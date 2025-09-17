נאום "סופר־ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו באירוע של משרד האוצר, עורר הדים רבים ואף טלטל באופן זמני את המדדים בבורסה המקומית. נתניהו סיפק למשקיעים תחזית קשה: בידוד כלכלי. "מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד מעכשיו", במילים הללו בחר נתניהו לחתום את הדברים שלו, כשהתייחס למהלכים באירופה נגד התעשייה הישראלית, ובפרט בתחומי הנשק. "נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים… אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות… נצטרך להיות אתונה וסופר־ספרטה. אין לנו ברירה", אמר נתניהו בכנס של החשב הכללי שנערך ביום שני בירושלים.

על אף שבהמשך סייג את הדברים, וטען כי התכוון בעיקר לתעשיות הביטחוניות המקומיות, רבים ראו בכך הודאה רשמית בתחושות של חלק מהשחקנים במשק כבר תקופה, בכל הקשור לקשיים שהם חווים מול גורמים בחו"ל בצל מעמדה המתדרדר של ישראל בעולם. תחושות אלו עוד הסלימו עם הדיווחים על כך שספרד החליטה לבטל עסקה משמעותית עם אלביט מערכות, לרכישת מערכות ארטילריה.

אלא שלפחות בינתיים, נראה שהשוק המקומי מגיב לאזהרות ולסנטימנט השלילי בצורה מוגבלת. על אף שנפתח בירידות של עד 2%, המסחר בתל אביב התייצב בהמשך היום. ברקע, גם הדיווחים על הרחבת התמרון בעזה, נראה שלא העיבו בצורה משמעותית על מדדי המניות.

אך האם בכל זאת הדברים של נתניהו מבשרים על סופו של הראלי בבורסה המקומית, וכיצד להתאים את תיק ההשקעות למציאות המתהווה? מומחי השקעות וגורמים בשוק מנסים לענות.

"האמברגו הבינלאומי הולך ומחמיר"

ירידות השערים המתונות בעקבות דברי נתניהו מגיעות אחרי שבועות ארוכים שהראלי בתל אביב מאט. מתחילת השנה מדד ת"א 125 עלה ב־28% - מהתשואות הגבוהות בבורסות המערב. אבל רוב העליות הללו, קרו בחודשים הראשונים של השנה, והאטו מאז חודש יולי. אם מתחילת השנה ועד סוף יוני עלה מדד הדגל המקומי ב־25%, בשלושת החודשים שעברו מאז הוא עלה רק בכ־3%. מדד S&P 500, לשם השוואה, עלה מאז סוף יוני בשיעור כפול מכך - 6.6%.

מבחינת הבורסה המקומית נראה שהמתקפה על בכירי חמאס בקטאר חידדה אצל המשקיעים את התחושה שהמלחמה בעזה לא קרובה לסיום, ומדד ת"א 125 ירד ב־1.7% מתחילת השבוע, בעוד שמדד ת"א 90, הנחשב לאינדיקטור מייצג יותר של הכלכלה הישראלית, ירד בכ־3%. מדד הביטוח שהתבלט כנהנה העיקרי מהראלי בתל אביב, איבד כמעט 5% בשלושת ימי המסחר הראשונים של השבוע.

אז האם אנו על ספה של עצירת הראלי בתל אביב? דניאל לייטנר, מנכ"ל תמיר פישמן קרנות נאמנות, מודה כי "נדרש איזה קטליזטור להמשך הראלי, משהו שיגיע, כרגע אנחנו לא רואים אותו. הוא יבוא מכך שיגיעו לאיזה הסכם מדיני כזה או אחר. זה גם יכול להוריד את הלחץ של המשקיעים מהאמברגו הבינלאומי, שאנחנו רואים כל יום שהוא הולך ומחמיר".

