap, Don Feria
סנדיסק

זינקה 600%: המניה הכי טובה במדד S&P 500 השנה והקשר הישראלי
שירי חביב-ולדהורן 28.12.2025
עצמאים רבים לא מפקידים לפנסיה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
חיסכון פנסיוני | בדיקת גלובס

הטעות בנוגע לפנסיה שעלולה לעלות למאות אלפי עצמאים ביוקר
נתנאל אריאל 29.12.2025