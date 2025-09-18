ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיכפל

מכונת האקזיטים של פורמולה מאטה: חתכה את מחיר מניית מיכפל ב-17% בהנפקה כדי לעמוד ביעד הגיוס

אחרי סדרת אקזיטים מרשימים, חברת התוכנה פורמולה בניהולו של גיא ברנשטיין נאלצה לדלל את עצמה כדי לעמוד בגודל הגיוס בהנפקת מיכפל שהושלמה הלילה • מיכפל גייסה 300 מיליון שקל, בדיוק כפי שתכננה לגייס, אך שווייה ירד ל-770 מיליון שקל (לפני הכסף), חלף תכנון מקורי לשווי של 900 מיליון שקל

חזי שטרנליכט 10:32
גיא ברנשטיין, מנכ''ל פורמולה / צילום: יח''צ
גיא ברנשטיין, מנכ''ל פורמולה / צילום: יח''צ

חברת התוכנה פורמולה בניהולו של גיא ברנשטיין, שרשמה סדרת אקזיטים מרשימים השנה, נאלצה לדלל את עצמה כדי לעמוד בגודל הגיוס בהנפקת מיכפל שהושלמה הלילה. פורמולה היא בעלת השליטה במיכפל, ובליל רביעי השלימה את הנפקת המניות הראשונית (IPO) שלה לציבור.

"היינו צריכים מניות בשווי מיליארד שקל": למה הבורסה חיכתה שנתיים להשקת מדד ביטחוני?
ההנפקה החדשה שמקדמת פורמולה תייצר שתי מיליונריות חדשות

מיכפל גייסה סכום של 300 מיליון שקל, בדיוק כפי שתכננה לגייס. אך לשם השגת המטרה הוגדל מספר המניות שהונפק, ונחתך מחיר ההנפקה. פורמולה נאלצה להגדיל את מספר המניות שמנפיקה מיכפל לציבור מ-4.2 מיליון מניות ל-4.9 מיליון מניות, תוך חיתוך של המחיר למניה בשיעור של 17% ל-61.1 שקל (לעומת 71.64 שקל בתכנון המקורי). שווייה של מיכפל ירד ל-770 מיליון שקל (לפני הכסף), חלף תכנון מקורי לשווי של 900 מיליון שקל.

כתוצאה מהדילול, שיעור החזקתה של פורמולה לאחר ההנפקה יעמוד על כ-70% ממניות מיכפל, למול החזקה של 72% לפי התכנון הקודם.

את ההנפקה הובילה חברת ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות, כאשר בנק מזרחי טפחות שימש בתור רכז ההנפקה.

מיכפל, המנוהלת על-ידי תמי אוחנה-קול, הוקמה בשנת 1983. החברה מספקת שורה של פתרונות תוכנה בתחום משאבי האנוש (שכר, גיוס, נוכחות וכו'), וכן בתחום הייעול וניהול תהליכים עסקיים. מאז הרכישה בידי פורמולה צמחה החברה באמצעות מספר דו-ספרתי של מיזוגים ורכישות.

המנכ"לית תמי אוחנה-קול תחזיק ב-378 אלף מניות של מיכפל, כ-2.16% מהחברה. שוויין לפי מחיר ההנפקה יעמוד על 23 מיליון שקל. מאיה שטרית, סמנכ"לית הכספים, תחזיק ב-0.72% ממניות החברה, 126 אלף מניות, אשר שוויין יעמוד על 7.7 מיליון שקל.

אקזיט שלישי תוך שנה

עבור חברת התוכנה פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, מדובר באקזיט שלישי שהיא רושמת בשנה החולפת. זאת לאחר שבסוף השנה שעברה השלימה את הנפקת חברת התוכנה הביטחונית טיאסג'י (TSG) שבשליטתה לפי שווי של 462 מיליון שקל. שווי ההחזקות החברה בטיאסג'י (42%) עומד כיום על כ-345 מיליון שקל, לאחר שבשנת 2016 רכשה מחצית ממניות החברה תמורת פחות מ-100 מיליון שקל. כלומר, היא מורווחת ביותר מ-200 מיליון שקל על הנייר.

אקזיט מרשים אחר של פורמולה היה מכירת חברת-הבת סאפיינס, ספקית פתרונות טכנולוגיה לתחום הביטוח, לידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית אדוונט לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר. עסקה זו, שנחתמה באוגוסט, תוביל את פורמולה לרווח של 775 מיליון דולר בדוחות השנתיים. פורמולה גם תמשיך להחזיק ב-19% ממניות סאפיינס.

לפי דיווחי מיכפל, בהקצאת המניות למוסדיים שבוצעה כחלק מההנפקה השתתפו גופי ביטוח, גמל ופנסיה, קרנות נאמנות ומספר תאגידים עם הון עצמי של מעל ל-50 מיליון שקל. התמורה שתתקבל בקופת מיכפל לאחר הוצאות החיתום והוצאות אחרות תעמוד על 289 מיליון שקל.