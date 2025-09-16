נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע במאי האחרון על כינון הפסקת אש עם המורדים החות'ים. צעד זה נתפס בעיני רבים כמעין ויתור או לחלופין כהישג עבור שליחי איראן בתימן, בעקבות מתקפותיהם בים האדום.

● ארדואן סוגר חשבונות ומטלטל את הבורסה באיסטנבול

● אחרי התקיפה בקטאר: טורקיה עשויה להתבסס כמקלט עיקרי לבכירי חמאס

אולם האמריקאים לא עצרו את המאבק בטרור החות'י לחלוטין, וכעת הם מחריפים את ניסיונות הסיכול הכלכליים. בשבוע שעבר הטילה מזכירות האוצר בוושינגטון עיצומים על ארבע ספינות ועל 32 אנשים וגופים הנוטלים חלק ברשת הסבוכה של ארגון הטרור, שדרכה מגוייסים כספים ומבוצע סחר בלתי חוקי.

רשת זו פועלת בתימן, בסין, באיי מרשל ואף באיחוד האמירויות. היא נועדה לביצוע רכש מוצרים צבאיים מתקדמים, המאפשרים לחות'ים לייצר את הטילים ואת הכטב"מים המשוגרים לישראל. ההשקעה הכספית במוצרים מגיעה מהכנסות החות'ים מיצוא נפט וסחורות אחרות בעזרת אנשי רכש, חברות קש וגופי שילוח.

הפעילות האמריקאית מתווספת למאבק הכלכלי שמנהלת ממשלת תימן היושבת בעדן נגד החות'ים השולטים בצנעא.

החרמת נכסים במאות מיליוני דולרים

ישראל והחות'ים מנהלים כל העת חילופי מהלומות, תוך שצה"ל תוקף בעזרת חיל האוויר וחיל הים. בחלק גדול מן המקרים, היעדים הישראליים היו נמלי החות'ים, החולשים על מרבית חופי הים האדום של תימן. עם זאת, הסחר הבינלאומי הבלתי חוקי שמבצעים שליחי איראן בתימן לא מושבת, כפי שמשתקף גם מהצעד האחרון של האמריקאים.

במזכירות האוצר האמריקאית צויין כי עבור החות'ים, הטרור מתחיל בתימן. באמצעות תירוצים משפטיים הם משתלטים על נכסים ממלכתיים ופרטיים, וממנים בהם "נאמנים" מטעמם. בוושינגטון מעריכים כי רק בעזרת החרמות בצנעא ובשטחים נוספים בתימן צברו החות'ים רכוש בשווי הגבוה מ־100 מיליון דולר.

מקורות ושותפים ברשת

כלכלת הטרור החות'ית מקורות הכנסה

» השתלטות מדינית ושחיתות

» הברחת נפט בתימן

» גופי שילוח חברות קש

סיוע בהעברת כספים מתימן לסין ספקים סיניים

אספקת רכיבים דו־שימושיים

במסגרת הצעדים החדשים, הטילה ארה"ב סנקציות כמו הקפאת נכסים ואיסור על ביצוע עסקאות עם הגורמים שעליהם הוטלו הסנקציות - בין השאר על עבדאללה אל־שאער, אחיו של סאלח אל־שאער, האפוטרופוס לשעבר של הנכסים המוחרמים, שנמצא תחת עיצומים אמריקאיים מאז 2021.

שנתיים קודם לכן, מינה סאלח את עבדאללה ליו"ר תאגיד "שיבאם החזקות" וחברת האבטחה הפרטית "יימן ארמורד". את שיבאם החרימו החות'ים עם כיבוש צנעא ב־2014, וכך השיגו מיידית נכסים המוערכים בחצי מיליארד דולר. כיום, עבדאללה אל־שאער משתף פעולה בהלבנת הון עם חאלד חליל, ראש המחלקה הכלכלית בסוכנות הביטחון והמודיעין החות'ית.

חברה חשובה נוספת במארג הנכסים החות'יים היא תאגיד התעשייה וההשקעות "קמארן" שהוחרם ב־2017, שחקנית משמעותית בשוק הטבק המקומי, שהניבה עבור החות'ים הכנסות במיליוני דולרים מאז. בשל חשיבותה, מינו שליחי איראן בתימן בשנה שעברה יו"ר מטעמם לחברה.

