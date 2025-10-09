נראה ששנת 2025 כותבת את הכללים של שוק ההון מחדש. כמעט בכל יום מסחר נשבר לאחרונה שיא חדש. מדד S&P 500 שבר כבר 32 שיאים מתחילת השנה, מטבעות הקריפטו ובראשם הביטקוין נסחרים במחירים גבוהים מאי פעם, והזהב מסנוור את המשקיעים כשעקף לראשונה את רף ה־4,000 דולר לאונקייה, פי 2 ממחירו לפני כשנתיים ורשם את השנה הטובה ביותר שלו מאז שנות ה־70. האם החגיגה הזו צפויה להימשך, או שאלו סימנים לבועה? מומחים בעולם מנסים להעריך.

● היכונו לשער דולר של 3 שקלים: עד לאן יתחזק המטבע הישראלי

● שלושה אקזיטים ו-13 השקעות: הקרן שזוללת כל חברת מזון אפשרית

מניות: יש עוד לאן לעלות?

המדדים המובילים בוול סטריט (דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק) נחלשו השבוע מעט אחרי מספר ימי עליות רצופים, אך הם קרובים לרמות השיא שלהם. מדד S&P 500 עלה ב־14% מתחילת השנה, וב־35% מאז השפל של אפריל. מדד הנאסד"ק עלה בכ־18% וטיפס בכמעט 50% מאז השפל של אפריל. האם אחרי עשרות שיאים השנה, לוול סטריט יש עוד לאן לעלות? המומחים הגדולים בעולם חלוקים.

ענקית ההשקעות בלקרוק מחזיקה בעמדה חיובית (משקל יתר) בנוגע לשוק המניות האמריקאי. בסקירה שפורסמה השבוע ציינו כלכלני בלקרוק שוק העבודה נותר חלש יחסית, מה שתומך בהורדות ריבית. לדברי כלכלני בלקרוק, "ההשבתה והמידע החסר לא מנעו מהשוק לתמחר עוד שתי הפחתות ריבית השנה. אנחנו מסכימים, בהנחה ששוק העבודה ימשיך להאט".

להערכתם, עוד גורם חיובי לשוק המניות הוא ההשקעות הגדולות ב-AI - בציוד טכנולוגי, תוכנה ודאטה סנטרים. בשורה התחתונה, כל עוד שוק העבודה ממשיך להתקרר - בבלקרוק ממליצים על שוק המניות.

גם רוברט אדוארדס, מנהל השקעות ראשי ב־Edwards Asset Management, חיובי בנוגע למניות. הוא העריך השבוע בוול סטריט ג'ורנל שמדד S&P 500 יגיע השנה ל־7,000 נקודות (עלייה של עוד 4.3%) - וזאת בשל שילוב של דוחות חזקים של החברות, והרבה כסף שנמצא מחוץ לשוק כרגע. לדבריו, "הרבה מהלקוחות שלי ספקניים בנוגע לעתיד - הם חושבים שהשוק נהדר אך מודאגים שזה עלול להיגמר", ועדיין, הוא נותר שורי.

ויש תחזית אחת ורודה במיוחד: בחודש שעבר, ג'וליאן עמנואל מ־Evercore ISI שמר על יעד בסיסי של 7,750 לשנת 2026, ואף נתן סבירות של 30% ל"תרחיש בועה" שיכול להביא את המדד לרמה של 9,000 כבר עד סוף השנה הבאה - שמשמעותה זינוק של 33%.

אבל לא כולם אופטימיים. באתר המשקיעים The Motley Fool מזהירים מפני ירידות חדות בשוק המניות ב־2026. בכתבה באתר הזכירו השבוע שלאחרונה אמר יו"ר הפד ג'רום פאוול שהמניות מוערכות במחירים גבוהים למדי (fairly highly valued), ונזכרו בבועת הדוט.קום. במקביל, במוטלי פול מציינים כי מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, אמר לפני מספר ימים כי בשלב מסוים יהיה "ריסט" בשוק. סולומון, שצוטט גם ב־CNBC, אמר שלאחר השיאים שהגיעו בזכות ה־AI, "לא אתפלא אם ב־12־24 החודשים הבאים נראה ירידה בשוקי המניות".

הזהב: "השוק קצת השתגע"

אבל נראה שלראשונה זה הרבה זמן, הזהב נוצץ יותר משוק המניות. אחרי עליות של 54% מתחילת השנה, דילוג משיא היסטורי אחד למשנהו, ושבירת רף ה־4,000 דולר לאונקייה רק השבוע - הנכס שנחשב היסטורית לדיפנסיבי, הפך לאגרסיבי. בעוד ששוקי המניות דווקא ברמות שיא, האי־ודאות הגדולה, בעיקר זו שמרחפת מעל הדולר, שולחת עוד ועוד משקיעים למקלט הבטוח של הזהב. המשקיעים חוששים מנושאים רבים: החל מעצמאות הפד, דרך השפעות המכסים על הסחר העולמי, ועד להשבתת הממשל.

