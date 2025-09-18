קרן מנייקי האמריקאית מוכרת את כל החזקותיה במניות הבורסה בתמורה ל-400 מיליון שקל. במכירה הנוכחית הקרן רושמת תשואה פנומנלית של 1,275% על השקעתה בתוך 7 שנים. בניגוד לאירועים קודמים של מכירת מניות הבורסה, שבהם המוסדיים הישראלים השתתפו ברכישה, הפעם רוכשי המניות היו גופים זרים.

מניקיי היא בעלת המניות הגדולה בבורסה בת"א, המתנהלת ללא גרעין שליטה. היא רכשה כ־20% ממניות הבורסה באוגוסט 2018 תמורת 110 מיליון שקל (לפי שווי חברה של 550 מיליון שקל בלבד). זאת כחלק ממהלך שהוביל המנכ"ל בן זאב להוצאת רוב מניות הבורסה מידי הבנקים, והעברתן לידי בעלי מניות זרים והציבור.

מוקדם יותר השנה מכרה מנייקי 4.82% ממניות הבורסה לבורסה לניירות ערך עצמה תמורת כ-200 מיליון שקל, במהלך שגרר ביקורת ציבורית ואף הליך משפטי. זאת, בטענה שהבורסה הדירה את הציבור מהמהלך.



קרן אוסטרלית מסתורית

מניקיי פרטנרס היא קרן גידור שהמידע על השקעותיה אינו רב. בעבר דווח כי היא מתמחה בהשקעות במניות של בורסות ברחבי העולם. הקרן מאוגדת בארה"ב ומשרדיה ממוקמים בשדרות מדיסון במנהטן. את מניותיה בבורסה בארץ היא מחזיקה באמצעות קרן העונה לשם "מניקיי גלובל אופורטיוניטיס". היקף הנכסים המנוהלים בידי קרן זו, לפי דיווח לרשויות בארה"ב אשתקד, עמד על 403 מיליון דולר.

המסתורין סביב מניקיי מתגבר כשגולשים לאתר האינטרנט שלה, שנראה כי לא התעדכן מאז הקורונה. באתר מדווח בעיקר על עסקת ההשקעה במניות הבורסה בת"א. כן מתוארת אסטרטגיית ההשקעות של הקרן כ"מיקוד בהשאת תשואה ארוכת טווח למשקיעים, תוך שימוש בגישה אופורטוניסטית להשקעות".

מייסד קרן מניקיי הוא שיין פיינמור, אוסטרלי המוגדר על פי הדיווחים בארה"ב כשותף מנהל וכמנהל השקעות ראשי. שותף נוסף בקרן הוא סלאח סעאבנה (56), אזרח ישראלי המתגורר בארה"ב ומכהן כדירקטור בבורסה בת"א. לסעאבנה תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, תואר דומה מאוניברסיטת ג'ורג'טאון בארה"ב, ובנוסף יש לו תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה.

פיינמור (55) ייסד את הקרן בשנת 2008. בעמוד הלינקדאין הפרטי שלו הוא מוצג כבעל 30 שנות ניסיון בשווקים הפיננסיים באוסטרליה, ארה"ב ובריטניה בתחומי מסחר מרובה־אסטרטגיות, ארביטראז' והשקעות. קודם לייסוד מניקיי, שימש פיינמור בתפקידים שונים בשלוחה האוסטרלית של בנק ההשקעות השוויצרי UBS. יש לו תואר ראשון במסחר, חשבונאות ומימון מאוניברסיטת סידני (UNSW).

בכתבה שפורסמה בגלובס בעת ההשקעה של מניקיי במניות הבורסה בת"א (2018), נכתב כי אחד המשקיעים הבולטים במניקיי הוא איש העסקים היהודי־אוסטרלי, פרנק לואי (90). לואי, משקיע תומך ישראל, הוא ניצול שואה שהתגורר בארץ ואף לחם במלחמת העצמאות בחטיבת גולני. בהמשך עבר להתגורר באוסטרליה והקים אימפריה של מרכזים מסחריים (קניוני ווסטפילד). הונו מוערך על ידי פורבס ב־6.5 מיליארד דולר.