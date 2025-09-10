אחרי התקיפה הישראלית בדוחא בירת קטאר, שתוצאותיה עדיין לא ידועות, נראה שקטאר הפכה למעוז הרבה פחות בטוח עבור חמאס במזה"ת. כאן נכנסת לתמונה טורקיה, שהולכת ומתעצמת בתור מרכז חמאס בחו"ל. מתוך טורקיה הם מתעצמים צבאית, מתכננים פיגועים ודואגים לחמאס ברמה הכלכלית.

אחרי התקיפה רבו הקולות המתארים אותה כמקום שאינו בטוח עבור חמאס; אך ד"ר מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין ולשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן ואל"מ במיל', ספקני יותר: "זה מעט מוגזם ומרחיק לכת לקבוע דבר כזה, כרגע אני מרגיש שקטאר דווקא מגבה את חמאס". בעיניו "הזיקה בין חמאס לקטאר דווקא תלך ותתהדק" והוא מפנה למצעד יורשי העצר המגיעים לקטאר להביע הזדהות איתה.

אך למרות הכל, תקיפת אנשי חמאס בנסיכות המפרצית בידי ישראל היא עדיין תקדים חשוב. הדבר הופך את טורקיה למעוז הגדול והחשוב ביותר של חמאס שלא הותקף מעולם בידי ישראל. על פי מילשטיין "טורקיה היא לא עניין ותיק מבחינת חמאס. זו טורקיה של ארדואן, של האחים המוסלמים. לפני 20 שנה טורקיה הייתה עוינת לחמאס. ההזדהות של ארדואן עם אחים מוסלמים אחרים, וכנ"ל היחסים ההדוקים עם קטאר, הם סיפור חדש יחסית".

סאלח אל־עארורי, מייסד מעוז חמאס בטורקיה. חוסל ב־2024 / צילום: ap, Nariman El-Mofty

לדבריו, טורקיה אמנם אינה מדינה אופטימלית מבחינת חמאס כי היא לא מדינה ערבית והיא גם חברה בנאט"ו, אבל היא בהחלט מספקת הגנה ותמיכה.

ייסוד מעוז חמאס בטורקיה

מייסד המעוז החמאסי בטורקיה הוא סאלח אל־עארורי שעבר אליה מסוריה ב־2011 בעקבות מלחמת האזרחים. הוא סולק משם בעקבות הפיוס בין טורקיה לישראל ב־2016, אך לא לפני שהורה על חטיפת שלושת הנערים ב־2014. בהמשך, במיוחד עם הידרדרות יחסי ישראל־טורקיה, היא הפכה למעוז חשוב עבור חמאס ועבור הפעילות הצבאית והטרוריסטית שלו.

"מי שיושבים שם הם בעיקר משוחררי עסקת שליט מהגדה", מספר מילשטיין. הוא מוסיף ש"ברגע שהם השתחררו ב־2011, הם הקימו ארגון שמכווין את רוב פעילות חמאס בגדה. למשל את חמאס בחברון - בירת חמאס באיו"ש. בעזרתם קמו שם תשתיות והוכוונו פיגועים. הבולט שבהם היה ניסיון לשיגור כטב"ם לביתו של השר איתמר בן־גביר".

אמנם טורקיה אינה איראן, שבה חמאס יכולים לפעול בצורה חופשית לגמרי, אך "כשחמאס עושים שם אימונים, רוכשים אמצעי לחימה ומכווינים טרור - כנראה שהטורקים יודעים על זה, וייתכן שיש גם קשרים בין המודיעין הטורקי לחמאס. זה לא קורה מתחת לרדאר של ארדואן".

מנהלים פעילות כלכלית נרחבת

לא רק פעילות צבאית של חמאס מוכוונת מטורקיה, אלא גם פעילות כלכלית נרחבת: "זאהר ג'בארין החליף את אל־עארורי לאחר חיסולו, והוא יושב באיסטנבול. הוא בפועל שר הכלכלה של חמאס", מספר מילשטיין, "הוא אחראי על חשבונות בנקאיים, העברות וחלוקה של כספים".

ג'בארין היה נוכח בפגישת חמאס בקטאר, שהותקפה בידי ישראל, ואם הוא חוסל - מי שייכנס לתפקידו הוא מוסא דודין, שיושב היום באיסטנבול". כך שנראה שטורקיה הפכה למרכז חשוב, בייחוד עבור הנהגת חמאס בגדה, ובייחוד עבור הפעילות הצבאית והכלכלית שלו, בזמן שאנשי חמאס הפוליטיים ובמיוחד חמאס בעזה יושבים בעיקר בקטאר.

טורקיה היא מדינה גדולה, חברה בנאט"ו ובעלת צבא חזק (השני הגדול ביותר בנאט"ו, אחרי ארה"ב ולפני צרפת ופולין). בפועל היא גם חולקת גבול עם ישראל עקב פעילותה בסוריה, כך שתקיפה נגדה פחות סבירה מתקיפה בקטאר. על כן, בעקבות התקיפה, היא עשויה להפוך למעוז הגדול והבטוח ביותר של חמאס במזרח התיכון, שמתוכו תוכוון פעילות ארגון הטרור נגד ישראל.