הגאות העצומה בבורסה בתל אביב משחקת גם לידי הבכירים שלה, שמימשו היום (א') אופציות ומכרו מניות בעקבות זאת במעל ל-70 מיליון שקל. הבורסה, בניהולו של איתי בן זאב, דיווחה ביום שני האחרון כי שבעה בכירים, בהם יו"ר הבורסה, הדוברת וסמנכ"לים בכירים אחרים, מימשו אופציות למניות שברשותם ומכרו לאחר מכן מניות, תוך שהם מנצלים את הגאות המרשימה במניית הבורסה עצמה.

שבעת הבכירים מכרו ביחד כמעט מיליון מניות (979 אלף מניות) לפי שער של 74 שקל למניה. בין המממשים נמצא יו"ר הבורסה, פרופ' יוג'ין קנדל, שמכר 137 אלף מניות בתמורה ל-10 מיליון שקל, ובין המממשים בסכומים הגדולים ביותר נמצאת אורלי גרינפלד, סמנכ"לית בכירה ומנהלת מחלקת הסליקה שמכרה מניות ב-14 מיליון שקל, וכן יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת המסחר בבורסה שמכר מניות בסכום דומה.

עוד מכר מניות, אורי שביט, סמנכ"ל בכיר ומנהלת מחלקת טכנולוגיות, מידע ותפעול שמימש 171 אלף מניות ומכר אותן תמורת 12.7 מיליון שקל. ברשימה נמצאת גם דוברת הבורסה, לירן גורדון, שמכרה 115 אלף מניות בתמורה ל-8.5 מיליון שקל, וכן יהודה בן עזרא, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת הכספים והמינהל שמכר מניות ב-7.4 מיליון שקל. עוד במממשים נמצא שריה אורגד שמכר מניות ב-5.7 מיליון שקל.

עלייה של 364% תוך שלוש שנים

הבכירים ניצלו גאות עצומה במניית הבורסה שעלתה בכ-130% בשנה האחרונה. הבורסה נסחרת לפי שווי שוק של 7.2 מיליארד שקל, והבכירים במידה רבה אחראים להצלחה העצומה שלה. בשלוש השנים האחרונות עלתה המניה ב-364%. מאז תחילת השנה ניצלה קרן הגידור מניקיי האוסטרלית את העליות גם כן ומכרה את מרבית החזקותיה בשלושה סבבים.

המימושים של בכירי הבורסה החמיצו עוד קצת "שוונג" במחיר המניה. הם מכרו את המניות בשער של 74 שקלים בשבוע שעבר, והיום חתמה המניה כבר בשער של 78.5 שקלים. כלומר - אם היו מחכים שבוע היו זוכים בתוספת של עוד 4.3 מיליון שקל למימוש (לכל מי שמכר באופן מצרפי).

כמו כן, בעקבות המימושים של קרן מניקיי, אין כיום בעל עניין בבורסה שמחזיק במעל ל-5% ממניותיה. היחידי שמחויב לדווח לפי הוראות התקינה על היקף החזקותיו הוא המנכ"ל בן זאב, שמחזיק בנתח של 3.7% ממניות הבורסה. שווי מניותיו כיום עומד על 261 מיליון שקל.