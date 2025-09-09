"ישראל ביצעה תקיפה נגד הנהגת חמאס בקטאר", הכריזה היום (ג') אחר הצהריים הכותרת הראשית באתר רשת החדשות CNN, כמו גם באתרי חדשות בינלאומיים רבים שסיקרו את ניסיון חיסול צמרת חמאס באמצעות טילים ששוגרו ממטוסי חיל אוויר. "מנהיגי חמאס השתמשו בבירת קטאר בתור המטה שלהם מחוץ לעזה במשך שנים", נכתב בידיעה.

גם ה"שפיגל" הגרמני מיהר לדווח לקוראיו על כך שישראל "ביצעה תקיפה אווירית בדוחא בירת קטאר", כמו גם רשת השידור הבריטית BBC. החדשות על ההתקפה הפכו לכותרות ראשיות דקות אחרי הדיווחים שהתפרסמו בנושא, ולאחר שגורמים ישראלים אישרו לכלי התקשורת כי מדובר בתקיפה של חיל האוויר. לא ברור עדיין אם ההתקפה הצליחה בחיסול צמרת חמאס.

הרשת הבריטית דיווחה תחילה על "פיצוצים" שנשמעו בדוחא, ולאחר מכן שידרה תמונות של עשן מיתמר ממוקד אחד. לאחר מכן הודיע צה"ל כי מדובר ב"התקפה ממוקדת על צמרת חמאס". כמו כלי תקשורת אחרים, גם ה-BBC ציין כי ראשי חמאס "התכנסו לצורך משא ומתן" בנוגע לעסקת חטופים אפשרית עם ישראל. רשת Sky הבריטית דיווחה כי חמישה אנשי חמאס התכנסו בפגישה שהותקפה: חליל אל-חיה, חאלד משעל, מוחמד דרוויש, רזי חאמד ועיזאת אל-רישק. ישנם דיווחים סותרים לגבי גורל צמרת חמאס.

סוגיית הקשר בין דוחא לוושינגטון

התגובות הראשונות להפצצה הגיעו מחמאס עצמו, שאישר לכלי התקשורת כי הנהגתו התכנסה בדוחא לדון בנושא העסקה המוצעת לשחרור החטופים. אחריו פירסמה ממשלת קטאר תגובה שבה היא מאשימה את ישראל ב"חצייה בוטה של החוק הבינלאומי" ומודיעה כי פתחה בחקירה כדי לברר מה אירע.

הקטרים כתבו כי מדובר ב"תקיפה ישראלית פחדנית שהתמקדה בבתי מגורים שבהם שהו חלק מראשי הזרוע הפוליטית של חמאס". מדובר ב"מתקפה פושעת", נכתב בהודעה, שנקטה לשון חריפה. איחוד האמירויות, יריבה לשעבר של קטאר, פירסמה הודעה קצרה לפיה "הסולידריות המלאה שלנו היא עם קטאר". גם ירדן גינתה בחריפות את הפעולה הישראלית.

השגרירות האמריקאית בקטאר, מדינה המשתפת פעולה באופן מקיף עם ארה"ב ומחזיקה בה את הבסיס הגדול ביותר של חיל האוויר שלה במזרח התיכון, הודיעה לעובדי השגרירות כי עליהם להישאר במקומותיהם ולהימנע מתנועה. רשת CNN דיווחה מפי מקורות ישראלים כי האמריקאים "עודכנו מבעוד מועד" על המתקפה המתוכננת, מה שעשוי לעורר מתח בעתיד הקרוב בין דוחא לוואשינגטון. אין אימות בשלב זה לדיווח זה ממקורות אחרים.

סוגיית הקשר ההדוק בין קטאר לארה"ב עלתה גם בדיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" על התקיפה. "ההתקפה מהווה הסלמה חריפה בטקטיקה נגד חמאס, במבצע מסוכן באופן פוטנציאלי על אדמת בעלת ברית חשובה של ארה"ב באזור", נכתב בעיתון.

בהודעה שפורסמה מטעם משרד ראש הממשלה הישראלי נכתב כי "הפעולה בקטאר הייתה יוזמה ישראלית, שבוצעה על ידי ישראל והאחריות כולה על ישראל", ייתכן שבניסיון להרחיק את ארה"ב מהאירוע.