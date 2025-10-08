האיש שהוביל בעבר את רשת שופרסל מקים קבוצת מזון גדולה. רגע לפני כניסת חג הסוכות נודע כי קרן ההשקעות גרין לנטרן, בראשות ריצ'י האנטר, חתמה על הסכם לרכישת יצרנית הצ'יפס הקפוא תפוגן תמורת 507 מיליון שקל, יחד עם שותפים (חלקה של הקרן צפוי לעמוד על כחמישית מסך הרכישה).

● הבורסה בצעד חריג: מבקשת את תגובת הציבור להשקת מדד נדל"ן "פרימיום"

● ניתוח גלובס | "במילה אחת - וואו": אלו היו תשעה חודשים מדהימים לשווקים. חוץ ממסלול אחד

● התשואה שעשה היכתה את המדדים שנים. אלו עצות ההשקעה שלו

תפוגן שולטת על 41% משוק הצ'יפס הקפוא בישראל, ומחזור ההכנסות שלה במחצית הראשונה של השנה עמד על יותר מ-180 מיליון שקל, עלייה של 17% ביחס למחצית המקבילה ב-2024. המוכרת המרכזית בעסקה היא חברת ההחזקות קרור של שלמה רודב ורוני גת, המחזיקה ב-37.7% ממניות תפוגן (לצד החזקתה המרכזית בחברת המשקאות יפאורה). בגין מכירת תפוגן, שתניב לה 207 מיליון שקל, צפויה קרור לרשום רווח הון בסך כ-192 מיליון שקל לפני מס. בעקבות הדיווח על המכירה עלתה מניית קרור בכ-4% ומשקפת שווי של 1.1 מיליארד שקל.

עסקת המכירה של תפוגן בוצעה בתיווך ברק קפיטל חיתום, בניהולו של צביקה מנס, והיא כפופה לאישור רשות התחרות. אם תצא לפועל, זו תהיה אחת הרכישות הגדולות של גרין לנטרן, קרן ההשקעות שהוקמה בשנת 2014 על ידי האנטר ושני שותפיו, יוסף עליאש ודניאל בן רעי, אשר מתמחה בתחומי המזון והקמעונאות. טרם הקמת הקרן שימש האנטר כמנהל העסקים הראשי של רשת שופרסל ולאחר מכן כמנכ"ל חברת הפרסום מקאן.

גרין לנטרן, שמנהלת כיום השקעות של 1.7 מיליארד שקל, וגייסה בעיקר ממשקיעים מוסדיים, מתמקדת בהשקעה בחברות המוכרות לצרכן הסופי, וזאת במטרה להשביח ולמכור אותן אחרי כ-10 שנים. היא מחפשת חברות צומחות או שעשויות להוות פלטפורמה לצמיחה או למיזוג חברות נוספות, ועל פי הערכות בשוק התשואה השנתית שהיא מייצרת על השקעותיה (IRR) עמדה עד היום על כ-25%.

אפשר להבין את הכיוון של הקרן גם לפי החברות שהיא רוכשת, המתאפיינות בגודל בינוני, כשההנחה היא ששם טמונות הזדמנויות גדולות יותר מאשר בחברות הענק. כך, רכשה גרין לנטרן לאורך השנים את השליטה במחלבות גד , גלידות פלדמן, חברת הנקניקים מעדני יחיעם, יצרנית המשקאות פרי ניב, חברת המאפה הצרפתי ורשת הקונדיטוריות שמו. החזקה קטנה יותר (33%) יש לה בחברת פטריות מרינה. לאחרונה הקרן גם נמצאת בשלבי רכישה של 50% מקונדיטוריית ביסקוטי תמורת 250 מיליון שקל, וגם במקרה הזה, כמו בתפוגן או מחלבות גד לפניה, המהלך יתבצע בעזרת שותפים.

"מוצר בסיסי כמו בנקים"

גורם בשוק מציין בשיחה עם גלובס כי "ניתן לראות עד כמה גרין לנטרן מאמינה במשק הישראלי ורואה בו הזדמנות. גידול האוכלוסיה המהיר כאן, הגבוה בעולם המערבי, לצד העובדה שאין חברות מזון רבות שנסחרות בבורסה, הופכים את התחום לכר פורה להזדמנויות". לדברי הגורם, "ההנחה היא שבעתיד הקרוב יונפקו בבורסה המקומית עוד חברות מזון (לאחר מחלבות גד ובלדי בשנה האחרונה, נ"א). בחו"ל, למשל בארה"ב ובבריטניה, כל חברות המזון מונפקות בבורסה ואילו בישראל רק חלק קטן".

