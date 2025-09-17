לאחר סדרת הנפקות של חברות ביטחוניות בשנה החולפת, הבורסה לניירות ערך בתל אביב מצטרפת לטרנד. היא תשיק ב-9 בנובמבר שני מדדי מניות חדשים: מדד ת"א ביטחוניות ומדד ת"א תשתיות. המדדים החדשים, מסרו בבורסה, ייכללו בסדרת מדדי תמר ויעודכנו אחת לשנה בחודש נובמבר. הם מבוססים על רשימות חברות שיורכבו ויעודכנו מדי שנה באוקטובר, על־ידי יחידת המחקר של הבורסה.

מדד ת"א ביטחוניות יכלול מניות של חברות ישראליות הפועלות בתחום הביטחוני, העומדות בתנאי הסף של מדדי תמר. המדד צפוי לכלול כ-20 מניות, בשווי שוק כולל של כ-110 מיליארד שקל, בהן מניית אלביט מערכות , אשר שווי השוק שלה כיום עומד על כ-76 מיליארד שקל, ומניית נקסט ויז'ן , אשר שווה כבר כ-12 מיליארד שקל ונחשבת לאחת ההנפקות המוצלחות של השנים האחרונות. שווי יתר החברות הביטחוניות שייכללו במדד עומד על כ-21 מיליארד שקל.

תנאי ההכללה במדד ת"א ביטחוניות כוללים סיווג ענפי בביטחוניות, או בתחומי התעשייה והטכנולוגיה, עם לפחות 50% הכנסות מהסקטור הביטחוני-צבאי (או 40% לחברות קיימות), ללא כפילויות. תקרת המשקל היא 10%, והחישוב כתשואה כוללת ברוטו, עם מדד בסיס זהה לת"א-125. במדד ת"א ביטחוניות לא יהיה מסלול מהיר לצירוף, כך שאם בשנה הקרובה תונפק התעשייה האווירית, הוא לא תוכל להיכנס עד לנובמבר הבא למדד.

"מהלך משמעותי עבור שוק ההון הישראלי"

מדד ת"א תשתיות יכלול מניות של חברות ישראליות הנכללות במדד ת"א-125 או מדד ת"א SME60, הפועלות בתחום התשתיות הלאומיות או הציבוריות, בארץ או בחו"ל. המדד צפוי להיות מגוון ולהכיל יותר מ-40 מניות, בעלות שווי שוק כולל של מעל 240 מיליארד שקל. המדד מגיע על רקע הציפייה לפעולות שיקום נרחבות בעקבות אירועים ביטחוניים, שצפויות להגביר את פעילות החברות בתחום.

בבורסה הוסיפו כי תנאי ההכללה במדד ת"א תשתיות כוללים פעילות מרכזית בענף התשתיות (לפחות 50% מההכנסות או הנכסים, או 40% לחברות קיימות), עם תקרת משקל של 5%. המדד יחושב כתשואה כוללת ברוטו, ומדד הבסיס שלו יהיה זהה לזה של ת"א-125 ביום ההשקה. אין מסלול מהיר לצירוף מניות והרשימה תכלול גם קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות, אבל תמנע כפילויות עקב החזקות.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בת"א, מסר כי "השקת מדד ת"א תשתיות ומדד ת"א ביטחוניות הינו מהלך משמעותי עבור שוק ההון הישראלי, במיוחד בתחומי התשתיות והביטחון שזוכים לפריחה משמעותית. המדדים החדשים יספקו הן למשקיעים המוסדיים והן לציבור הרחב כלים מגוונים וממוקדים יותר, ויאפשרו חשיפה למגזרים צומחים בעקבות האירועים הביטחוניים והצורך בשיקום. שני מדדים אלה מצטרפים להיצע המדדים הרחב של הבורסה בתל אביב ומשקפים את המגמות הבולטות בכלכלה הישראלית".