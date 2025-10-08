בצעד מעניין שנוקטת הבורסה הבוקר (ד'), היא שואלת את הציבור בנוגע להשקה אפשרית של מדד מניות בתחום הנדל"ן. הבורסה מציעה להשיק לפי ההודעה שפורסמה הבוקר, "מדד נדל"ן 'פרימיום' אשר יתאים לאופי ההשקעות של המשקיעים המוסדיים ואשר בהשראתו של מדד ת"א-35, יכלול את מניותיהן של 35 החברות הגדולות במדד ת"א-נדל"ן".

הבורסה קצבה לציבור כשבועיים וחצי (עד ל-26.10) להתייחס לרעיון. בין השיקולים שמובילים לפניית הבורסה להתייחסות הציבור, נמצא השיקול של שימוש במדד הנדל"ן החדש כבסיס לנגזר. משום ששם עשויים להרחיב בהקשר זה את סל החוזים העתידיים והנגזרים.

בבורסה מציינים כי שווי השוק של 89 חברות הנדל"ן הציבוריות שנכללות במדד ת"א-נדל"ן עומד על 273 מיליארד שקל. אבל אם מתמקדם ב-35 החברות הגדולות מביניהן שיעמדו בסטנדרטים של המדד החדש, הרי ששווי השוק המצרפי שלהן עדיין גבוה ועומד על כ-217 מיליארד שקל. כלומר למרות שמדובר ב-40% בלבד ממספר המניות שנכללות במדד ת"א-נדל"ן, והשווי המצרפי במדד הפרמיום הפוטנציאלי יהווה כ-80% משווי כלל המניות במדד ת"א-נדל"ן.

כמו כן מוצע כי תנאי הסף והתחלופה במדד ת"א נדל"ן 35, יהיו זהים לאלו של ת"א-35. כך שיהיו בו דרישות מחמירות יחסית לשיעור החזקות הציבור במניה. שיעור זה יהיה לא פחות מ-30%, כאשר תינתן הקלה למניות שטרם חלפו שנתיים ממועד רישומן למסחר (הן יגרעו בהמשך אם לא יעמדו במועד הרלוונטי בתנאי זה). זאת לצד תנאים נוספים.

מדדי הנדל"ן בצמרת התשואות השנה

בבורסה פועלים כיום שלושה מדדי מניות עיקריים בתחום הנדל"ן, מדד ת"א-נדל"ן, שכולל כאמור את כלל החברות בתחום. ממנו "פוצלו" שני מדדים שונים, האחד הוא מדד ת"א-בנייה שכולל את ענקיות הבנייה למגורים כמו דמרי, ישראל קנדה, פרשקובסקי, אזורים ועוד. בנוסף קיים מדד ת"א מניב-ישראל ות"א מניב-חו"ל, כל אחד מהם כולל מניות של חברות ציבוריות בתחומי הנדל"ן המניב, כמו ענקיות הקניונים עזריאלי ומליסרון.

מתחילת השנה מדדי הנדל"ן לא היו בצמרת המצטיינים של הבורסה, בין היתר לנוכח סביבת הריבית הגבוהה שמייקרת את המשכנתאות ומכבידה על הקבלנים, וגם מייצרת תשואה אטרקטיבית יותר למשקיעים על פני חלופות של נדל"ן מניב. מדד ת"א-בנייה עלה ב-6.6%, בזמן שמדד ת"א-35 עלה ב-34%. ואילו מדד ת"א מניב-ישראל עלה ב-22%, ומדד ת"א מניב-חו"ל ירד ב-3%- בשנת 2025 והוא חריג לשלילה בין מדדי המניות של הבורסה התל אביבית. באשר למדד ת"א-נדל"ן הוא רשם תשואה מכובדת יותר של 17% מתחילת השנה, אך עדיין היא כמחצית מתשואת מדד הדגל המקומי.