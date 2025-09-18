בעוד שלושה שבועות ימלאו שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", תקופה שבה בלט לחיוב סקטור אחד מעל היתר - המניות הביטחוניות המקומיות. הללו הוסיפו לערכן מאות אחוזים במהלך התקופה, בעקבות הגידול העצום בביקושים שהוביל לזינוק בהכנסות, ברווחים ובצבר ההזמנות שלהן.

ולמרות ש"הביטחוניות" הפכו ללהיט ענק בקרב המשקיעים המקומיים במהלך השנתיים הללו, הבורסה בת"א לא השיקה עד היום מדד על מניות התחום. אלא שכעת, זה עומד להשתנות. הבורסה הודיעה ביום רביעי כי בתחילת חודש נובמבר יושקו שני מדדי מניות חדשים, אחד מהם, ת"א ביטחוניות, יכלול כ־20 מניות בשווי שוק כולל של 110 מיליארד שקל.

בבורסה לא פירטו את רשימת השמות המלאה של החברות שיכללו במדד, כאשר הקריטריונים לכך הם סיווג ענפי של המניות (ביטחוניות או תעשייה/טכנולוגיה) ולפחות מחצית מההכנסות מהסקטור הביטחוני־צבאי. תקרת המשקל למניה בודדת במדד תעמוד על 10% ממנו.

המדד החדש יכלול בראש ובראשונה את מניותיה של ענקית הענף, אלביט מערכות , המפתחת ומייצרת מגוון רחב של מוצרים בטחוניים (מכטב"מים, דרך חימושים שונים ועד מערכות מכ"מ). שווי השוק של החברה עומד כיום על כ־77 מיליארד שקל, לאחר זינוק של כמעט 130% בשנה החולפת. כך שהיא תהווה מעל למחצית השווי של החברות שיכללו במדד החדש.

מי שעוד תיכלל בו היא יצרנית המצלמות לרחפנים וכטב"מים נקסט ויז'ן , ששווי השוק שלה כבר עומד כיום על 12 מיליארד שקל. נקסט ויז'ן הונפקה ביוני 2021 ומאז מנייתה עלתה ביותר מ־2,600% (כמעט 600% מאז פרוץ המלחמה בעזה). בתחילת השבוע השלימה נקסט ויז'ן גיוס הון פרטי, בעיקר ממשקיעים זרים, בהיקף של 414 מיליון דולר.

שוויין המצרפי של אלביט ונקסט ויז'ן יהווה כ־80% משווי החברות שיכללו במדד הביטחוני, כשיתרת השווי תתחלק בין עוד 18 מניות. מי שעוד תהייה ודאי במדד היא מניית ארית תעשיות , יצרנית המרעומים לפגזים שסיפקה תשואה של מעל 2,000% מתחילת המלחמה ונסחרת בשווי של 4.7 מיליארד שקל. גם מניית עשות אשקלון , שמייצרת חלפים למטוסים לצד מערכות לרכב קרבי משוריין ועלתה בקצת יותר מ־300% מאז פרצה המלחמה לשווי שוק של 1.8 מיליארד שקל.

שמות נוספים שצפויים להיות במדד החדש הם אלה של חברת מנועי המטוסים מנועי בית שמש , הנסחרת בשווי של 5.8 מיליארד שקל לאחר עלייה של יותר מ־600% מתחילת המלחמה ואימקו , יצרנית מערכות חשמל לטנקי מרכבה, שמנייתה זינקה ביותר מ־700%, לשווי של מעל ל־400 מיליון שקל.

בשוק מעריכים: תעודת סל כבר בדרך

במדד ת"א ביטחוניות לא יהיה מסלול הצטרפות מהיר לחברה חדשה. משמעות הדבר היא שאם בשנה הקרובה תונפק התעשייה האווירית (תע"א) בבורסה, מנייתה לא תוכל להיכנס עד לעדכון של נובמבר הבא במדד. נזכיר כי באוגוסט האחרון העריכו בשוק שתע"א תפעל להנפיק את מניותיה בת"א לפי שווי של 60־80 מיליארד שקל, אך סכסוכים בצמרת החברה שבבעלות המדינה מעכבים את המהלך.

סמנכ"ל המסחר בבורסה בת"א, יניב פגוט מסביר לגלובס כי שם רצו מאוד להשיק את המדד הביטחוני עוד קודם, אבל חיכו לנפח מספק מבחינת המניות שיוכלו להיכלל בו. "היה צריך שיהיו מניות בשווי שוק של מיליארד שקל ומעלה, ולא רק אלביט מערכות. ובעיקר עם מספיק הון צף, כלומר נתח גדול של החזקות הציבור, כדי שהמדד יוכל לספוג ביקושים ולהציע סחירות נאותה". הוא מוסיף כי "בשנה האחרונה התווספו עוד 3־4 חברות במדד ת"א־125, לצד חברות נוספות במדד SME־60, שהן רלוונטיות למדד".