חברת קש הפועלת מאיחוד האמירויות

לצד כל אלו, הנכס המשמעותי ביותר שבידי החות'ים הוא יצוא ויבוא נפט ומוצריו. לפי האו"ם ומזכירות האוצר האמריקאית, סך הכנסות החות'ים ממכסים על נפט ודלקים בשנים 2024-2022 מוערך בכ־4 עד 5.5 מיליארד דולר. בה בעת, הם מנעו בתקופה זו הכנסות מיצוא נפט מממשלת תימן בסך כ־7.5 מיליארד דולר, שהיו אמורות להוות כ־90% מהיצוא וכ־80% מכלל הכנסות עדן.

החנק כלכלי לא מועיל רק למנהיג החות'ים עבד אל־מלכ אל־חות'י, כי אם גם לפטרון באיראן. החות'ים יצרו רשת של מאות חברות שכל תפקידן לעסוק ביבוא מוצרי נפט מאיראן - הנהנית מהכנסות קבועות שלהן היא זקוקה מאוד עקב הסנקציות המוטלות עליה. החות'ים מצידם, גרפו מהמכסים על הדלקים האיראניים כמיליארד דולר.

הסחר החות'י, אם בנפט ואם בתחומים אחרים, מתבצע בעזרת חברות קש ושילוח הפועלות מחוץ למדינה. אחת החברות שזיהתה מזכירות האוצר האמריקאית היא "טיבה ניהול ימי" הממוקמת באיחוד האמירויות. חברה זו מפעילה מכליות נפט, הנושאות דגלים של ברבדוס, אנטיגואה וברבודה ופנמה.

חברה נוספת המפעילה מכליות עבור החות'ים רשומה באיי מרשל היא MT תבל. המשותף לשתיהן הוא העומד בראשן, מוחמד אל־סוניידר, שעליו הטילו האמריקאים עיצומים ביולי.

סין הפכה למקור קריטי לפעילות החות'ים

לאורך מלחמת חרבות ברזל, ניכר שיתוף הפעולה בין החות'ים לסין. בין היתר, נהנו החות'ים משירותי לוויין מחברה המקושרת לצבא סין, כך לפי "פיינשל טיימס"; וכן, נעשה שימוש חות'י באמל"ח תוצרת סין, כך לפי "אל־ערבי אל־ג'דיד". לצד זאת, סין שמרה על שקט כמעט מוחלט לגבי מתקפות החות'ים בים האדום. בינואר 2024, כפי שנחשף בגלובס, ענקית הספנות "קוסקו" הסינית הייתה היחידה שנעתרה לדרישת החות'ים שלא לפקוד את נמלי ישראל.

מזכירות האוצר האמריקאית מציינת כי מדובר ככל הנראה בקצה הקרחון, וגופים רבים בסין עובדים עם החות'ים כדבר שבשגרה. בין השאר, חברת "חוביי צ'יקה" מספקת כמויות גדולות של חומרים כימיים המשמשים לייצור טילים בליסטיים וחומרי נפץ, "שנז'ן שנגנאן" מעבירה רכיבים דו־שימושיים שונים לייצור כטב"מים, ו"שאנשי שוטונג" מספקת כימיקלים למנועי טילים בליסטיים.

רכישות חות'ים מסין מתבצעות בעזרת חברות רכש מקומיות, כמו "ייוו וואן שון", הדואגת בשנים האחרונות לרכישה ומשלוח של רכיבי כטב"מים ומוצרים דו־שימושיים מסין. זאת לצד "מכון אירטיקה" שבצנעא, שגם דרכו נרכשים רכיבי כטב"מים ואמל"ח.

גם בשלב השילוח משתלבות חברות סיניות. חברת הלוגיסטיקה "גואנגג'ואו YK" ביצעה מספר משלוחי אמצעים דו־שימושיים וציוד צבאי לחברות חות'יות בתימן ובמדינות שכנות.

חברת הספנות "גואנגג'ואו נהארי" רכשה מוצרים דו־שימושיים מיצרנים בסין, והטמיעה אותם במשלוחים שיצאו לנמלים באזור שליטת החות'ים. זוהי חברת ספנות שבסיסה בסין וקשורה לחות'ים. היא תמכה במאמצי הרכש המסחרי של החות'ים בסין ורכשה רכיבים מספקים שבסיסם בסין - והסתירה אותם במשלוחים לאזורים בשליטת החות'ים בתימן. מנהל החברה ושותפו בבעלות הם תימנים המתגוררים בסין.