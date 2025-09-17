שר ההגנה הפיליפיני, ג'יבו טאודורו, הודיע אתמול (ג') בפרלמנט במנילה, כי מדינתו לא מתכוונת לרכוש אמל"ח נוסף מישראל, לאחר שהופעל לחץ פוליטי על הממשלה המקומית להפסיק עסקאות בשל המלחמה ברצועת עזה.

● בלעדי | צוללת הדגל מתעכבת בגרמניה: אח"י דרקון לא תגיע לישראל לפני 2026

● מסלול הנשק של החות'ים נחשף והסנקציות עולות מדרגה

הפיליפינים מהווים יעד יצוא משמעותי של התעשיות הביטחוניות הישראליות במזרח הרחוק, כשלפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI), הם היוו את יעד היצוא השני בהיקפו בין השנים 2023-2019 מכל העולם, עם כ־12% מתוך כל העסקאות הישראליות. לצורך ההשוואה, הודו עמדה במקום הראשון עם 37%, וארה"ב במקום השלישי עם 8.7%.

"למדנו שיעור", אמר השר הפיליפיני לגבי חוסר היכולת להתנתק מחוזים קיימים, לטענתו בשל היעדר התמחות מקומית בדיני חוזים כנדרש. באותו דיון, התמקדו בעסקה יחסית נמוכה מול אלביט מלפני כחודש, לרכש פגזי 155 מ"מ תמורת כ־250 מיליון פזו פיליפיני, לטובת תותחי אטמוס שנקנו כבר לפני זמן רב. עסקה זו נסגרה על אף הצהרה טאודורו שעוסקת בהפסקת ההתקשרויות. "זה פשוט המשך של חוזים קיימים", טען השר.

צפויה להשתמש בציוד שרכשו מאלביט עוד כ-20 שנה

הצעד הפיליפיני עשוי לשקף מגמות עומק שמשפיעות על כלל נדבכי היצוא הביטחוני של ישראל. מנתוני סיב"ט (האגף ליצוא ביטחוני) במשרד הביטחון עולה, כי בעת שהיצוא הגיע אשתקד לשיא של 14.795 מיליארד דולר, עלייה של כ־11.7% ביחס ל־2023 והכפלה בתוך חמש שנים, שיעורה של אסיה־פסיפיק צנח בתוך שנה בלבד מ־48% ל־23%. לעומת זאת, אירופה זינקה מ־35% ל־54%.

"אנחנו לא רוכשים מערכות חדשות, אלא רק ציוד למערכות קיימות", הסביר טאודורו. "יש לנו מערכות קיימות שאנחנו צריכים להמשיך להצטייד עבורם, בגלל שאלו קיימים". לדבריו, זה "חכם יותר" להישאר עם המערכות הקיימות בצבא הפיליפיני, כמו אטמוס, מאשר לרכוש חדשות. "שינוי מערכות ידרוש מפנה משמעותי בתוכנית המודרניזציה".

כחלק מאותו תהליך של שדרוג יכולות הצבא המקומי, הצי הפיליפיני השתדרג עם חוזים מול חברות ישראליות. כך, למשל, קיבל לפני שנה בדיוק שתי ספינות תקיפה (FAIC) חדשות מתוצרת מספנות ישראל. אותן ספינות נושאות איתן משגרי MLR-NLOS וטילי ספייק NLOS מתוצרת רפאל.

סדרת הספייק כוללת טילים אלקטרו־אופטיים בעלי יכולות שגר ושכח, יכולות למידה ועדכון, ניהוג אוטונומי ויכולות תקיפת מטרות מוסוות.

טיל ה־NLOS הוא בעל טווח של 30-25 ק"מ ובדומה לטילים אחרים בסדרה, יכול להיות משוגר גם מפלטפורמות יבשתיות ואוויריות. שיתוף הפעולה הישראלי־פיליפיני מהווה נדבך אחד מתוך תוכנית "הורייזון 3" (2028-2023) של מנילה, למודרניזציה של כוחות הביטחון. כבר בשתי התוכניות הקודמות, שכללו ספינות, מטוסים ומערכות ארטילריה, חברות ישראליות תפסו מקום בלתי מבוטל.

שר ההגנה הפיליפיני הודה כי בציוד שרכשו מאלביט, מנילה צפויה להשתמש במשך 20 שנה. "לכן, אנחנו רוכשים אמל"ח עבורו. אני מבין את הרגישויות, וגם יש לי את העמדות שלי לגבי גיוון שרשראות האספקה: אני חושב שזה טוב עבורנו לקחת זאת בתור מקרה בוחן כיצד אמורים לגוון את שרשראות האספקה".