בפייננשיאל טיימס מצאו גורם נוסף לעליות בזהב: FOMO - חרדת החמצה: "משקיעים חוששים להחמיץ תשואות וחוששים מאינפלציה, ולכן הם מוסיפים זהב לתיק". ניקי שילס, אנליסטית בחברת המסחר במתכות יקרות MKS, אמרה שם כי השוק "קצת השתגע". לדבריה, מה ששינה את חוקי המשחק היה זרימת כסף לקרנות סל, שהן כלי זול ופופולרי גם בקרב משקיעים פרטיים וגם בקרב מוסדיים. הזרימות נטו לקרנות מגובות הזהב הסתכמו ב־60 מיליארד דולר מתחילת השנה ומומחים הסבירו את הנהירה בהימור נגד הדולר.

ומה הלאה? בכתבה אחרת בפייננשל טיימס אמר מייקל היי, ראש מחקר סחורות בסוסייטה ז'נרל, כי "אין שום דבר קסום במספר 4,000 דולר - הדרך ממשיכה צפונה", וסטיבן מילר, אסטרטג השקעות ב־GSFM אמר ליאהו פייננס שמחיר הזהב עשוי להגיע ל־4,500 דולר באמצע השנה הבאה. עם זאת, בבלומברג ציינו השבוע שישנה עלייה בפרמיית הסיכון באפיקי השקעה שונים ובהם גם הזהב. אסטרטג תחום הזהב והמתכות ב־State Street, אקש דושי, אף הזהיר שפרמיות הסיכון של הזהב לא היו כה גבוהות מאז הימים הראשונים של מלחמת רוסיה־אוקראינה ב־2022.

איך אפשר להיחשף לזהב? למשקיע הפרטי יש מספר דרכים להיחשף לזהב. הדרך הקלה ביותר היא לקנות קרן שעוקבת אחר מחיר הזהב - קרן סל או קרן מחקה. בכך מקבלים מעקב נזיל אחר הזהב ונהנים מהאפסייד כשהוא עולה. קרנות כאלה למשל הן GLD או GLDM. הקרנות נחלקות לכאלה שקונות פיזית זהב על מנת "להתכסות", ואחרות שעושות זאת דרך חוזים עתידיים - כך שלפעמים יש הבדלים מסוימים בין המחירים בקרנות. דרך נוספת להיחשף לזהב היא באמצעות השקעה במניות של חברות כרייה או קרן שכוללת חברות כאלה. בין היתר ניתן להזכיר את מניות AngloGold ו-Gold Fields שכל אחת מהן עלתה ביותר מ־200% מתחילת שנת 2025. השקעה במניות אלה שונה מהשקעה בזהב עצמו משום שיש עליהן השפעות נוספות, אך המגמה אמורה להיות דומה. רכישת זהב ישירות, מסבירים מומחים, פחות מומלצת למשקיע פרטי בשל עלויות האחסון והביטוח. למשקיע הפרטי יש מספר דרכים להיחשף לזהב. הדרך הקלה ביותר היא לקנות קרן שעוקבת אחר מחיר הזהב - קרן סל או קרן מחקה. בכך מקבלים מעקב נזיל אחר הזהב ונהנים מהאפסייד כשהוא עולה. קראו עוד

הביטקוין: הכירו את "Uptober"

בדומה לשוק המניות, גם הביטקוין, מטבע הקריפטו הגדול ביותר, נחלש השבוע מרמות השיא אליו הגיע השבוע - מעל 126 אלף דולר. בשוק מדברים על Uptober - נטיית המטבע לעליות בחודש אוקטובר, היסטורית, והמשקיעים מקווים שגם השנה ניתן יהיה להצדיק את המונח הזה.

ניק ראק, מנהל ב־LVRG Research, אמר ליאהו פייננס כי בעוד שהביקוש מצד מוסדיים דחף לדבריו לשיאים בביטקוין, יש חשש מהפתעות. יש מומחים שמעריכים שה"בריחה" של משקיעים לכיווני הקריפטו והזהב נובעת ממה שנקרא Debasement Trade - כלומר רצון לגדר את ההשקעה מפני שחיקה של מטבעות ובעיקר הדולר בטווח הארוך. במקרה הזה, בעיקר ביחס לדולר - שבעבר נתפס כמקלט הבטוח המשמעותי - וזאת על רקע החשש מחוב ממשלתי ומעצמאות הפד. קן גריפין, מנכ"ל Citadel, אמר לבלומברג שהוא מוטרד מהמגמה הזו של "דה־דולריזציה".

ברויטרס צוטט השבוע אנתוני פומפליאנו, מייסד ומנכ"ל Professional Capital Management שהביע גישה חיובית במיוחד על ביטקוין: "אם אתה לא יכול לנצח אותו, אתה חייב לקנות אותו. אני חושב ש־12 השבועות הבאים יהיו מהנים מאוד למחזיקי ביטקוין". בג'יי.פי מורגן בחנו את הביטקוין ביחס לזהב ומצאו שהסיכון היחסי בו פחת, וכי מחיר הביטקוין צריך להגיע ל־165 אלף דולר.

לעומת זאת, באתר המשקיעים Seeking Alpha כתבו בשבוע שעבר שזהו "הראלי שלקראת הנפילה בביטקוין". אמנם הם העריכו שהמטבע יוכל להגיע קרוב ל־150 אלף דולר, אך הסיכונים בשוק מצביעים על כך שיהיה נכון להפחית חשיפה אליו.