אותו גורם משווה את התחום לבנקים: "כמו שהבנקים זה מוצר בסיסי וכל הגופים הגדולים מונפקים, כך יקרה גם במזון, כשבקרוב כנראה יונפקו תנובה וסוגת. עד עכשיו למשקיעים בארץ לא הייתה חשיפה לחברות מזון, אך בשלוש השנים הקרובות זה הולך להשתנות".

החזקות נוספות שיש לקרן בתחום הקמעונאי אך לא בעסקי המזון, הן: 3% ממניות חברת התקשורת סלקום (החזקה שנרכשה במסגרת העברת השליטה בסלקום לידי קרן פורטיסימו של יובל כהן ב-2024); 80% מחברת מערכות השינה הולנדיה; ו-50% מחברת האופנה 911 (בעלת רשת החנויות סטורי).

ריצ'י האנטר, מבעלי קרן גרין לנטרן / צילום: יונתן בלום

13 השקעות, 3 אקזיטים

בסך הכול ביצעה עד היום גרין לנטרן 13 השקעות (לא כולל תפוגן), וביצעה אקזיט (מלא או חלקי) בשלוש מהמוקדמות שבהן - רשת מכוני הכושר הולמס פלייס (בה האנטר עדיין משמש כיו"ר ומחזיק מניות באופן אישי), מחלבות גד ורשת המרכולים סופר קופיקס.

את הרווח הגדול ביותר רשמה הקרן מהשקעתה במחלבות גד, שאותה הובילה בחודש שעבר להנפקה לפי שווי של 935 מיליון שקל אחרי הכסף. הקרן רכשה מחצית ממניות המחלבות של עזרא כהן לפני עשור, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל בלבד (ובהמשך מכרה חלק מהחזקותיה למגדל ביטוח ולדיסקונט קפיטל). בהנפקה בספטמבר מכרה הקרן את רוב מניותיה ב-70 מיליון שקל, ונותרה להחזיק ישירות ב-9% מהמניות, כשהיא רושמת ככל הידוע תשואה של פי 4 על השקעתה (רווח של מעל 200 מיליון שקל).

ברשת הולמס פלייס, שאותה הובילה גרין לנטרן להנפקה עוד ב-2017, מכרה הקרן את מניותיה בשנת 2023 ברווח של כ-85 מיליון שקל (גם כן פי 4 על ההשקעה). מנגד סופר קופיקס הייתה השקעה פחות מוצלחת, וממנה נפרדה לטובת רמי לוי בהפסד של 15 מיליון שקל.

תשלום בשני שלבים

ובחזרה להשקעתה הנוכחית של גרין לנטרן: תפוגן, העוסקת בייצור ושיווק של טוגני תפוחי אדמה וירקות קפואים אחרים, הוקמה בשנת 1972 ופעלה כאגודה שיתופית בבעלות שורה של קיבוצים ומושבים בנגב המערבי. בשנות ה-90 נמכרה השליטה בה לקרור ולאיש העסקים שלמה שרון. בשנת 2005 השלימה תפוגן מיזוג עם מתחרתה הגדולה תופאפ, ומאז היא מוחזקת במשותף בידי קרור (38%), משפחת שרון (36%) ובעלי תופאפ, רינה פורת, רן פלס וישראל אדלר (26%).

בשנת 2015 ביקשו שרון ופורת למכור את החזקותיהם בתפוגן, ככל הידוע לקרן הפרייבט אקוויטי קדמה, לפי שווי של 250 מיליון שקל. אלא שניסיון זה לא צלח עקב התנגדות קרור והוביל לסכסוך בין השותפים שפנו לבית המשפט, שפסק לבסוף לטובת רודב וגת. בשנת 2021, בעיצומו של גל ההנפקות בבורסה המקומית, בחנו הצדדים אפשרות לבצע הנפקה ראשונית (IPO) של מניות תפוגן בבורסה בת"א, מהלך שלא יצא לבסוף לפועל.

בעסקה הנוכחית תשולם התמורה למוכרים בשני שלבים: 400 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, ו-107 מיליון השקל הנותרים ישולמו בתום שנה ממועד השלמתה. לצורך הבטחת תשלום זה, יירשם לטובת קרור שיעבוד על מניות תפוגן. עוד נקבע בהסכם כי המועד האחרון להשלמת העסקה הוא 31 בדצמבר השנה, אבל אם עד אותו יום לא יתקבל אישור מהממונה על התחרות, תהיה הארכה אוטומטית עד ל-31 במרץ 2026. עוד הוסכם כי אם מועד ההשלמה יחול לאחר סוף 2025, התמורה תגדל בסך של 150 אלף שקל לכל יום.

תפוגן הכניסה יותר מ-180 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, עלייה של 17% ביחס למחצית המקבילה בשנה שעברה. הרווח הנקי קפץ ב-26% לסכום של 18.6 מיליון שקל.