לכן, להערכת לייטנר, "עד שלא נראה התקדמות כלשהי במשא־ומתן לסיום האירוע בעזה, השוק יזגזג. השוק עלה מאוד חזק בשנה ומשהו האחרונות בציפייה למזרח תיכון חדש, להרחבת הסכמי אברהם ולשקט בגזרות השונות, ועכשיו יש התפכחות מסוימת. אני חושב שהשוק בסוף רוצה להיות אופטימי ולהאמין שאנחנו בשלב האחרון של המלחמה, ואחרי זה השמיים יתבהרו והדברים יחזרו למסלולם. אבל בהחלט הנושא הזה של האמברגו צריך להדאיג את כולם".

"הראלי ייקטע כשנראה הרעה בתוצאות"

מי שפחות מודאג מהצטברות הדברים הוא קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד. להערכתו, למרות ההתבטאויות והתחושות, "הראלי ייקטע כשהתוצאות הפיננסיות של החברות הישראליות יתחילו להצביע על הרעה, מהלך שילווה גם בעלייה בשיעור האבטלה. בשלב הנוכחי עוד לא רואים את זה קורה".

עם זאת, שגב לא מוציא מכלל אפשרות שהאירועים האחרונים ילוו במימושים של חלק מהמשקיעים. אולם אלו לא מעידים לדעתו על מגמות ארוכות טווח. "תחילתו של תמרון קרקעי ביחד עם האמירה של נתניהו, יכולים בהחלט להוות איזה טריגר למימוש עבור משקיעים רבים. מעבר לכך אני לא רואה שינוי מגמה בטווח הארוך, אנחנו עדיין בתקופה של רווחיות ודוחות מצוינים של חברות", קובע שגב.

צריך להתאים את התיק למשק אוטרקי?

אבל רוב מנהלי ההשקעות עימם שוחחנו ממליצים שלא לבצע שינוי דרמטי בתיק. "לא צריך להיכנס לאיזו מרה שחורה או פאניקה", ממליץ איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן. "אני חושב שאלו איומים פוליטיים, ולא צריך לגרור אותם לתיק ההשקעות. מה גם שהשוק בינתיים לא מתרגש, לכן לא הייתי ממליץ לאף אחד לעשות שינויים מרחיקי לכת בהשקעות בגלל זה.

"מי שרואה את האיומים כדבר מוחשי, יכול כמובן לצמצם את הפוזיציה בשוק הישראלי ולפזר את הפוזיציות שלו בשווקים שונים בחו"ל. אבל באופן כללי תיק השקעות נכון צריך להיות מאוזן עם חשיפה דולרית ומניות בחו"ל, אבל גם עם חלק שנמצא בשוק הישראלי", ממליץ ליפקוביץ'.

עצה דומה מספק גם שגב מאקורד: "ההמלצה שלנו היא לא לעשות שינויים בתיק ההשקעות בגלל האמירה הזאת. אנחנו צופים שהבידוד הוא דבר שיחלוף עם סיום המערכה בעזה". עבור מי שבכל זאת רוצה לעשות שינויים בתיק, שגב ממליץ להביא בחשבון הקטנה של החשיפה לחברות שמייצאות תוצרת ישראלית. אולם גם במקרה הזה הוא מבהיר כי "הדגש הוא במיוחד על חברות שמייצאות סחורות פיזיות, ובעיקר לאירופה, אשר עשויות להיפגע בטווח הקצר. פחות על חברות שמייצאות שירותים כמו טכנולוגיות ותוכנה".

ומה באשר לחברות הביטחוניות, שעמדו בליבו של נאום נתניהו? הן שגב והן ליפקוביץ' מעריכים שלמרות האיומים והאזהרות, הן לא צפויות להיפגע בצורה דרמטית. "אני לא חושב שהסקטור באמת הולך להיפגע בגלל האיום הזה", אומר ליפקוביץ'. "אירופה קונה נשק בגלל האיום מרוסיה, לכן להערכתי הביקושים הגדולים בתחום הזה יישארו. אולי במקומות מסוימים יקנו מאיתנו פחות, אבל נמכור יותר למקומות אחרים".