ראש עיריית איסטנבול המודח, אקרם אימאמאולו, עמד ביום שישי למשפט בשל התיק שפתח נגדו המשטר בגין "פברוק חוזר של מסמכים רשמיים" בנוגע לתואר האקדמי שלו. זהו היה שלב נוסף בסגירת החשבונות של הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן, כחצי שנה לאחר מעצרו של אימאמאולו - האיום הפוליטי הגדול שלו. בד בבד, מערכת המשפט הטורקית מנהלת מאבק נרחב נגד מפלגת העם הרפובליקנית כולה, בניסיון לרסק את מובילת האופוזיציה.

בית המשפט באנקרה דן בבוקר יום שני בשורת תיקים, שיהוו את השיא למה שנראה כמו מאבק ממלכתי להשבתת האופוזיציה: בחינת תוצאות הבחירות המקומיות לפני כשנה וחצי, שבהן מפלגת הצדק והפיתוח בהנהגת ארדואן נחלה כישלון היסטורי עם הפסד ב־14 מתוך 30 הערים הגדולות - ובסך הקולות הכולל סיימה מתחת למפלגת העם הרפובליקנית.

יחד עם זאת, בית המשפט החליט לדחות את ההכרעה בנושאים לחודש אוקטובר, לאחר שהמדדים המרכזיים בבורסת איסטנבול הציגו את רצף הירידות המשמעותי ביותר מאז פברואר (עוד בטרם מעצרו של אימאמאולו במרץ). זאת, בין השאר, בשל החשש מפני הצבת "נאמנים" של ארדואן בהנהגת מפלגת העם הרפובליקנית, שלב נוסף בריסוק הדמוקרטיה הטורקית. לאחר דחיית ההכרעה עבר מדד BIST 100 מירידה קלה לעלייה של 5%.

מדיניות חוץ ככלי יח"צ

במסגרת "סיר הלחץ" הגובר בטורקיה, מפגינים מחוץ לבית המשפט באיסטנבול קראו "הנשיא אימאמאולו", ואילו בכיר האופוזיציה עקץ בדיון: "מהו בדיוק הפשע כאן? מהי המרמה?". ראש עיריית איסטנבול המודח שב וחוזר על ההסבר כי כשהיה בן 18, הוא התקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה ברפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, ישות שרק אנקרה מכירה בה. במהלך הלימודים עבר לאוניברסיטת איסטנבול, שם סיים את התואר. "זו רמת האבסורד בכתב האישום", אמר אימאמאולו. "בשלב הבא, הם עשויים לטעון כי הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין אינה קיימת, במטרה לבטל את התואר שלי".

לשופטים הספיק דיון של שבע שעות כדי לקבוע עוד אחד ל־20 באוקטובר, כשהתביעה הציבורית דורשת עונש מאסר בפועל של שמונה שנים ותשעה חודשים.

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מוצא מכנה משותף בין המתרחש בטורקיה עצמה לבין ההתנהלות של ארדואן מול ישראל. "מדיניות החוץ הטורקית הפכה לכלי ליחסי ציבור שארדואן נוהג להשתמש בו, תוך שלמקל הזה יש שתי קצוות: כלי לאהדת הציבור וכלי כדי להשכיח את הבעיות בבית. המלחמה בישראל, המתקפה בקטאר והפעילות להכרה במדינה הפלסטינית באו"ם משחקות לידי נשיא טורקיה, בשאיפתו להסיט את תשומת הלב מהמהפכה השקטה שהוא עושה במדינתו".

בהלה בבורסה הטורקית

הסיבה לכך אינה טמונה רק בעיסוק באימאמאולו, כי אם בהחלטה רחבה יותר שקיבל בית המשפט הטורקי בשבוע שעבר להשבית את סניף איסטנבול של מפלגת העם הרפובליקנית, לאחר שלפי רויטרס - בשנה האחרונה נעצרו יותר מ־500 איש משורות המפלגה, בין אם באיסטנבול ובין אם בערים אחרות. בצל החשש מהנחתת נאמן על מפלגת האופוזיציה, מדד BIST 100 ירד ביותר מ־8%, אבל החלטת בית המשפט לדחות את ההכרעה על נאמן למפלגה הביאה כאמור לקפיצה של 5%.

בשורה התחתונה, השווקים משקפים סיטואציה חריגה בפוליטיקה הטורקית ככלל ובמפלגת העם הרפובליקנית בפרט, וניכר שצעדי סגירת החשבונות של ארדואן מדאיגים את המשקיעים.

בחודש שעבר החליט בית המשפט להדיח באופן סופי את אימאמאולו מתפקיד ראש העיר, ולהציב במקומו נאמן: חבר הפרלמנט לשעבר, גורסל טקין. במפלגת העם הרפובליקנית החליטו לסרב למהלך, הדירו וגירשו את טקין, ועתה החשש הוא מהנחתה של כמאל קיליצ'דראולו בחזרה לראשות המפלגה כולה בתור נאמן במקום אוזגור אוזל. קיליצ'דראולו נחשב ליריב נוח בהרבה לארדואן, שכבר ניצח אותו.

באווירה הזו פרצו ביום שני שעבר עימותים קשים בין מפגינים לבין כוחות הביטחון הטורקיים, שהגיעו למטה מפלגת העם הרפובליקנית באיסטנבול כדי לאפשר לטקין להמשיך במשחק של ארדואן, ולהיכנס לבניין. "צא החוצה, גורסל", צעקו המפגינים, שספגו אלימות קשה מהמשטרה הטורקית. "החובה שלנו, שלי ושל הקולגות שלי, היא לא ליפול לפרובוקציות", השיב טקין. "נעשה כל מאמץ לשמור על הזהות המוסדית של הבית שלנו".

יבחר את המתמודד מולו?

כצפוי, במפלגת העם הרפובליקנית לא הקשיבו לטקין או המתינו להחלטת בית המשפט, וקבעו כינוס ועידה שלא מן המניין ב־21 בספטמבר. באותו דיון, יעסקו בצעדי תגובה למערכת המשפט הטורקית, כאשר נראה כי מינוי נאמן למפלגה כולה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של "מתי".

ד"ר גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מומחית לטורקיה וחברת פורום דבורה, מסכמת כי המהלך של ארדואן אמנם שאוב מסל הכלים של מנהיגים אוטוקרטים, אבל הוא משקף תחכום שאסור להתעלם ממנו. "התחכום טמון ברצון של ארדואן לא רק להשמיד את האופוזיציה שמסכנת אותו, הוא מעוניין לבחור מי יתמודד מולו - וזו רמה גבוהה של אוטוריטריות. על כן, הוא מכוון על מפלגת העם הרפובליקנית, שמולה הוא נאבק נראטיבית. המפלגה משקפת את האליטה המשכילה והחילונית, שמייצגת את רפורמות אטאטורק על המשמעויות הבעייתית שלהן בקרב האוכלוסייה האדוקה דתית שמזוהה עם ארדואן".