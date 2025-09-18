מעל מיליארד וחצי שקל: אמפא השלימה גיוס חוב ענק

אמפא השלימה גיוס חוב ענק בהיקף של 1.75 מיליארד שקל. החברה, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמימון, ומנהלת בין היתר את פעילות השכרת המשרדים של WeWork בישראל, גייסה את הסדרה עם ביקושים עודפים של 2.2 מיליארד שקל. הגיוס קיבל דירוג AA מחברת S&P מעלות, כאשר שיעור הריבית השנתית שנקבעה בגיוס עמד על 3.32% צמוד מדד (אפקטיבית, כ-6.3% לפי קצב האינפלציה השנתי).

בכוונת אמפא, המנוהלת על־ידי זהר לוי, להשתמש בכספים שגייסה לפירעון הלוואות שנטלה, תוך חיסכון ניכר בעלויות המימון. באמפא מסרו עוד כי שם רואים בביקושים הגבוהים הבעת אמון בחברה שהונפקה רק בחודש יולי האחרון, ובחוסנה הפיננסי. בראיון שהעניק לוי לגלובס, בסוף יולי האחרון, העריך כי החלה התאוששות בענף ההייטק, שמובילה להתגברות הביקושים בשוק המשרדים. אמפא השלימה הנפקת מניות ראשונית לציבור בהיקף של כ-600 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל (אחרי הכסף), אחת ההנפקות הגדולות בבורסה בשנים האחרונות.

על־פי הדיווח שהוציאה החברה, היא גייסה סדרה אחת של אג"ח ללא שיעבודים, במשך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.3 שנים ובהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל. בגיוס השתתפו מרבית הגופים המוסדיים הגדולים בארץ, ובכללם הפניקס, מגדל, ילין לפידות, כלל ביטוח, מיטב, מור, מנורה, הראל, אלטשולר, אי.בי.אי., איילון, אנליסט ואחרים. באמפא אומרים כי הסכום שגויס ישמש ברובו לפירעון הלוואות קיימות של החברה שניטלו כנגד נכסי הנדל"ן המניב שבבעלות החברה. המפיצים בהנפקה היו לידר הנפקות (1993) בע"מ, אקטיב חיתום ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ.

ההנפקה של אמפא חשפה לראשונה לציבור את נתוניה של WeWork ישראל. החברה מפעילה 14 מתחמים של חללי העבודה של החברה בארץ, תשעה מהם בתל אביב, בשטח כולל של 102 אלף מ"ר, הכוללים מעל 15 אלף עמדות עבודה. בשנה החולפת, עמדה התפוסה הממוצעת במתחמים על כ־81%, לעומת 92% בשנת 2022.

המניה עלתה ב-8% מאז ההנפקה

אל תחום חללי העבודה הגיעו המנכ"ל של אמפא זהר לוי לגמרי במקרה. בשנת 2014, כשחברת חללי העבודה המשותפים שהקים אדם נוימן בארה"ב הייתה בחיתוליה, נפגש לוי עם בנג'י זינגר, מי שהיה מנכ"ל WeWork ישראל, שהתעניין בהשכרת שטחים בבניין של החברה בהרצליה. לדברי לוי, כששמע על הרעיון, "האוזניים שלי נעמדו". ואכן כעבור מספר חודשים הקימו יחד את הסניף הראשון של החברה מחוץ לארה"ב, ברחוב דובנוב בתל אביב.

אמפא הוקמה עוד בימי ארץ ישראל המנדטורית (בשנת 1937), והיא פעלה בעיקר בתחום התעשייה. בשנת 1998, עם רכישת השליטה בחברה, גיבשה הנהלת אמפא אסטרטגיה חדשה, במסגרתה נמכרו תעשיות המוצרים הלבנים, והשטחים שהתפנו נוצלו להקמת פרויקטי נדל"ן.

כאמור, אמפא הונפקה בקיץ האחרון ומנייתה החלה להיסחר ב-14 ביולי. מאז ההנפקה, עלתה המניה בכ-8%, למחיר המגלם לחברה שווי שוק של 3.2 מיליארד שקל. החברה נמצאת בשליטה משותפת (בחלקים שווים) של קבוצת פוגל (יו"ר החברה שלומי פוגל, שוקי וולף ותולי צדר) ומשפחת נקש.