אבל ההמתנה לשווי שוק גבוה יותר, הייתה כרוכה בפספוס של התשואות הגבוהות שנרשמו בסקטור בשנתיים האחרונות. האם הבורסה לא איחרה את הרכבת? לדברי פגוט, "זה לא מדד ליום או יומיים. התפקיד של המדד הוא לייצר מכשיר פיננסי בר מעקב, שכול להחזיק נפח משמעותי של מסחר מבחינת היקף נכסים שלו. זאת, כדי שאם יהיו ביקושים של חצי מיליארד שקל, אפשר יהיה להתכסות בלי בעיות. אנחנו מעמידים מדד שהיה חסר, ועל ציר הזמן נקבל מדד עם פיזור יותר איכותי".

לא ידוע עדיין כמה קרנות סל יעקבו אחרי המדד הביטחוני החדש של הבורסה, אך גורמים בשוק סבורים שהבורסה סיכמה על בלעדיות עם אחד הגופים המנהלים על תעודה שתושק ותעקוב אחריו.

הקרן שגייסה עשרות מיליוני שקלים

בתחילת ספטמבר השיק בית ההשקעות אי.בי.אי קרן נאמנות אקטיבית ראשונה על התחום בשם " מניות תעשיות ביטחוניות ישראל", שתשקיע לפחות 75% מנכסיה במניות התעשייה הביטחונית הנסחרות בת"א. הקרן יצאה לדרך ב־2 בספטמבר, והספיקה לעלות מאז ב־5%, אך בשבוע האחרון מחקה את רוב התשואה החיובית שצברה לנוכח מגמת הירידות בבורסה.

"הקרן שהשקנו צברה הרבה עניין, גם מהציבור" אומר אייל גורן, המשנה למנכ"ל אי.בי.אי קרנות נאמנות, בשיחה עם גלובס. "הרבה יועצי השקעות סיפרו לנו שהם למדו על הקרן הזו מזה שלקוחות פנו וביקשו אותה. לא ראיתי הרבה זמן אירוע כמו שקרה כאן". ההערכות בשוק הן שבתוך כשבועיים גייסה הקרן החדשה עשרות מיליוני שקלים.

לגבי עיתוי ההשקה, אחרי העליות החדות במניות הביטחוניות, אומר גורן כי "אנחנו לא משיקים מוצר חדש כדי לנסות לעשות זאת בתזמון הכי טוב, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך. יכול להיות שחלק מהמניות האלה מתומחרות במחירים יקרים ואחרות לא, אבל בסוף כשמסתכלים לפרקי זמן ארוכים, התעשיות הביטחוניות הישראליות הן בעלות ביקוש אדיר בעולם.

"ראינו גם את הגדלת תקציבי הביטחון על ידי מדינות נאט"ו ובכלל תקציבים להתחמשות מזנקים בכל העולם. אלה סכומי עתק בזמן שלחברות הישראליות יש מוצרים מוכחים ומוכרים עם תדמית טובה. כך שזו תעשייה שיכולה לצמוח וישראל היא חלק מהמשחק הזה. אז יכול להיות שעכשיו קצת יקר להשקיע בתחום, אבל זה עדיין לא אומר שלא צריך להיות בו".

המדד החדש על מניות התשתיות

לא רק הסקטור הבטחוני זוכה למדד משלו, גם ענף התשתיות שיש לו נציגות נכבדה בבורסה מקבל מדד - ת"א תשתיות שיכלול מניות של חברות ישראליות הנכללות במדד ת"א־125 או במדד SME־60, שכולל את שישים המניות הבאות גדולות בשוויין. גם מדד זה יושק בעוד כחודש וחצי בנובמבר הקרוב.

החברות שיכללו במדד החדש פועלות בתחום התשתיות הלאומיות או הציבוריות, בארץ או בחו"ל. המדד צפוי להיות מגוון ולהכיל יותר מארבעים מניות, כפול מהמניות שנכללות במדד הביטחוני. שווי השוק הכולל של החברות בתחום התשתיות יהיה מעל 240 מיליארד שקל. בבורסה ציינו כי המדד "מגיע על רקע הציפייה לפעולות שיקום נרחבות בעקבות אירועים ביטחוניים, שצפויות להגביר את פעילות החברות בתחום". תקרת המשקל למניה במדד ת"א תשתיות תעמוד על 5%.