"15 שנה לא היה כזה": כל השאלות על ניסיון החיסול הדרמטי בקטאר

ישראל תקפה לפני שעה קלה (ג') את מפקדת חמאס בבירת קטאר, דוחא, באמצעות חיל האוויר. מטעם צה"ל והשב"כ נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף. אם כך, מיהם הבכירים של חמאס שנמצאים בדוחא? מהי חשיבות בירת קטאר לארגון הטרור? והאם זה צפוי לתרום או שלא למו"מ לשחרור החטופים. גלובס עושה סדר.

מיהם הבכירים שנמצאים בדוחא?

בין בכירי חמאס שנמצאים בדוחא ניתן להתייחס לחליל אל־חיא, שנותר במעמד בכיר לאחר חיסולי אסמעיל הנייה בטהרן ויחיא סינוואר בעזה. ד"ר עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל, וחוקר בקתדרת חייקין לגיאו־אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, מספר כי גם זאהר ג'בארין שמנהל את מערך הנכסים של חמאס מאיסטנבול מתגורר על הקו בין המדינות. לדבריו, "בקטאר ניתן למצוא גם את מוסא אבו מרזוק, חוסאם בדראן, חאלד משעל ואת ראש מועצת השורא, מוחמד דרוויש. לצידם ניתן למצוא דמויות פחות מוכרות, אבל חשוב גם לשים לב כי במהלך המלחמה קלטה קטאר פצועים מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס".

עד כמה חיסול בכירים בקטאר הוא חריג?

ישראל, לפי פרסומים זרים, ביצעה חיסולים במדינות המפרץ. ב־2010, למשל, חוסל בכיר חמאס מחמוד אל־מבחוח בדובאי, בזמן שעסק בהברחת אמל"ח מאיראן לרצועת עזה. המבצע נחשף, האמירותים הציגו דמויות שטענו כי הן חיסלו אותו, אבל בשורה התחתונה - זו לא הייתה פעולה "רועשת" שנועדה להתבצע באופן גלוי.

"מאז מבחוח לא היה חיסול במפרץ, ובטח לא רועש", אומר ד"ר יואל גוז'נסקי, שבעבר ריכז את הטיפול בנושא איראן והמפרץ במל"ל וכיום מכהן כראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). "זו הפעם הראשונה שישראל מפציצה באופן רועש במפרץ. ישראל תקפה בטוניס את מפקדת אש"ף, אבל לא במפרץ. יהיו לזה השלכות בינלאומיות, כי את מבחוח תקפו בשקט וניסו לסגור בשקט. כאן זו התקפה קינטית, וקטאר תגייס את כל המשאבים שלה, במיוחד בעולם התקשורת והדיפלומטיה, כדי לפעול נגד ישראל. ייתכן כי זו הכרזת מלחמה מסויימת על קטאר".

כמה חשובה דוחא עבור חמאס?

ד"ר זלקוביץ' מגדיר את בירת קטאר בתור "מרכז העצבים הפוליטי של חמאס חו"ל", תוך שזו "נתפסה כעיר מקלט במשך עשרות שנים". לדבריו, "הרציונל שהביא את חמאס לבחור בדוחא היה המעמד שקטאר ניסתה למתג את עצמה כמתווכת הוגנת וכמדינה שיכולה לקשר בין תנועות אסלאמיסטיות לבין מערב.

"בעידן התקשורת הלווינית, קטאר הייתה המזוהה ביותר עם האג'נדה של האחים המוסלמים. נוסף על כך, בקטאר הונחה גם התשתית של המערכת הכלכלית של חמאס ובכיריה פעלו בתחושת ביטחון מוחלט. לא רק בשל המרחק הגיאוגרפי, אלא גם בשל העובדה שקטאר הייתה נתונה תחת מטריית הגנה אווירית אמריקאית. האשליה הזו נתנה להנהגת חמאס את התחושה שהם נמצאים במקום בטוח, ולא ניתן יהיה לפגוע בהם".

האם זה יתרום למו"מ לשחרור חטופים?

ד"ר גוז'נסקי: "לא. קטאר הכי קרובה לחמאס. חמאס ביקשו את מעורבות קטאר בגלל קרבתם לארגון, ויש להם יותר מנופים ממצרים". לכן פגיעה בדוחא, שאף יצאה לה הודעה גינוי רשמית מצד המדינה הערבית, עלולה להרחיק את המתווכת משולחן המו"מ".